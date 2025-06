Amarás los avances sociales, esos que van vestidos de cierto progreso y envueltos en un lazo brillante de libertad.

Dios no existe y agarrarte a él es la peor de las bajezas intelectuales. En su lugar ponemos el feminismo, el calentamiento global…

Santificarás las fiestas que renombramos como la bienvenida a la comunidad, el matrimonio civil homosexual, o la unión con uno mismo, eso sí, guardarás esa estética de blanco inmaculado para que a tu abuela no le choque que el chico es chique o chico u otra chica como tú.

Honrarás a tus padres hasta que una larga y tediosa enfermedad les llegue y los quieras sedar porque pobrecitos, y pobrecito tu que estás tan cansado de lidiar con esta vida la tuya y la de ellos.

No matarás. Ni a las mujeres ni a los animales; pobre de ti si atropellas un gato o una rata. Pero ¡ay si es un hombre o un niño!, El hombre era en potencia un violador o un tipo que no quería pagar un impuesto a una banda terrorista, en ese caso… el asesino es un héroe de paz, sentado hoy en Parlamentos, decidiendo tu futuro y el de tu heredad. ¿Y qué pasa con el niño? El niño es un estorbo, a la vida alegre y salvaje, a la libertad de elegir qué hago con mi vida, ese minúscula e insignificante que creo que es única e importante, y a la carrera profesional, y es un sentirme juzgada por el que dirán, un agobio eterno económica y social y es la consecuencia biológica de ir de cama en cama sin pensar muy bien donde quiero estar. O tal vez venga mal, y ¡puf, ¡qué mal!

No consentirás pensamientos ni deseos impuros, a no ser que… seas un magnate del porno, un joven incel, una Charo con gato y satisfyer o un presentador de cadena pública, que tiene total libertad para reírse de ti. Presume, presume y reta al mundo con tus apetitos y deseos profundos.

No robarás. Hacienda somos todos, pero tu miserable contribuyente lo eres más. El político, el aprovechado, ese, ese puede robar, malversar, prevaricar y hacer lo que sea con el dinero de todos, que para eso manda y además puede legislar para evitar dar cuentas de cómo gasta tu dinero.

No mentirás, salvo que estés narrando las cosas desde otra perspectiva de la vida y tus sesgos te impidan universalizar el concepto y llegar a la verdad. ¿Te has perdido? Vives en la Pos verdad, asume que no hay verdad universal que valga.

No cometerás actos impuros. Ni putas, ni gígolos, ni abusos, ni piropos, ni nada de mirar a jovencitas, tampoco a jovencitos ¿eh, señora? Y mucho menos alardear de tener un charm de 18 años, como aquellos magnates españoles de los 80. Que eso es tan feo como meterse el dedo en la nariz y que te vea el de al lado.

No codiciar los bienes ajenos. Eso si. Eso todo lo que quieras, ración doble. Porque codiciar, envidiar y desear lo del vecino eso aún no está penado por ley. Pero… pobre de ti como te de por codiciar y no seas político para robar, pues nunca llegarás a ser aforado.

Y por último y más importante, todo pensamiento, cultura y estar en el mundo es igual de válido y constructivo como lo tuyo. No quieras ser más por haber nacido en occidente y recuerda los pecados de la historia. Renuncia con contundencia a tus fundamentos morales, filosóficos y jurídicos. Evita decidir y juzgar entre el bien y el mal, porque parecerás arrogante, fanático, tirano, facha, nazi… busca el consenso, porque en la mayoría, en el borreguismo y en la democracia está la verdad. Esa es la lucha, defender la democracia y que no vengan los otros a señalar qué es justo, qué es orden, qué es lo moral y dónde está y qué es la dignidad.

Almudena González