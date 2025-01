Los 20 primeros días del 2025

Enero va volando y con él arrancó el año…

La posesión de Trump, nada que ver, nada innovador el mismo formato usando la bandera gringa por do quier, festone, gerundios y etc. Los latinos que lo apoyaron esperan su estadía permanente y demás privilegios, pero su actuar ya lo conocemos, lo mucho que odia a las y los migrantes, con su discurso de Good bless América, que quien sabe a cuál Dios se refiere ya que el que conocemos el hijo del carpintero del pueblo, para el cual la igualdad es su símbolo de lucha, ni discrimina ni agrede y mucho menos ampara la guerra. Contradicciones permanentes denotan la posesión del presidente de los Estados Unidos de América.

Por otro lado, el Catatumbo arde… el ELN no dio voluntad de diálogo ni negociación se levanta la mesa y La Paz total tambalea, en menos de 3 días se incrementa la emergencia humanitaria en Cúcuta, Ocaña y Convención, donde por el momento se cuentan 80 muertos y 11.000 desplazados a muchos de ellos también los está recibiendo Venezuela. A su vez, en el suroriente, en el departamento del Guaviare, un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC se ha saldado con al menos 20 personas muertas.

El presidente Gustavo Petro toma la determinación de declarar un estado de conmoción interior tras la crisis de violencia que se desató en el Catatumbo por el ELN. La medida se venía analizando desde el viernes, cuando hubo un consejo de seguridad en Tibú, Norte de Santander, y se podría decretar por un máximo de 90 días, con posibilidad de prórroga hasta 270 días, ¿esto que implica y que poderes le otorga? ¿Modificación del presupuesto?, ¿del plan de desarrollo? justificado y pensando en que el bien común esté sobre el particular. Valerosa acción la del presidente que sabemos cuento le cuesta, por que es un hombre de paz. Se activan las ayudas se organizan las entregas y se desarrollan planes de contingencia para mitigar este desastre y se prepara la orden militar.

¡Las mujeres en Tibu se le enfrentaron a un uniformado del ELN y les gritaron fuera de acá o péguenos el tiro a todos ya, respete nuestra vida!

Y precisamente las mujeres son las protagonistas, especialmente “Las Cuchas” las que vienen buscando a sus hijos, esposos, hermanos desaparecidos, luchando por la verdad, y como la fue mueve montañas, los altos de la comuna 13, la escombrera empezó a hablar. Empiezan a aparecer los primeros jóvenes buscados por más de 20 años, y la solidaridad de los pueblos empieza a activarse, las mujeres decían la verdad, se suman cientos de ayudas para acompañar la búsqueda, para visibilizarla, y se plasma en el lienzo público en la calle.

Acompañamos la pintada de la calle 45 en Bogotá del 17 de enero evocando con el pincel a Luz Helena Lidereza de la comuna 13,a quien el 9 de diciembre del 2008, le desaparecieron a su esposo; Luis Javier Laverde en el sector Belencito, dicen que lo bajaron de un colectivo, tienen dos hijas que reclaman a su papá, le escriben cartas sin obtener respuesta, esta mujer merece este mural y merece que conozcamos su historia por eso dedicamos nuestro tiempo a ella, felices de la jornada hasta que el domingo temprano los vecinos alertaron, borraron el mural, lo dañaron, acudimos pronto y pudimos ver como el negacionismo y el facismo llegaron en la madrugada todavía de noche desde lo siniestro como es el actuar de los extremistas de derecha como es su pensamiento y entonces ese 19 vimos lo borrado, y lo volvimos a pintar y si lo vuelven a borrar lo volveremos a pintar. ¡No estamos locas! El sentimiento de indignación traspasa generaciones y así la juntanza es de todes y en las calles apoyando a la asociación Mujeres Caminando por la Verdad y todas las madres hijas hermanas que están buscando a sus familiares.

No son mentiras, no es psicosis, no son fantasmas es la verdad, es la razón, y la indignación por tanto atropello.

Las Cuchas Tenían Razón… Colombia no puede ser una fosa común.

Marcela Clavijo