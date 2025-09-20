En la gran aldea del Norte, los sabios del Consejo Económico volvieron a abrir sus pergaminos.

Esta vez, los conjuros de la inflación mostraron señales encontradas: mientras el dragón del consumidor lanzó una llamarada leve al alza, el del productor se debilitó, sorprendiendo a todos. Los oráculos ya hablan de un recorte de tasas casi seguro: un hechizo de 25 puntos, con 95% de probabilidad.

Los bardos del empleo trajeron noticias menos gloriosas: el ejército de trabajadores no era tan fuerte como se creía.

Y, sin embargo, los mercados celebraron: las acciones del S&P 500 cabalgaron a máximos históricos (+11,5% en el año), los bonos del Tesoro se abarataron y el dólar permaneció firme, como un caballero en reposo.

En el Reino de Colombia, los mercaderes cantan otra historia. El dólar se rindió más rápido que en otras tierras, favorecido por la estrategia de Crédito Público y la llegada de capitales extranjeros.

Los TES fueron comprados con fuerza, respaldando la magia oficial. En las plazas bursátiles, las acciones resistieron, aunque la voz de un oráculo extranjero (Bank of America) lanzó una sombra sobre Bancolombia. En un giro inesperado, el reino emitió bonos en euros por primera vez desde 2016. La demanda fue tan alta (seis veces sobresuscrita) que las arcas del gobierno brillaron con nueva liquidez y mejor perfil de deuda. El Banco de la República, prudente como un viejo mago, avanza con cautela.

Los analistas predicen pocos recortes en 2024, guardando la artillería mágica para 2026. La estrategia de deuda ha sido la espada del gobierno: con emisiones internas y externas, logró ahorrar costos, aun pagando tasas altas. Cerca de 45 billones fueron colocados a precios mejores de lo esperado, y la emisión en euros permite diversificar riesgos y preparar el terreno para futuros vencimientos.

La profecía global anuncia un posible cambio de ciclo: de los castillos tecnológicos del Norte hacia las riquezas de materias primas en las tierras emergentes. Una oportunidad de largo plazo para América Latina, con Colombia como potencial beneficiario, aunque el fantasma de la política interna podría frenar el brillo del peso frente al dólar.

Lo que viene: La próxima semana, los sabios esperan la decisión del Consejo de la Fed y las palabras de Powell, además de señales mágicas desde el Reino Unido, Japón y los datos de ventas en el Norte. En Colombia, todos aguardan el nuevo dato de inflación y el pulso del dólar en la plaza.

Fabián Herrera