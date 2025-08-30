En el lejano reino de Jackson Hole, los sabios del Consejo de la Reserva Federal se reunieron bajo el mando del Gran Mago Jerome Powell. Con voz solemne, anunció que, quizá en el mes de septiembre, lanzaría un hechizo de recorte en las tasas de interés.

Los mercaderes de los reinos, antes incrédulos (65%), ahora están casi convencidos (93%) de que la magia ocurrirá. De inmediato, los pergaminos del S&P 500 y de los mercados globales brillaron con fuerza, mientras el poderoso dólar perdió parte de su armadura.

🛢️ En el Reino del Petróleo, el Gran Oráculo de la AIE anunció que en 2025 habrá una marea de producción que podría inundar los mercados. Con los tres titanes productores —EE.UU., la OPEP y Rusia— y los tres grandes demandantes —China, India y Brasil—, la balanza se tambalea.

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría decidir el desenlace: un superávit de oferta frente a una demanda débil. Los inventarios ya están tan llenos que hasta los dragones de las cavernas se quejan de espacio, lo que podría hacer que los precios del crudo caigan como una roca en el pozo.

En el Reino de Colombia, el Ministerio de Hacienda blandió su espada financiera e hizo su quinto canje de deuda, acumulando la nada despreciable suma de 46,6 billones de pesos. Gracias a ello, redujo cargas internas y externas, y ganó aire en los vencimientos de corto plazo. Pero hay un enemigo escondido: el riesgo en francos suizos, un conjuro extranjero que, aunque barato, puede resultar traicionero.

Los druidas de la inflación lanzaron un dato inesperado: los precios de los alimentos encendieron hogueras y elevaron la inflación en julio. Así, las expectativas de 2025 siguen en torno al 5%, lo que diluye los sueños de recortes rápidos en las tasas. El mercado prevé que la espada del Banco Central se mantenga firme en 9,25%, con apenas un pequeño movimiento hacia fin de año (si es que llega).

📈 En el mercado accionario colombiano, se abren puertas y trampas:

Un dólar debilitado podría ser el viento a favor de los reinos emergentes, dando brillo a las acciones de Latam.

Los giros políticos en la región (Chile y Colombia) podrían traer sorpresas positivas.

Pero acechan las sombras: volatilidad global, riesgos de recesión y las siempre impredecibles tormentas políticas.

