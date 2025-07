Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En Colombia, lo acabamos de comprobar: se pavimentó con recargo dominical progresivo, fortalecimiento de la inspección laboral y estabilidad reforzada. Suena justo, suena social, suena humano. Pero también suena a desempleo.

La nueva reforma laboral se vende como una victoria épica para los trabajadores. Casi como si se hubiera derrotado al capitalismo con una ley. Pero más que una revolución laboral, lo que tenemos es un anacronismo con disfraz progresista. Un pliego sindical con rango de ley. Una receta laboral para un país que ya no existe.

Porque sí, lo que en papel suena a justicia, en la práctica puede ser otra historia. Los costos laborales aumentan, la rigidez se consolida, y los empresarios —que no viven de los aplausos— empiezan a mirar con cariño a quien no se queja, no se cansa, y no cobra horas extras: el robot.

Las máquinas no marchan, no reclaman y no hacen pausas activas. No piden licencias ni indemnizaciones. En un país que encarece al trabajador humano, el trabajador de silicio se vuelve irresistible. Y entonces lo que era una celebración se convierte en funeral: se legisla para proteger empleos… que dejarán de existir.

Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial y la automatización, Colombia saca pecho con normas que habrían sido progresistas hace 50 años. Estamos luchando la guerra laboral de nuestros abuelos, mientras nuestros nietos ya se preparan para trabajar con inteligencia artificial… o competir contra ella.

Y lo más grave: nos perdimos la verdadera oportunidad. Porque la deuda real no es laboral, es educativa. Podríamos estar hablando de cómo formar a nuestros jóvenes para un mundo en el que lo rutinario lo hace una máquina y lo creativo será el diferencial humano. Pero no. Estamos ocupados redactando normas que aumentan el recargo dominical como si eso fuera a detener el futuro.

¿Dónde están los grandes visionarios del cambio? ¿Dónde están los reformadores que decían tener un plan para el país del siglo XXI? Lo que hicieron fue aprobar, entre amenazas y atajos legislativos, una reforma que no genera empleo, sino titulares. Ganamos en discurso, pero perdimos en realidad.

Porque, seamos sinceros: los derechos laborales solo sirven si hay trabajo. Y si seguimos en esta ruta, lo que tendremos será una Colombia donde cada vez más personas tendrán derechos… pero no empleo donde ejercerlos. Donde el papel dice una cosa y la calle grita otra. Donde nos llenamos de garantías mientras se vacía la oferta laboral.

Y ahí sí, cuando todos estén afuera, mirando cómo las máquinas hacen el trabajo, no habrá sindicato que valga.

Ricardo Ferro