Donald Trump, Javier Milei o María Corina Machado fácilmente pueden ganarse el honor de ser los personajes políticos de nuestra región en este 2025 por sus destacados roles, liderazgos y drásticas determinaciones que afectan para bien o mal a los ciudadanos. En esa línea, estamos lejos de nominar y apostar por una de nuestras figuras públicas criollas, que siendo coherentes con la realidad siempre están «enlodados» con temas opacos u oscuros. Esto último me llevó a declarar como personaje del año a la CORRUPCIÓN, un mal histórico entre nuestra clase politiquera, que de acuerdo con las autoridades y órganos de control permean al «petrismo» y su gobernanza con investigaciones penales, “fuego amigo”, rechazos y aparentes gastos injustificados. En términos de honestidad y moral política acabamos mal el año.

No olvidemos que durante su discurso de posesión , el 7 de agosto de 2022, el primer presidente de izquierda en su discurso de posesión dedicó el punto séptimo a la lucha contra este cancerígeno tema. «Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores…nadie queda excluido del peso de la Ley, del compromiso contra la corrupción y de mi determinación para luchar contra ella», sentenció. Del dicho al hecho hay mucho trecho, o mejor, los resultados demuestran lo contrario porque su administración ha sido señalada por desvío de recursos, escándalos de financiación y falta de resultados en la lucha anticorrupción. Lo más paradójico de todo esto es que las investigaciones contra los familiares de Gustavo Petro avanzan a paso de tortuga o son manipuladas con la poderosa narrativa del mandatario poniendo en tela de juicio o justificando las acusaciones contra sus más cercanos.

El gobierno del cambio o progresista vendió su agenda programática garantizando ser totalmente contrario a los sonados y legendarios casos de corrupción liderados por la clase política tradicional. Sin embargo, en el caso del gobierno Petro, el ejemplo nunca comenzó por casa, por el contrario, su esposa, su hijo y su hermano manchan el apellido y la gobernanza de la familia presidencial. La primera dama, Verónica Alcocer, con sus polémicos lujos dentro y fuera del país; su primogénito, Nicolas Petro, investigado de haber recibido dineros ilícitos que, al parecer, iban a entrar a la campaña presidencial y Juan Fernando Petro salpicado en un caso de presunta estafa perpetrada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (Cldh), de la cual hizo parte. Abuso de poder, lavado de activos y enriquecimiento ilícito y estafa enlodan a los tres familiares del Presidente. Que belleza de familia.

Y qué tal el escándalo mediático de dos ministros de un mismo gabinete enviados a prisión preventiva por el mismo caso de corrupción. Les hablo del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, ambos exfuncionarios están acusados de coordinar una red de sobornos a congresistas a cambio de apoyo para las reformas del gobierno y la ampliación del cupo de endeudamiento del país. Recuerden que por esta misma «maquinaria de sobornos» se encuentran tras las rejas los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Estos políticos de «cuello blanco», según las autoridades, son los autores intelectuales y materiales del «torcido» de los carrotanques en La Guajira, un caso que sigue causando un fuerte impacto político en Colombia, con investigaciones en curso que podrían implicar a más funcionarios de alto rango.

«El escándalo de la UNGRD es apenas la punta del ‘iceberg’ de un gobierno atravesado por la corrupción: contratos irregulares en el Ministerio del Deporte, el fraude de los pasaportes en la Cancillería, el saqueo de Fenoge, la captura de la Dian por intereses políticos, los cuestionamientos a la Unidad para las Víctimas, las denuncias de sobrecostos en la Agencia Nacional de Tierras, y un Invías convertido en fortín. La degradación ha sido tan profunda que incluso la vicepresidenta de la República terminó admitiendo públicamente la gravedad del problema en un consejo de ministros», reseña, Luis Felipe Henao, columnista de El Tiempo.

Tardaría 15 o 20 párrafos para seguir describiendo los apetitosos casos de corrupción del actual gobierno que siguen con la poderosa empresa estatal Ecopetrol y su cuestionado directivo, Ricardo Roa, la financiación irregular de la campaña presidencial, P de Petro, los numerosos y cuestionados viajes al exterior del mandatario, el saqueo al Ministerio del Deporte por parte de María Isabel Urrutia y la lista seguirá…en este sentido realice un monitoreo sobre situaciones de crisis provocadas por corrupción durante este 2025 en la gobernanza del cambio y encontré entre 10 a 12 por ser identificados, investigados, publicados y publicitados por los periodistas y los medios masivos que representan. Son los casos más sonados, más impactantes y más divulgados por pertenecer a la agenda de la alta élite de nuestra «cosa política». El cáncer de la corrupción toca a un líder comunal, un edil, un concejal, un alcalde…son cientos de casos, estoy seguro.

«Es hora de cambiar absolutamente todo en la lucha contra la corrupción. Lo primero es acabar con los fueros y, por ende, con la Comisión de Acusaciones. Lo segundo es crear un mecanismo rápido, sin excepciones y totalmente independiente para juzgar presidentes, ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios del Gobierno. El modelo que hoy hay no funciona y está politizado. Crear un escenario nuevo, incluso con procedimientos especiales y con visibilidad absoluta, debe surgir de esta crisis de corrupción que hoy vive el país. ¿Quiere ser presidente, ministro, congresista, alcalde o gobernador? Se somete a una justicia severa, ágil, con procedimientos distintos a los del ciudadano normal. Deben dar ejemplo y la Justicia debe tener sobre ellos una lupa especial», Francisco Santos, columnista.

Pese a todo esto, la democracia sigue más viva que nunca.

Edgar Martínez