Colombia, desde las postrimerías de su historia ha generado procesos de migración, no de aquella interna de la que hablaba el áulico José Obdulio Gaviria, refiriéndose cínicamente a los desplazados internos por la guerra civil no declarada de los últimos 76 años, eufemísticamente denominada “conflicto armado interno”. No, me refiero a la normal migración de compatriotas que, por razones voluntarias de trabajo, bonanzas en otros países, estudio o relaciones familiares, terminaban desarrollando sus proyectos de vida en otras latitudes.

También, tristemente, hay otro tipo de migración, la de la física o mera, física hambre o mera necesidad, aquella anómala, debido a que se da por razones de supervivencia, aquella que se dio por que muchos de nuestros hermanos no tenían de otra para sobrevivir, ellos o su familia, debían irse, ya no tanto por gusto, sino por física necesidad de un tratamiento médico, ya que en el país no lo había o por razones de seguridad, porque en este país el homicidio casi que es razón de muerte natural.

Todas estas tipologías y razones de migración de Colombianos al exterior se habían dado a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX, pero con mayor numero en el XX y XXI, en donde las mediciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), desde 1970, siempre han ido en aumento, desde el 0.18% por cada 100 mil habitantes, que tuvo dos bajonazos el primero en el periodo 1980-1984, Gobierno Turbay Ayala, con un 0.28% y en el de 2010-2014, gobierno Santos, con un 0.29% y teniendo su mayor repunte histórico en 2020-2024, gobierno Duque-Petro, con un 0.77%.

En materia de exportación histórica y tristemente, siempre hemos sido un país exportador de materia prima e importadores de productos hechos con esa materia prima, pero al doble y triple precio, seguimos teniendo un sistema económico de colonia, principalmente con productos agrícolas, en el ayer con el Tabaco, la Quinua o el Caucho, recientemente con el Café, Cacao, Algodón y Azúcar, sin olvidar la bonanza marimbera y nuestro producto estrella, la Coca.

De igual forma hemos sido exportadores de las mayores riquezas minero energéticas, desde las esmeraldas, sal, oro, plata, cobre, petróleo y sus derivados, como también hemos exportado otros productos que ha dado la tierrita, como guerrilleros y paracos, ladrones de apartamentos y desde la capital de la eterna primavera y sus alrededores, exportamos comerciantes y emprendedores de alto riesgo, como narcos, prepagos y sicarios, pero ahora hemos llegado al nivel más bajo posible exportando mercenarios e importando pedófilos.

Es que nos acostumbramos tanto a las razones de las causas de la emigración de nuestros hermanos y hermanas que siempre, aunque fuere cualquier razón, normal o anómala, encontramos siempre darle valor y hasta respeto a esa justificación, así fuera de mula, no faltaba quien lloriqueando afirmaba que a la pobre parroquiana, no le había quedado de otra, o la habían engañado y otros decían “le pintaron pajaritos en el aire”, en fin, sea lo que fuera, el argumento era el mismo, supervivencia, pero es que ser mercenario no es otra cosa que ser carne de cañón, es venderse para ir a morir, es entregar la vida misma para tratar de “hacer una plática”, para sacar adelante la familia.

A qué nivel de descomposición social hemos llegado que hasta consideramos que, en la balanza de antivalores, es mejor irse a robar o a prostituirse al extranjero que irse a ser el tiro al blanco del segundo ejercito más grande del mundo como sucede con los mercenarios en Ucrania, involucrados en una guerra ajena contra los rusos.

Como puede ser, que, como sociedad, no reaccionemos ante tan vil decadencia de ver a nuestros jóvenes preferir irse a hacerse volar en miles de partículas por un dron ruso, que prestar su carrera militar o ser panadero o caficultor o maestro o embellecedor de calzado honesto en suelo patrio.

Esto debe llamarnos la atención, debe dolernos como colombianos y despertarnos ante tal dramatismo que deben estar viviendo miles de ciudadanos que prefieren someterse a tal humillación, como lo es poner precio a su propia vida, a sus piernas, vista, etc. Es el nivel más bajo de humillación, puesto que muchos se someten incluso a la medida de “ganarse el bono extra”, esto es, que, si van a 30 o 50 metros más allá de la línea enemiga, les dan un bono extra de hasta 2.500 dólares.

Nuestro eterno conflicto degradó tanto a nuestra gente, que los hizo adictos a la muerte y la guerra, pero ahora sin honor, porque antiguamente, por lo menos luchaban y lo hacían por causas, por ideas, por honor a la patria, familiar y hasta religioso, pero en estos mercenarios que matan al presidente de Haití, o que van al Golán o Ucrania, no hay ningún honor.

Entonces me pregunto, si ya tenemos compatriotas poniéndole precio a su vida, sin honor, que nos queda, como reconstruiremos esta patria, si ahora, ni la propia vida está exenta de auto tasación, en qué momento dejamos de ser el país que exportó cumbia y cultura, mariposas amarillas, marca pasos, glorias deportivas y pasamos a exportar miseria humana.

Juan Camilo Castellanos