Presidente, Donald Trump, por favor ayúdenos. Sé que usted y su homólogo, Gustavo Petro, tienen la oportunidad de “limar asperezas” ante sus diferencias ideológicas, sus egos personales y sus intereses en gobernanza local, regional y mundial. No obstante, confío en que la reunión bilateral en la Casa Blanca generará un clima de “manipulación estratégica” -habilidad de Trump para negociar-, con el fin de mesurar las calientes retóricas del gobernante colombiano encasilladas en acabar con las históricas relaciones de las dos democracias más fuertes de la región.

Mi llamado de auxilio hacia el presidente y país más poderoso del mundo se debe entender como una realidad en términos comerciales, económicos, laborales, políticos, militares, cooperativos, tecnológicos, migratorios e incluso estratégicos. En esto último, Colombia y los colombianos entramos a jugar un papel trascendental porque somos hasta la fecha, para más bien que mal, el primer socio comercial de la “tierra del Tío Trump”, lo que significa más de 130 mil empleos directos e indirectos, solamente por tocar un sensible dato como es el trabajo.

Me atrevo, también, a pedirle al mandatario “gringo” que en ese cara a cara diplomático exija al presidente “criollo” claridad sobre sus ataques verbales en contra de las decisiones para erradicar el narcotráfico por las costas del Pacifico y el Caribe, la extracción del dictador Nicolás Maduro, el caricaturesco perifoneo en Nueva York incitando a la insubordinación de las tropas estadounidenses, la desautorización de su visa e inclusión a la lista Clinton, el odio radical contra el capitalismo y un largo etcétera contra el gobierno de Usted, Donald Trump. Así no funcionan las relaciones binacionales.

Ayúdenos, Mr Trump, en ese digno cruce de palabras a guiar al señor, Gustavo Petro, para que en su estatus de Presidente se comporte como un demócrata serio haciendo respetar nuestra Constitución Política, las decisiones de nuestras instituciones y nuestras libertades para elegir en este 2026. Esto último porque, la Registraduría Nacional alertó sobre el riesgo de injerencia electoral en el 40% de los municipios (alrededor de 1000), con presencia de grupos armados ilegales, lo que implica un riesgo para la transparencia y la integridad de los comicios en marzo. La democracia está en juego.

Pedir un favor, Donald Trump, es un acto personal de confiar en otros para solucionar problemas. Por eso, concurro a su calidad humana para que se cuestione sobre las 78 masacres, con 256 víctimas, en el 2025, según Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), en las que han sido brutalmente asesinados 187 líderes sociales y más de 70.000 personas desplazadas, configurando una de las crisis humanitarias más graves del año. Este dato no es menor. Revela uno de los eslabones de la larga cadena de inseguridad que azota a Colombia. Robo, atraco, secuestro, paseo millonario, extorsión y otro largo etcétera.

Resumiendo, el sistema de salud en cuidados intensivos con el agravante de la escasez de medicamentos, la educación pública y privada sin estudiantes porque los recursos son limitados y las familias carecen de recursos para financiar semestres costosos, la vivienda de interés social estancada porque se frenaron los subsidios y el pueblo sin recursos para ahorrar, el maquillaje de los pocos empleos formales contrasta con la elevada mano de obra informal y un gobierno excediendo en corrupción, burocracia y clientelismo, deberían ser los temas a socializar en la reunión Trump-Petro, este martes a las 11:00 am, en la Casa Blanca.

Por ahora solo nos basta con cruzar los dedos y esperar lo mejor. “Si Petro llega a Washington con la idea de negociar “en sus términos”, de imponer su narrativa o de desafiar simbólicamente a Trump, lo más sensato sería que no vaya. Colombia no está para aventuras retóricas ni para gestos grandilocuentes. Está para diplomacia seria, pragmática y enfocada en resultados. Más que nunca, el presidente debería pensar primero en los colombianos, no en su propio relato histórico”, dice el columnista, Luis Carlos Vélez.

Yo digo: Mr Trump, help us!

Edgar Martínez Méndez