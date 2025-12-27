Diciembre suele llegar con balances apresurados, cifras que se cierran y metas que se archivan. Pero este año —como tantos otros recientes— nos deja una enseñanza clara: no todo lo que importa se puede medir, y no todo balance cabe en un informe.

Este fue un año de tensiones, de retrocesos y también de resistencias. Un año en el que muchas mujeres siguieron sosteniendo la vida en medio de violencias normalizadas, de cargas desiguales y de silencios institucionales. Pero también fue un año en el que se abrieron conversaciones necesarias, se nombraron dolores históricamente ocultos y se tejieron alianzas que no salen en los titulares, pero que transforman realidades.

En los espacios laborales, comunitarios e institucionales aprendimos —a veces a la fuerza— que el cuidado no es un asunto privado, que la salud mental no es un lujo y que la dignidad no puede seguir siendo negociable. Avanzamos cuando pusimos límites, cuando exigimos protocolos, cuando entendimos que prevenir la violencia también es una forma de construir paz.

El balance de este año no está solo en lo que logramos, sino en lo que ya no estamos dispuestas a tolerar. En las conversaciones incómodas que sostuvimos, en las redes de apoyo que crecieron, en la certeza de que la igualdad no se posterga para “mejores tiempos”.

La Navidad llega, entonces, no como un paréntesis ingenuo, sino como una invitación a pausar y a cuidar. A reconocer que sobrevivir también es un logro. A agradecer a quienes acompañaron, escucharon y resistieron con nosotras. Y a recordar que la esperanza no es optimismo vacío, sino una decisión política y ética de seguir apostándole a un mundo más justo.

Que esta Navidad nos permita cerrar el año con compasión, con memoria y con la convicción de que lo que sembramos —aunque no siempre se vea— sigue creciendo. El próximo año nos encontrará, ojalá, más conscientes, más solidarias y más firmes en la defensa de la vida y la dignidad.

Marcela Clavijo