Diciembre suele llegar con balances apresurados, cifras que se cierran y metas que se archivan. Pero este año —como tantos otros recientes— nos deja una enseñanza clara: no todo lo que importa se puede medir, y no todo balance cabe en un informe.

Este fue un año de tensiones, de retrocesos y también de resistencias. Un año en el que muchas mujeres siguieron sosteniendo la vida en medio de violencias normalizadas, de cargas desiguales y de silencios institucionales. Pero también fue un año en el que se abrieron conversaciones necesarias, se nombraron dolores históricamente ocultos y se tejieron alianzas que no salen en los titulares, pero que transforman realidades.

En los espacios laborales, comunitarios e institucionales aprendimos —a veces a la fuerza— que el cuidado no es un asunto privado, que la salud mental no es un lujo y que la dignidad no puede seguir siendo negociable. Avanzamos cuando pusimos límites, cuando exigimos protocolos, cuando entendimos que prevenir la violencia también es una forma de construir paz.

El balance de este año no está solo en lo que logramos, sino en lo que ya no estamos dispuestas a tolerar. En las conversaciones incómodas que sostuvimos, en las redes de apoyo que crecieron, en la certeza de que la igualdad no se posterga para “mejores tiempos”.

La Navidad llega, entonces, no como un paréntesis ingenuo, sino como una invitación a pausar y a cuidar. A reconocer que sobrevivir también es un logro. A agradecer a quienes acompañaron, escucharon y resistieron con nosotras. Y a recordar que la esperanza no es optimismo vacío, sino una decisión política y ética de seguir apostándole a un mundo más justo.

Que esta Navidad nos permita cerrar el año con compasión, con memoria y con la convicción de que lo que sembramos —aunque no siempre se vea— sigue creciendo. El próximo año nos encontrará, ojalá, más conscientes, más solidarias y más firmes en la defensa de la vida y la dignidad.

Marcela Clavijo

Marcela Clavijo

[email protected]
PORTADA

Alerta de la Defensoría por problemas de orden público en Norte de Santander

| Confidencial Noticias | ,
Miles de familias se han visto afectadas por el cruce de balas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias en Norte de Santander, alertó la Defensoría del Pueblo. Los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias del Frente…
Siga leyendo

Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Joel González – Presidencia El presidente Gustavo Petro con la que se hace oficial la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en el proceso de diálogo que lleva con el Clan del Golfo. El primer mandatario confirmó este asunto en su…
Siga leyendo

Daniel Quintero se mete al Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio en donde competirá con Roy Barreras, Camilo Romero e Iván Cepeda, para definir un candadito de la izquierda. Quintero recibió el aval del partido…
Siga leyendo

Trump tilda a Petro de alborotador

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, afirmando que «más le vale andarse con cuidado», después de describir al mandatario como un «alborotador», elevando el tono contra Bogotá. «Más…
Siga leyendo

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo