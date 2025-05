No dudo que la canciller Laura Sarabia tiene todo el derecho de ejercer su legítimo derecho a la defensa en su enfrentamiento con el señor ministro del interior, Armando Benedetti, más no por esto debe abusar de su cargo dentro del Estado para hacer uso de las herramientas que puede utilizar únicamente para sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores.

Hablo de las declaraciones que dio desde el Palacio de San Carlos en uso de sus funciones como canciller para referirse a un tema que es exclusivamente personal.

Laura Sarabia ya debería saber que un cargo del Estado por más poderoso que sea, tiene sus límites y no se puede ni se debe pasar esas líneas rojas.

Me da la impresión que la canciller en ese pulso de fuerzas en el que está llevada por la emoción y la pasión que le provoca su enfrentamiento con Armando Benedetti, ha perdido las luces y al igual que sucedió con su niñera Marelbys, está cometiendo excesos.

Es aquí donde se requiere el llamado preventivo de la Procuraduría porque no es posible que una pelea de tipo personal entre dos funcionarios se convierta en un tema de Estado por cuenta de la inexperiencia de una de sus protagonistas que no ha entendido que cada cosa tiene su momento y que no debe abusar del lugar que ostenta.

Fuentes en el alto Gobierno comentan de los constantes abusos de Laura Sarabia, que van desde la falta de respeto a los ministros hasta pasar por alto los límites de las funciones que le corresponden, y es por esto que no me extrañaría que sea cierto que la orden del polígrafo a Marelbys Mesa haya salido de su cabeza.

En todo esta comedia que la canciller ha convertido su enfrentamiento personal con Armando Benedetti debe actuar la Procuraduría General de la Nación, quien debe dejarle a claro a Laura Sarabia que en ningún momento se puede hacer declaraciones desde los zapatos de canciller para un tema que nada tiene que ver con sus funciones.

Oscar Sevillano