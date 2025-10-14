El Premio Nobel de Paz a María Corina Machado es más que un galardón personal: es una advertencia moral al autoritarismo. Venezuela no solo recibe un Nobel; recibe un espejo que refleja veinticinco años de erosión institucional. Una resistencia que ha sobrevivido a la censura, el exilio y la cárcel de la palabra. El reconocimiento llega mientras América Latina discute su rumbo entre populismos, Venezuela se convertía en un símbolo de la indiferencia. El Nobel a Machado no es un premio a la oposición, sino al concepto mismo de resistencia en sociedades donde disentir es peligroso. La defensa del gobierno de Gustavo Petro a Nicolás Maduro cada vez luce peor.



A diferencia de los laureados clásicos de Oslo, Machado no lidera un movimiento pacifista tradicional. Su “arma” es la persistencia cívica. Durante dos décadas, ha defendido elecciones que no contaban los votos, parlamentos sin poder y libertades convertidas en nostalgia. En un continente donde la popularidad suele sustituir la legitimidad, su figura recuerda que la democracia no se mide por la eficacia, sino por la integridad frente al abuso de poder.



El impacto regional es inevitable. En Bogotá, Buenos Aires o La Paz, la noticia resuena como un recordatorio de que la democracia puede colapsar sin tanques ni golpes, solo con la erosión paciente de los contrapesos. Una cosa es defender el derecho a la autodeterminación, algo muy diferente es la destrucción de las normas democráticas. En Caracas, en cambio, el Nobel tiene un efecto paradójico: refuerza la autoridad moral de Machado justo cuando el régimen intenta anularla jurídicamente. Oslo acaba de devolverle visibilidad global y, con ella, capacidad de negociación.

Desde la perspectiva histórica, los Nobel anteriores exaltaban la reconciliación después del conflicto. Este, en cambio, exalta la resistencia antes de la rendición. Es un giro simbólico: el reconocimiento ya no espera la paz lograda, sino que celebra la lucha por la posibilidad de alcanzarla. Es una validación de una causa tanto como la de la persona. Es un acto político que, aunque ha recibido el rechazo de la izquierda Latinoamericana, es un reflejo de defensa de valores democráticos. Tocaría ver si esa indignación existiría si esta defensa de derechos humanos fuera en contra de un gobierno no de izquierda.



El régimen intentará reducir el Nobel a una provocación extranjera; la comunidad internacional lo usará como presión diplomática, y la oposición venezolana deberá evitar convertirlo en una medalla de ego. El premio no derroca gobiernos, pero sí reordena narrativas. Y en política, las narrativas son más duraderas que las victorias. Hay que ser tácticos, una virtud mucha veces ausente de la oposición Venezolana.



María Corina Machado, con su voz firme y su biografía de resistencia, acaba de inscribir su nombre en la historia de la dignidad latinoamericana. Su Nobel no premia el fin de una dictadura, sino la persistencia de una esperanza. En tiempos en que el cinismo es moda, su ejemplo recuerda que todavía hay causas que merecen sacrificio. Y que, a veces, la paz empieza con el coraje de decir la verdad. Mientras tanto el gobierno pierde banderas de Venezuela y Palestina la misma semana. Mejor enfocarnos en los problemas de Colombia.

Simón Gaviria