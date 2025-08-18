Ir al contenido principal

En 1776, Benjamin Franklin, con su ironía habitual, advirtió a los líderes de la independencia norteamericana: “Debemos permanecer todos juntos, o con seguridad seremos colgados por separado.” Su frase tenía humor, pero también la gravedad de una sentencia: la unidad no era opcional, era cuestión de vida o muerte.

Colombia atraviesa una crisis que ya se siente en la vida diaria. El miedo en las calles, la inseguridad en las carreteras y la violencia política que ya cobró la vida de 97 dirigentes, incluido Miguel Uribe Turbay, reflejan un país al borde del abismo. En solo cinco meses, 80 policías y soldados han caído cumpliendo su deber, mientras miles de familias son desplazadas por la guerra en regiones como el Catatumbo.

Nota recomendada: David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

Cómo si lo anterior fuera poco, en un hecho sin precedentes, el principal líder de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, está en la cárcel. No es un dato más: es la realidad que hoy golpea la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos.

Frente a ese panorama, la oposición no puede darse el lujo de la división. Nadie pide que amanezcan unidos de la noche a la mañana ni que renuncien a sus convicciones. Pero sí que hagan un alto en el camino, que dejen a un lado las tensiones secundarias y que, con la mayor brevedad, encuentren una fórmula que permita competir con un solo candidato. Porque la unidad no es un capricho: es la única herramienta real para defender la democracia, las libertades y el futuro de Colombia.

La disyuntiva es clara. Si cada quien insiste en avanzar por separado, la consecuencia será la derrota, y con ella la consolidación de un proyecto político que pone en riesgo la estabilidad del país. Si, por el contrario, los líderes de la oposición logran unirse, habrá una posibilidad real de equilibrio, de alternancia y de esperanza.

Franklin tenía razón entonces, y la tiene ahora: o nos unimos o nos hundimos. La decisión está en manos de quienes aspiran a gobernar, pero las consecuencias las sufriremos todos los colombianos.

Ricardo Ferro

Ricardo Ferro

[email protected]
Excongresista y analista político
