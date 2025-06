Para nadie medianamente enterado resultará desconocido que el mundo está en una agitación creciente en las últimas décadas, que cada vez se va energizando más, haciéndose más amenazante, y provocándonos más y más incertidumbre.

El mundo hoy se encuentra sumido en una compleja maraña de tensiones geopolíticas, económicas y sociales que se retroalimentan y amplifican entre sí. Las guerras comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China, no solo están reconfigurando el comercio internacional, sino que han expuesto fracturas profundas en el orden económico mundial. A esto se suman los conflictos armados, como la guerra en Ucrania que es un ejemplo claro de la creciente competencia por el control de recursos estratégicos y el alineamiento de potencias mundiales. La reciente confrontación entre Irán e Israel, en la cúspide del ajedrez geopolítico, que pone de manifiesto la peligrosidad de lo que las tensiones mundiales pueden desencadenar, y que aparentemente aún resuelven los EE.UU. Mientras tanto, el cambio climático que avanza sin freno, exacerbando las desigualdades sociales y aumentando la presión sobre gobiernos y poblaciones. A la par, la aceleración de la tecnología, en particular la inteligencia artificial, que ya se ve ad-portas de superar la capacidad humana de gestión, creando un panorama de incertidumbre donde los equilibrios del pasado parecen desmoronarse, abriendo la puerta a un futuro impredecible y repleto de desafíos.

Probablemente estemos asistiendo a un cambio de turno en la hegemonía de los EE.UU. que irremediablemente confluye en lo financiero. En su libro El Gran Reinicio (2013), Willem Middelkoop predijo un posible cambio estructural en el sistema financiero global, en el que el dólar estadounidense, hasta ahora la moneda de reserva mundial, podría perder su rol central en las transacciones internacionales. Según Middelkoop, la creciente deuda global y particularmente la inmensa deuda interna en EE.UU. junto con su persistente déficit fiscal, las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, en específico la Reserva Federal, y la pérdida de confianza en el dólar, conducirán a un colapso gradual de este sistema, abriendo paso a una reconfiguración del orden financiero mundial, en donde monedas como el yuan o los Derechos Especiales de Giro del FMI podrían tomar el relevo. Este proceso, que ya está en marcha, se refleja en las acciones de países como China y Rusia, que han buscado crear alianzas económicas y monetarias fuera del control del dólar. Iniciativas como el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y los acuerdos bilaterales entre estas potencias para realizar transacciones en sus propias monedas, son pruebas claras de que el mundo se está alejando del dólar como moneda dominante, pese a los esfuerzos de los EE.UU. por evitarlo, tanto financieros, comerciales como geopolíticos; esfuerzos que últimamente han parecido torpes para muchos analistas mundiales, porque parecen ayudar al declive en vez de contrarrestarlo. Según datos recientes, gran parte del comercio bilateral entre China y Rusia ya no se realiza en dólares de EE.UU. sino en sus propias monedas o en trueque (Comercio bilateral ruso-chino) (Trueque ruso-chino) (China Track) (Bolsa rusa en yuanes). Al mismo tiempo las reservas en oro de ambos países se han acrecentado para alejarse del dólar como moneda de reserva (Reservas en oro)(Monedas de reserva). Estos movimientos reflejan lo que Middelkoop anticipó como un proceso de desdolarización gradual, un proceso que, de consolidarse, marcaría el fin de la hegemonía estadounidense y una redefinición del poder financiero global. Mientras esto sucede, el poder de influencia de EE.UU. caerá a la par que las capacidades bélicas de China y Rusia se acerquen a las suyas.

Nosotros hemos crecido a la sombra de EE.UU. pero no hemos sido ni sus protegidos ni hemos compartido pactos sólidos que nos garanticen protección. Por eso, nuestra incertidumbre es, de manera natural, mucho mayor. Hemos confiado en su relato, en el que los malos eran quienes les parecían los malos a los EE.UU. sin cuestionar. Ahora empezamos a darnos cuenta de que ese gigante que parecía el bueno podría no serlo tanto, y nos enfrentamos al reto de definir nuestra posición en un mundo que ya no sabemos cómo será. La frase del escritor Mauricio García Villegas «Los jóvenes actuales son la primera generación que no tiene ni idea cómo va a ser el mundo en 40 años» resume con agudeza la brutal la incertidumbre que nos embarga (El País, 2025).

Aquí no solamente están confluyendo las fuerzas financieras, geopolíticas y de tecnología interrelacionadas sino que también entra el juego el cambio climático, cuyas consecuencias más severas están comenzando a manifestarse, producto del desenfrenado uso de los ecosistemas durante el último siglo.

La pregunta que nos debería gravitar en nuestras mentes sería ¿cómo nos tendríamos que irnos posicionando ante los diferentes escenarios, para que al menos tuviésemos la oportunidad de preparar algunas mejores herramientas de adaptación para no ser simplemente arrasados por las tormentas mundiales a las cuales muy probablemente estaremos expuestos en los próximos años? No sabemos qué tan rápido llegarán, pero tenemos la sensación de que no serán legadas a otras generaciones.

¿Cómo es posible que, hacia adentro, estemos atrapados en semejantes enredos interminables, sin superar en prácticamente nada la violencia que nos acompaña desde la conquista, ni cosechar una cultura colectiva que nos permitiera mínimamente pensar en reforzamientos como sociedad para cuando se nos vengan esas tormentas?

Vivimos en una maraña asfixiante de corrupción, de malos gobernantes más interesados en sus beneficios personales, mientras sentimos que se nos acerca el precipicio. Sin prepararnos como deberíamos en conocimientos científicos -incluyendo los sociales-, en cerrar la brecha tecnológica, para que nos proteja del mundo hiper tecnificado que va a gran velocidad mientras nosotros sabemos que estamos retrocediendo en general. El mundo real está tomando posiciones y estudiando probabilidades, y nosotros discutiendo los mismos problemas desde el grito de la libertad.

No es posible que nuestra inteligencia no nos alcance (esa de la que tanto nos preciamos entre nosotros o comparándonos con los iguales a nosotros) para hacer un “gran reinicio” político que nos conduzca a recuperar tanto tiempo perdido y cerrar las brechas fundamentales para enfrentar el futuro. Político, porque la política es la ciencia del poder colectivo para el bien colectivo, que nos debe liderar a erigir las defensas para enfrentar las tormentas mundiales de todo orden que se vienen. De lo contrario, vamos a ser simplemente arrasados y subyugados. Hay que reaccionar ante estas realidades superiores; para no confundirnos, la reacción es muchísimo más allá de la politiquería y la polarización actuales que resultan nimiedades frente al reto gigante de salvarnos como pueblo ante lo que nos acecha en forma inminente.

Rafael Fonseca Zarate