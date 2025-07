Aclaro de entrada que el título es un símil a una de las líneas de la famosa y legendaria canción del maestro, Joe Arroyo, titulada: “La Rebelión”. Me parece pertinente, también, usar el término negro en esta redacción bajo la premisa del respeto hacia la grandeza de una raza que históricamente sale victoriosa en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero también destacando la rebeldía y la fuerza ancestral de la palabra en boca del finado, Joe. Petro!, a los negros se les respeta.

En ese orden de ideas, quisiera obviar de estas letras al primer mandatario, Gustavo Petro, porque es necesario pensar en proyectos o vivencias esperanzadoras en medio del caos y la incertidumbre vividas las 24 horas de cada semana y cada mes en la descompuesta Colombia. No obstante, los contantes agravios del presidente contra quien siquiera soslaye contradecirlo hacen detonar reacciones de hasta el más desprevenido. Y es que sacar lo peor y más vulgar de su radical pensamiento se volvió normal y costumbre. Petro!, a su pueblo se le respeta.

Observar y oír en la televisión nacional a un mandatario presidencial durante los acalorados consejos de ministros “atacar” ‘sin pelos en la lengua’ a uno de sus funcionarios de raza negra, presuntamente por la injerencia en la contratación de algunos funcionarios, nos deja atónitos por tratarse de una conversación entre los más altos y dignos representantes de nuestro gobierno y refleja la falta de respeto hacia el hibrido de razas gestadas en Colombia desde la llegada de los españoles a nuestras tierras. La verdad, para ejercer un cargo, el color de piel es lo de menos.

Con este caliente panorama, alentar a las ‘barras bravas’ de la oposición para que exijan por medio de insultos y agravios en las redes sociales bajar el tono a los excesos en los señalamientos racistas es alimentar el odio y la crispación social. Por eso, es urgente tarea de la vicepresidenta, Francia Márquez, representante icónica de los “afros” revelarse ante el primer gobierno de izquierda exigiendo respeto por sus pasados y presentes negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros, teniendo presente que fueron ellos quienes en gran medida pusieron a Gustavo Petro en su trono.

Frente a este ordinario ataque racista, venido de un mandatario que vocifera a diestra y siniestra ‘el progresismo, la igualdad y la equidad’, el único afrodescendiente, en recientes tiempos integrante del gobierno Petro, ahora precandidato presidencial, que se reveló fue el excanciller, Luis Gilberto Murillo, quien mostró total indignación diciendo: “Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’. Porque es racializar el discurso en Colombia. Y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable”.

“El ministro Rosero (de piel negra atacado por el presidente en pleno consejo de ministros), obviamente, renunció, ¿no? Nada, silencio total. ¿La vicepresidenta, de raza negra, recriminó fuertemente al presidente por su comentario racista? Tampoco, silencio absoluto. Claro, en el caso de Francia Márquez es entendible un poco más, pues ya Petro y sus secuaces demostraron en innumerables comentarios su actitud racista y misógina contra ella cuando se revelaron los audios del excanciller Álvaro Leyva”, reflexionó en su última columna, el ex embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. Cuestionamientos valederos…

A Gustavo Petro es justo recordarle que una negra como María Isabel Urrutia se reveló en unos juegos olímpicos para otorgarle a Colombia su primera medalla de oro en la historia. En esa línea, la atleta colombiana, Catherine Ibarguen, calificada en su momento como la reina del salto triple, al conquistar la medalla de oro en Rio 2016. En la política, en el derecho, en la vida pública y privada y en todos los espacios de nuestra vida social vemos a nuestros ‘panitas’ de raza negra peleársela para salir adelante. Y un dato histórico! el general liberal, Juan José Nieto Gil, fue el único presidente negro que ha tenido Colombia durante seis meses, entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861. Petro!, a los negros se les respeta.

Amigo lector, estamos atrapados o casi esclavizados diariamente de mensajes y narrativas gubernamentales alrededor de atacar sin rubor a los congresistas recordándoles la mamá “hp”, a las mujeres periodistas señalándolas de “muñecas de la mafia”, a los representantes de las EPS tildándolos de asesinos, a los médicos estudiantes calificándolos de ‘ricachones’, a los gremios y empresarios de tratar de desestabilizar su gobernanza y un etcétera lleno con una ‘lengua de fuego’ que sistemáticamente invita a pensar a más de un desprevenido que Gustavo Petro es una víctima. ¿Dónde está el rigor del discurso con altura y respeto hacia su pueblo.

Edgar Martínez Méndez