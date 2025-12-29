Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Colombia no tiene un problema menor de gasto público. Tiene un problema serio de efectividad del gasto. Durante años hemos discutido cuánto gastar, en qué sectores y con qué fuentes de financiamiento, pero hemos prestado menos atención a una pregunta clave: ¿qué resultados concretos estamos logrando con cada peso público?

Ahí es donde los pagos por resultados se convierten en una herramienta indispensable para mejorar la eficiencia, la efectividad y la credibilidad del Estado.

El principio es simple pero poderoso: el Estado no paga por insumos, trámites o actividades, sino por resultados verificables. No se financian procesos, se financian logros. No se premia el cumplimiento formal, se recompensa el impacto real sobre las personas.

Este enfoque rompe con una inercia histórica de la gestión pública en Colombia: programas que ejecutan presupuestos completos, cumplen metas administrativas, pero no transforman la realidad que dicen atender. Escuelas que se construyen sin mejorar aprendizajes. Programas sociales que gastan miles de millones sin reducir pobreza. Intervenciones que sobreviven por costumbre, no por evidencia.

Los pagos por resultados obligan a cambiar esa lógica. Introducen disciplina, incentivos correctos y una cultura de evaluación. Exigen definir desde el inicio qué se quiere lograr, cómo se medirá y quién asume el riesgo si los resultados no se alcanzan. En otras palabras, obligan al Estado a comportarse de manera más estratégica.

Colombia no parte de cero. Durante mi paso por el Departamento Nacional de Planeación impulsamos decididamente este enfoque y logramos que el país adoptara una política pública de pagos por resultados, plasmada en un documento CONPES que sentó las bases técnicas, institucionales y operativas para su implementación. No fue un ejercicio teórico. Fue el resultado de pilotos concretos, aprendizaje internacional y trabajo con entidades territoriales y sectores sociales.

Los beneficios son claros. Primero, mejoran la eficiencia del gasto, porque reducen el despilfarro asociado a programas que no funcionan. Segundo, mejoran la efectividad, porque alinean a ejecutores, operadores y entidades públicas alrededor de objetivos comunes. Tercero, fortalecen la transparencia, porque los resultados son medibles y verificables por terceros. Y cuarto, restauran confianza, un activo escaso pero esencial para la gobernabilidad y la inversión.

Además, los pagos por resultados permiten algo fundamental en un contexto fiscal estrecho: hacer más con los mismos recursos. No requieren necesariamente más presupuesto, sino mejores reglas de uso. En tiempos de déficit fiscal, esta no es una opción ideológica; es una necesidad práctica.

Por supuesto, no son una varita mágica. Requieren buena información, sistemas de monitoreo robustos, capacidad técnica y una cultura institucional que tolere la evaluación y el aprendizaje. También exigen liderazgo político para cerrar programas que no funcionan y escalar los que sí. Pero precisamente por eso son tan valiosos: fuerzan al Estado a madurar.

En países como el Reino Unido, Australia o Chile, los pagos por resultados se han utilizado para mejorar políticas de empleo, educación, primera infancia y reducción de reincidencia criminal. No sustituyen al Estado. Lo hacen funcionar mejor.

En Colombia, el reto no es conceptual, es de implementación. Tenemos el marco, la experiencia y los instrumentos. Falta decisión para generalizarlos, integrarlos al presupuesto y protegerlos de la tentación de volver al gasto inercial y simbólico.

Si queremos un Estado más efectivo, más creíble y más justo, debemos dejar de medir el éxito por cuánto se gasta y empezar a medirlo por qué se logra. Pagar por resultados no es solo tecnocracia. Es respeto por los ciudadanos y por los recursos públicos.

En un país con tantas necesidades y tan poco margen fiscal, gastar mejor no es una consigna. Es una obligación.

Daniel Gómez Gaviria

Daniel Gómez Gaviria

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo