Siento como nadie, los acontecimientos alrededor de la ‘cosa política’ y los pasionales partidos del fútbol, ambos escenarios ‘criollos’ multitudinarios, que, en honor a nuestra realidad, a unos más que a otros, nos hacen despertar euforias inesperadas sea por tendencia ideológica o por el ‘color de una camiseta’. Son tan fuertes las expresiones que hasta nuestras madres salen a relucir sin pudor alguno.

En mi caso particular, amigo lector, el gusto a los temas políticos surge como un deber ciudadano de tratar de entender cómo funcionan y respaldan nuestras instituciones al ‘pueblo’, cómo nuestros trabajadores públicos de cualquier nivel cumplen con sus funciones, cómo la Constitución nos protege y cómo cada día veo más viva que nunca la euforia por defender la democracia. La política es el “arte de lo posible”, dijo Aristóteles.

La tradicional política de liberales vs conservadores (rojos vs azules) por esas cosas de ‘las barras bravas’ se trasladó a los dos equipos más populares sino del país, por lo menos de la capital, siempre identificados por esos dos mismos colores. Colores que antes, durante y después de un popular clásico despierta maltratos verbales y físicos que incluso han dejado muertes trágicas. «El fútbol despierta emociones, a veces irracionales, que cruzan la frontera entre el amor tribal y el fanatismo», dicen investigadores de la Universidad de Coímbra, en Portugal.

Nota recomendada: Cosas de la política: Y las violencia política y verbal siguen ahí, vivitas

Lo más paradójico de este símil es que en los últimos días el insulto y el lenguaje agresivo desde la escena política (se volvió costumbre) se trasladó a las ruedas de prensa de los jugadores como Radamel Falcao García y Hugo Rodallega, figuras internacionales traídas de regreso a nuestro balompié para deleitar con su experiencia, goles y marketing a millones de seguidores, que, sin miedo a errar, creo, les hace ver como héroes y ejemplos a seguir por parte millones de niños. Seamos sinceros el fútbol como actividad de entretenimiento nos sirve para salir del cotidiano estrés social que nos abruma.

A propósito de decepciones sobre los dos escenarios en mención, no deja uno de sentir malestar por ver, oír y leer a nuestro primer mandatario, Gustavo Petro, maltratando con su vulgar lenguaje a sus contradictores tildándolos de “HP, víbora, nazi”, entre otros fuertes calificativos a quien se oponga a sus propuestas, decisiones o línea radical de pensamiento. Se percibe en el clima político falta de altura y respeto en las narrativas, entendiendo que nuestros lideres políticos son elegidos para emocionarnos con mensajes esperanzadores y repletos de políticas públicas coherentes para remediar tantos problemas sociales y económicos.

En esa línea, en la que la verborrea ‘la sacó del estadio’ fueron las desproporcionadas palabras de Falcao: “…Cuando había que revisar no revisaban, y que se jodan los del VAR… Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático que a favor de Millonarios, mentira, a la mierda”. Rodallega también subió el tono: “Mucha gente nos ha tirado mucha mierda… entonces creo que hoy les toca cerrar un poco la boca…”. En esto es entendible que los jugadores son abordados por la prensa tras la calentura de un partido en instancias para pelear un titulo o en un clásico como sucedió en las últimas semanas. No obstante, es urgente advertir a ellos y a otros ‘figurones’ del balón que sus palabras y acciones mueven las mentes y las lenguas de fuego de millones en Colombia. Ojo con eso, cracks!.

Señores políticos y futbolistas un sincero ‘mea culpa’ sobre sus acaloradas palabrotas es urgente dadas las consecuencias violentas, entendiendo que se vuelve costumbre en Colombia pasar del agravio digital, al personal e incluso a atentar contra la vida de un ciudadano cualquiera, como sucedió en días pasados con el senador y candidato a presidente, Miguel Uribe Turbay. Una incitación verbal puede terminar en una catástrofe sin precedentes en una nación en la que ser violento paga.

Seguiré sintiendo la política y el fútbol como dos insumos que alegran mi vida cotidiana. La política observada desde la democracia en todo su furor para seguir vigente en medio de las adversidades ideológicas. El fútbol como una actividad de entretenimiento que me saca de la engorrosa cotidianidad de un país envuelto en palabras, mensajes y discursos rabiosos. Opino, que ni la mediación de la iglesia, ni la multitudinaria marcha del silencio, ni un atentado sicarial contra un senador y candidato presidencial, ni las promesas del mismísimo presidente de los colombianos de bajar el tono, han servido de nada… Y el fútbol, ahora, nos hace un autogol…

Édgar Martínez Méndez