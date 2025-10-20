Amigo es aquel que a pesar de desear lo que tienes decide elegirte por encima de su deseo. Cuando uno encuentra un amigo de estos; de los que se alegran, celebran, vociferan tu éxito y se tragan esa envidia, y son capaces de despegársela del pecho y de la garganta, entonces tiene un tesoro mayor que cualquier premio millonario.

No sé si mis amigos de Colombia conocerán a Juan del Val, o sabrán si quiera qué supone o qué implica ganar el Premio Planeta, uno de los premios literarios con mayor dotación del mundo, por encima del Nobel de Literatura. En su palmarés hay escritores que forman ya parte de la Literatura española e hispanoamericana. Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa tal vez sean los más reconocidos por haber ganado ambos. El suculento premio Planeta lleva nombres asociados como Ana María Matute, Mercedes Salisachs, Fernando Schwartz, Fernando Savater, Sánchez Dragó, los tres autores detrás del polémico Carmen Mola… y tantos otros. Este año lo ha ganado Juan del Val.

Juan del Val es escritor y muchas cosas más- como todos nosotros- conocido por ser un activo tertuliano en el programa el Hormiguero y por ser marido de Nuria Roca, “la chica mona de la tele”. No tiene ni la presencia de Cela ni la de Vargas Llosa, parece más un George Clooney de Nespresso, a mí me cansan esos hombres a medio afeitar y de aire chulesco y canalla, pero tiene su público. Reconozco que no he leído nada de él, pero en mi favor diré que no leo nada ni de mis amigas y eso sí me duele, y que últimamente leo reglamentos europeos y los trabajo con esmero y pasión. Pero también les digo tiene mucho mérito sentarse a escribir y desdoblarse en personajes que a veces sí a veces no te pueden llegar a amargar la vida, como esos amigos envidiosos. Y no contento con eso, enviar el manuscrito a un editor, esperar a que lo lea, presentarlo a un concurso… “no sé Jack, me huele a muchas agallas”. Así que bravo por el premio a mi “desconocido” Juan del Val.

Cada año es una sorpresa el nombre del ganador para el pueblo llano y tal vez no tanto para los escritores, editores y directores del grupo Planeta… pues para ellos, como buena empresa privada, el premio es la acción de marketing del año y siempre hay esa voz dimetuquetedigoyo que recorre los pasillos, las redacciones y las editoriales…

Sabemos que el mundo de la literatura vive una crisis bastante profunda pues ni se lee tanto como se presume, ni se valora el trabajo creativo como se merece; se copia, se plagia, se distribuye con medios digitales y las bibliotecas secretas bajan libros con un clic. Se escribe mucho, muy bien. Se tocan temas de todo tipo, mucho drama, mucho amor, mucha historia, mucho crimen… Pero también hay que comer y por eso proliferan libros de autoayuda, de limpieza y orden, de salud y forma física, de relleno del vacío existencial… que publican sellos de la mano de los influencers del momento. ¿Está mal? No, gracias a esos libros y esas ventas se pueden publicar cosas más interesantes y tal vez tan complicadas de entender, que compraremos para regalar, y tal vez algún día los desempolvemos y nos sorprendan. En el mercado ha de haber de todo, o a ver si ahora sólo van a poder ganar premios los escritores que tocan temas que al gobierno, al stablisment y a ese mundo de la cultura “cultureta” les molan.

Así que imagino que los señores de Planeta, que de libros, escritores y rentabilidad comercial saben mucho, han considerado que es mejor premiar a aquel que aúne prosa y notoriedad, pues hay que fomentar la lectura y un autor mediático venderá más que uno que no lo sea tanto y los costes de publicidad se verán reducidos en varios cientos de miles. Yo habría hecho lo mismo, el prestigio no se pierde por no premiar a quien los demás desean, se pierde cuando ya tus valores no coinciden con tu trabajo, y de momento Planeta no parece perdida.

España, que es un país de envidiosos ha vuelto a levantarse con un tema de actualidad distinto a la política y la red social X ha resonado estos últimos días con ecos de la envidia supina de muchos que no estaban en ninguna quiniela y dan ganas de decirles jod*o*, por envidiosos.

Almudena González