Enero acaba con más papeles desclasificados de Epstein. Más escándalos para ese primer mes del año. Ya saben, el magnate judío que tenía una isla y hacía bacanales a las que invitaba a todo ser influyente para que se pusiera hasta arriba de cualquier vicio inconfesable. Más de lo mismo, de lo que ya sabíamos, de lo que muchos sospechaban y hablaban sin pruebas. Ahora ya hay disponibles, de momento, más de 3 millones de documentos en formatos diferentes. ¿Servirá de algo para las víctimas, se condenará a los verdugos más hayá de la vergüenza pública? Si la respuesta es no, ¿de qué sirve conocer las atrocidades de unos monstruos?

¿Vieron Eye Wide Shut de Kubrick? La película habla de sociedades secretas, rituales sexuales de élites riquísimas, poder impune, control … Kubrick murió antes del estreno y nació la conspiración. Lo de Epstein pudo ser inspiración o una casualidad del destino, aunque no lo creo, porque la realidad supera la ficción.

Que a lo largo de la historia las élites se han divertido a costa del pueblo, para diferenciarse, mostrar poder, crear redes sociales cerradas… y presionarse entre ellos, como arma de poder es un hecho y el cine y la literatura está llena de referencias. ¿Cómo se divierten esas élites ocultas que manejan el mundo? Recurriendo a los grandes pecados del hombre que son en exceso una cárcel del cuerpo y el alma. Se los recuerdo: Soberbia, avaricia, ira, gula, envidia, pereza, lujuria.

En España los escenarios no son en una isla, de momento tenemos Paradores, las Saunas del padre de Begoña, los centros de menores de Canarias, Valencia, Mallorca … y no solo en la sociedad habita la lujuria ese es el gancho ruin por el que cazar al poderoso, lo que subyace siempre es la ambición desmedida de gobernarlos a todos. No hay que ser cínicos, cuando se trata de ambición desmedida, todo mal. Así que ya saben, si les escandaliza lo de Epstein, mírense dentro a ver que tienen y tal vez les sorprenda, aunque en menor medida, nadie se libra.

Almudena González