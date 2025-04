Puerto Antioquia avanza imparable y pone a Urabá en el mapa del mundo

Esta semana, tres gigantes metálicos surcaron los mares desde China hasta Turbo, Antioquia. No son cualquier maquinaria: son grúas tipo Ship to Shore, entre las más modernas del continente, y su llegada marca un momento histórico para el país. Son el corazón tecnológico de Puerto Antioquia, el nuevo puerto que transformará no sólo la región del Urabá, sino también la forma en que Colombia se conecta con el mundo.

Estas grúas, fabricadas por la empresa Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltda, pueden levantar hasta 65 toneladas en un solo movimiento y operar embarcaciones de gran calado, con capacidad para más de 14.000 contenedores. Son máquinas que respiran eficiencia, precisión y velocidad. Pero más allá de su tamaño y sofisticación, lo que traen consigo es una promesa: la de un futuro más próspero, más cercano, más justo.

Puerto Antioquia, cuya entrada en operación está prevista para 2025, será la primera gran terminal marítima del país con acceso directo desde el corazón productivo del interior. A menos de 400 kilómetros de Medellín, permitirá reducir en casi un 50 % la distancia que hoy deben recorrer nuestras exportaciones hacia los puertos tradicionales. Eso se traduce en menos tiempo, menos costos y más oportunidades.

Y esa oportunidad no es solo para las grandes empresas. Es también para los agricultores, los caficultores, los floricultores, los transportadores, los emprendedores. Para las familias del Urabá que, por generaciones, han estado al margen de las grandes autopistas del desarrollo. Ahora, el mar no queda lejos. Ahora, la economía global sí pasa por su puerta.

La historia de Puerto Antioquia es también la de un modelo distinto: una alianza entre lo público y lo privado, entre inversionistas internacionales, autoridades locales y comunidades. Más de 700 millones de dólares se están invirtiendo para que este sueño sea una realidad. Y no se trata solo de infraestructura: se trata de dignidad, empleo, educación, movilidad y progreso.

En su fase operativa, el puerto generará más de 1.500 empleos directos y unos 6.000 indirectos. Ya hay programas de formación para que los jóvenes del Urabá sean los primeros en ocupar esos cargos. Ya hay dinamismo comercial, nuevas vías, nuevos negocios. Fueron pilotos urabeños los encargados del atraque del buque con las grúas. La transformación no es promesa futura: es presente en movimiento.

Además, el proyecto avanza con un compromiso serio con el medioambiente. Las grúas operarán con sistemas eléctricos de bajo consumo, y se han implementado planes de conservación para los manglares, de monitoreo de biodiversidad y de gestión responsable de residuos. Desarrollo sí, pero no a cualquier costo. Desarrollo con conciencia.

Hoy, frente a las costas del Caribe, se levantan tres grúas que son más que estructuras metálicas. Son el símbolo de un país que decide apostar por la equidad territorial, por la eficiencia logística, por el futuro. Puerto Antioquia será una nueva puerta al mundo. Una puerta que, por fin, se abre para todos.

Alejandro Toro