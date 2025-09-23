Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El cierre del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública IV (CCE-241-AMP-2021) representa, sin lugar a dudas, una de las decisiones más incomprensibles en la política reciente de compras públicas. Colombia Compra Eficiente había anunciado, tras las observaciones de la Procuraduría y de la ciudadanía, que el camino lógico sería prorrogar el acuerdo vigente mientras se ajustaba el proceso. Sin embargo, el 1 de septiembre, en contravía de su propia narrativa, mediante un escueto comunicado, anunció la terminación definitiva. El resultado es dejar a cientos de entidades públicas sin un canal ágil para adquirir servicios de nube pública, uno de los insumos más utilizados para datos en el Estado contemporáneo. Todo muy raro.

El impacto fue inmediato: ministerios, hospitales, universidades públicas, superintendencias y alcaldías que dependían de este acuerdo, ahora deben recurrir a engorrosas licitaciones individuales. Llama la atención que días antes del vencimiento del acuerdo marco, se expidió una Directiva presidencial invitando a entidades nacionales a contratar los servicios de tecnología a través de Internexa, entidad mixta que permite hacerlo de manera directa.

La estructuración de cada proceso individual puede tomar meses, elevar costos, reducir la competencia, y lo más grave, exponer a las entidades a riesgos de interrupción tecnológica en áreas críticas: la historia clínica digital, la nómina estatal, la justicia en línea, el recaudo tributario, entre otros. Es un retroceso significativo al ser este un servicio que se beneficia de economías de escala.

El contraste internacional no podría ser más evidente. Chile Compra ha consolidado su transición a la nube, mediante acuerdos marco, sin disrupciones. La Comisión Europea firmó contratos marco plurianuales con proveedores de nube para garantizar continuidad con diversificación tecnológica. Incluso en Estados Unidos, donde la competencia es feroz, se han creado instrumentos como “Cloud Smart” que dan estabilidad jurídica, mientras se avanza en la transición digital. En Colombia, en cambio, se eligió la ruta de la improvisación sobre la certeza.

Frente a este giro sorpresivo, resulta inevitable preguntarse: ¿por qué una entidad que había anunciado públicamente la necesidad de prórroga opta, de un día para otro, por el cierre definitivo? ¿Hubo presiones políticas? ¿Se intentó debilitar a ciertos proveedores en medio de tensiones geopolíticas con el gobierno de Trump? ¿Se buscaba abrir espacio a jugadores europeos o asiáticos? Si la intención era reconfigurar el ecosistema de la nube pública en el país, se escogió el peor camino: sacrificar la continuidad de la transformación digital del Estado. No es claro que se recibe a cambio.

Es legítimo exigir mayor diversidad de proveedores, reglas más claras y evaluaciones periódicas en los acuerdos marco, pero una entidad cuya misión es ofrecer certeza, transparencia y eficiencia no puede cambiar las reglas cuando el partido está en juego. Lo extraño es que, en lugar de corregir sobre la marcha, se dejó al país en el limbo.

Cuando la nube pública se oscurece de esa manera, uno tiene derecho a sospechar que detrás de la tormenta hay más que errores técnicos: decisiones que no terminan de explicarse. Ojalá esto no termine en rayos y centellas.

Simón Gaviria

Simón Gaviria

[email protected]
Exdirector del Departamento Nacional de Planeación Economista de la Universidad de Pennsylvania, especializado en Matemáticas y Econometría. Trabajó como asesor de banca de inversión en J.P. Morgan. Representante a la Cámara durante dos períodos y director del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Más contenido del autor

PORTADA

Arde el Pacto Histórico por comentario de Armando Benedetti a favor de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
Quienes desean participar en la consulta del Pacto Histórico para escoger un candidato único que compita por el petrismo en las elecciones presidenciales de 2026, están con los ánimos caldeados luego que corriera el rumor de un supuesto apoyo del ministro…
Siga leyendo

Petro insiste en nombrar a los exjefes paramilitares como gestores de paz

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno del presidente Gustavo Petro es protagonista de una nueva polémica por la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz. La nueva designación de gestores de paz incluye a exparamilitares como: Arnubio Triana Mahecha, conocido como…
Siga leyendo

Interpol emite circular roja en contra de Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | ,
En las últimas horas, Interpol expidió circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González. La noticia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, quien hizo la solicitud el pasado 4…
Siga leyendo

Lo que dice Medicina Legal sobre la muerte de Nicolás Ávila

| Confidencial Noticias | ,
El dictamen de Medicina Legal entregado a la Fiscalía General de la Nación que determina las causas de la muerte del diplomático, Nicolás Ávila, establece la presencia de sustancias psicoactivas en su organismo. El documento revelado por el diario El…
Siga leyendo

Juan Carlos Losada busca una curul en el Senado

| Confidencial Noticias | ,
El representante a la cámara por Bogotá del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, se encuentra entre los que congresistas que quieren dar un salto al Senado de la República para el período 2026 – 2030. Losada ha sido una de las voces que más duro ha…
Siga leyendo