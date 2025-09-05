Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Turbo, un territorio histórico para nuestra región, merece tener mayor inversión en transporte, vías y agua potable. Más aún cuando se pretende generar un modelo de integración regional que lo deja por fuera como es el Área Metropolitana de Urabá.

Reitero la necesidad de reactivar el aeropuerto para el distrito de Turbo, como lo plantee en  reciente debate de control político en la Comisión Sexta de Cámara a MinTransporte: es necesario priorizar la recuperación del aeropuerto como proyecto clave para la región.

El actual aeropuerto permanece bajo administración de las Fuerzas Militares, lo que impide su uso civil. Ante esta situación, la propuesta se acompasa con la  del concejal Luis Fernando Cuesta Manyoma, de solicitar a la Aeronáutica Civil claridad sobre el estado del aeropuerto y los convenios vigentes. La otra alternativa es que el Plan de Ordenamiento Territorial defina un lote estratégico para un futuro aeropuerto, conectado con los proyectos portuarios del distrito.

Hago un llamado a la unidad de dirigentes, autoridades locales y ciudadanía, más allá de las diferencias partidistas, para lograr que Turbo cuente con un aeropuerto funcional. La falta de consensos ha sido una de las causas del atraso en obras estratégicas para el distrito, el desarrollo regional requiere una visión compartida.

Finalmente, es clave reiterar que el desarrollo del distrito como centro portuario y turístico solo será posible si se garantiza una infraestructura de transporte adecuada. El Urabá tiene las condiciones para generar vida digna para su población y podría ser la primera ciudad portuaria planificada del país, en beneficio de su gente.

Pedro Baracutao

Pedro Baracutao

[email protected]
