“Polvo eres y en polvo te convertirás.”

Esa frase, tan antigua como la humanidad, encierra una verdad implacable: un día podemos ser luces que iluminan escenarios, voces que retumban en plazas y recintos de poder; y al siguiente, solo queda el silencio, el vacío… la nada.

La noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay me deja una sensación densa y difícil de describir. Es la misma que me golpea cada vez que un viejo amigo, un rostro conocido o un adversario político se va para siempre. Mis padres me enseñaron que, cuando alguien muere, su alma va al cielo si en vida fue buena persona. Prefiero imaginar que todos los que he conocido y han partido se transforman en estrellas fugaces: su cuerpo vuelve a la tierra, su luz viaja hacia el cielo.

En un país donde la política se ha vuelto sinónimo de confrontación, donde el odio y el señalamiento parecen tener más audiencia que la bondad, la muerte debería recordarnos que todo es efímero. Ojalá que de nuestros discursos públicos desterremos la rabia, el deseo de fracaso ajeno y el anhelo de guerra. Ojalá podamos comprometernos, no solo a prometer un mejor país, sino a construirlo, empezando por nuestra manera de ser. Hoy, tristemente, hasta “ser buena persona” parece haberse convertido en un atributo político.

Miguel deja a su hijo Alejandro Uribe Tarazona, de apenas cuatro años, huérfano de padre, tal como él quedó huérfano de madre a la misma edad. La historia parece repetirse con una crueldad innecesaria. Ojalá Alejandro crezca rodeado de amor, protegido del odio y del rencor. Que sus sueños se parezcan a la solidaridad de su bisabuela y a la disciplina de su padre.

Quizá, dentro de veinte años, Alejandro siga el camino político de su familia: concejal de Bogotá, senador, alcalde… dicen que eso se lleva en la sangre. Pero más allá del linaje, deseo que crezca con un amor genuino por Colombia, con la convicción de combatir la corrupción, reducir la inequidad y defender los derechos que deberían ser universales. Que entienda que los privilegios en los que nació no son concesiones, sino derechos que deben alcanzar todos y todas.

Miguel Uribe Turbay deja una huella legislativa que va más allá de las trincheras políticas. Entre sus iniciativas, impulsó:

La formación de programadores y la ampliación de la oferta laboral en tecnología.

La reducción de la tarifa general del IVA para aliviar la carga de los hogares.

La disminución del IVA en tiquetes aéreos hasta 2025.

Medidas para la sostenibilidad del sistema de salud.

Garantizar la vacunación gratuita del personal médico.

Prevención, protección y sanción del acoso sexual digital.

Protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Declarar la educación como servicio público esencial.

Honores al expresidente Rafael Núñez.

Y sí, también fue un opositor férreo e intransigente al presidente Gustavo Petro. Ojalá, en algún momento, hubiese cedido espacio al diálogo.

Hoy, más allá de las diferencias ideológicas, queda la lección de que la política debe servir para construir, no para destruir. Que las disputas electorales no se lleven por delante nuestra humanidad. Que la muerte nos recuerde que, al final, todos somos polvo… y lo único que queda es el impacto de nuestras acciones.

Miguel, adiós. Ahora nos ves desde el espacio sideral vuela alto.

Marcela Clavijo