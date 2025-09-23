¨La única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional¨, así finaliza el primer párrafo, del no revelador, porque ya todo se sabía, pero si, demoledor informe de la Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Refiriéndonos al apartado anterior, en donde se deja en manos de la comunidad internacional la solución de los abusos que la población recibe del régimen de Maduro, lo único que queda por decir, es que los ciudadanos venezolanos están jodidos; porque lo que ha existido por parte de la comunidad internacional es un juego que pasa de la indiferencia a la hipocresía, sino lo creen miremos el caso de México, Brasil y por supuesto Colombia.

Bajo el argumento que las relaciones internacionales cumplen con la función de evitar conflictos, los países del globo prefieren esconderse en los argumentos de la diplomacia para evitar inmiscuirse con acciones directas, que enfrente de manera contundente realidades como las del vecino país; y las pocas que se toman, no son más que intentos desproporcionados, faltos de continuidad y de contundencia. Lo cual desemboca en al desfile de los discursos hipócritas que lo único que denotan es la verdadera intención que se tiene, la cual no es otra que la de mirar para otro lado.

Hoy mucho deberían entender la única acción que en los últimos años se ha tomado con cierta seriedad en este caso, me refiero a la acción del gobierno anterior, donde consiguió que muchos países reconocieran al presidente interino Guaidó.

Leer el informe en su totalidad no deja de helar la piel; como no hacerlo cuando se habla de las 12 muertes en las que por lo menos están involucradas las fuerzas del régimen, pero lo que realmente sorprende es que en ninguno de estos casos, se haya avanzado de manera significativa en la debida diligencia de las correspondientes investigaciones por cada uno de los casos presentados.

El informe apunta a la represión que se presentó en los eventos post electorales, es decir después del descarado robo de las elecciones por parte de Maduro, quien es buscado por las autoridades de los Estados Unidos, y sus secuaces; un hecho más que demuestra la hipocresía de los países vecinos y la indiferencia del resto del mundo.

En otros de sus capítulos, el informe habla de las más de 2.000 personas retenidas por estos bárbaros después que los venezolanos reclamaran, de manera justa, el respeto por los resultados de las elecciones. Sobre este punto el informe concluye, que mientras se liberaron un número considerable de esos detenidos, no sin antes torturarlos por supuesto, como es la maña de todo cobarde, también se realizaban nuevas detenciones contra miembros no solo de la oposición, sino también contra personas que eran independientes de esa situación, en los que se pueden contar muchos ciudadanos extranjeros.

Sin lugar a dudas una de los apartes que más dolor causa y que refleja lo miserable y lo inhumano de Maduro y sus cómplices, es el abuso a los que son sometidos los menores de edad. De acuerdo al informe, a más de 200 niños les propinaron golpes, pero también fueron víctimas de abusos sexuales, detenciones y tratos crueles; pese a todo lo anterior, este gobierno defiende al sátrapa de Maduro; bueno a este gobierno le encanta defender delincuentes es verdad. Pero da dolor e impotencia y mucha desilusión, tener un gobierno que cohonesta con esto.

Los índices de abusos descritos en el informe, superan toda imaginación y nos remiten a las películas más violentas de Hollywood, pero lo referido en el informe parece no importarle a gobiernos como el de Gustavo Petro, el cual ni siquiera considera que su aliado de al lado, lo echó al agua acusándolo que es nuestro país, el que Petro preside, el responsable de la coca que sale con rumbo a los Estados Unidos; lo único que deja ver esa relación es la lambonería de Petro a Maduro; y así hay algunos que dicen que nuestro presidente es un ser inteligente… válgame Dios.

Y mientras todo esto ocurre, el Gobierno norte americano, sigue enviando buques de guerra; ya son nueve, y por las calles de un país caribeño ya se pasean tanques de guerra de última generación, que sin lugar a dudas hacen parte del arsenal que el gobierno de Trump tiene preparado para lo que parece inminente. Ojalá el presidente Norte Americano haga lo suyo.

Jefferson Mena Sánchez