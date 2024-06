Regular el uso de los celulares desde el Manual de Convivencia

Lo bueno de prohibir los Celulares en el Aula

Mejora de la Concentración y Atención: La prohibición de celulares ayuda a eliminar distracciones, permitiendo que los estudiantes se concentren en las actividades del aula. Según el neurocientífico Stanislas Dehaene, la atención sostenida y selectiva son esenciales para el aprendizaje efectivo, y el uso de celulares interfiere significativamente con estas capacidades.

Fomento de la Interacción Social: Sin celulares, los estudiantes tienden a interactuar más entre sí y con los profesores, lo que puede mejorar las habilidades sociales y la cohesión del grupo.

Mejor Rendimiento Académico: Estudios del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) muestran que los estudiantes que usan menos el celular tienen un rendimiento académico superior, con mejores resultados en matemáticas y lectura.

Lo malo de prohibir los Celulares en el Aula

Resistencia y Descontento: Los estudiantes y algunas familias pueden mostrar resistencia a la prohibición, argumentando que los celulares son necesarios para la comunicación y el aprendizaje.

Desafíos en la Implementación: Hacer cumplir la prohibición puede ser difícil y requerir recursos adicionales, como la vigilancia constante por parte de los profesores, lo que puede distraer a los educadores de otras responsabilidades pedagógicas.

Exclusión Tecnológica: En una era digital, limitar el uso de celulares podría ser visto como un impedimento para el desarrollo de habilidades tecnológicas que son relevantes y necesarias en el mundo moderno.

Lo feo de prohibir los Celulares en el Aula

Evasión y Rebelión: La prohibición estricta puede llevar a algunos estudiantes a buscar formas de evadir las reglas, lo que genera un ambiente de desconfianza y conflicto entre estudiantes y autoridades escolares.

FOMO (Fear of Missing Out): La ansiedad por no estar al tanto de lo que sucede fuera del aula puede afectar negativamente la salud mental y emocional de los estudiantes, generando estrés y distracción.

Impacto en Situaciones de Emergencia: En situaciones de emergencia, la ausencia de celulares podría complicar la comunicación rápida y efectiva entre estudiantes, familias y autoridades escolares.

Incorporación de Políticas en el Manual de Convivencia

Para mitigar estos efectos no deseados, se deben incluir políticas claras sobre el uso de celulares en el Manual de Convivencia Escolar. Estas políticas deben basarse en las directrices establecidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 1965 de 2013 y la Ley 1620 de 2013 que promueven un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje.

Columna no. 1 acerca de la Prohibición de los Celulares

Propuestas de Regulación

Prohibición del Uso de Celulares en Clase: Establecer una prohibición estricta del uso de celulares durante las clases, excepto cuando sean necesarios para actividades educativas específicas.

Zonas Libres de Celulares: Designar zonas específicas dentro de la escuela donde el uso de celulares esté permitido y otras donde esté completamente prohibido.

Educación sobre el Uso Responsable de la Tecnología: Incluir programas de educación sobre los efectos negativos del uso excesivo de celulares y estrategias para manejar el FOMO.

Formación para Profesores y Estudiantes: Capacitar a los profesores en estrategias para integrar de manera efectiva la tecnología en el aula y educar a los estudiantes sobre el uso responsable de los dispositivos digitales.

Políticas Claras y Consecuencias: Definir claramente las políticas sobre el uso de celulares y las consecuencias por su incumplimiento en el Manual de Convivencia Escolar.

Regular el uso de celulares en las escuelas es crucial para mejorar el rendimiento académico y la calidad del aprendizaje. La inclusión de políticas claras y efectivas en el Manual de Convivencia Escolar, basadas en las leyes y decretos vigentes, puede ayudar a crear un entorno educativo más centrado y libre de distracciones, beneficiando así a toda la comunidad escolar.

Redactado con IA

Alexandra Parra

Neuropsicólogo y Pedagoga