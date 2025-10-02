Respeto por la ley es la base de toda sociedad humana. La ley es un mandato para quien ostenta el poder y gracias a ella los pueblos y las civilizaciones avanzan. Donde no hay respeto por la ley, reinan el desorden, la insania, la anarquía y la injusticia. Cuando El Eterno dictó la ley a Moshe, le entregó la base para la construcción social del Pueblo de Israel, Desde entonces, La Torá se ha mantenido incólume, ni una sola letra ha sido alterada, lo que ha permitido hacer del pueblo judío una gran nación y el gran Estado que hoy es Israel.

Acatar la ley garantiza la existencia de la especie humana. Por ello la educación para el cumplimiento de la ley es la más importante enseñanza desde la más tierna infancia. La ley existe para acatarla, jamás para incumplirla. La ley es mandatoria, por ende, se acepta, se acata y se cumple. Razones por las que se hace necesario que, la ley además de ser general, universal, pública, sea clara, precisa, concisa y sin ambigüedades. Entre más desarrollado sea un estado, sus ciudadanos tienen mayor respeto por la ley.

Todo gobernante al tomar posesión de su cargo, jura respetar y acatar la ley. Quien gobierna es el primero en acatar, respetar, cumplir y hacer cumplir la ley porque se encuentra bajo el imperio de la ley, nunca sobre Ella. En el derecho internacional existe la máxima latina “Pacta sunt servanda”, que significa, los tratados son para cumplirlos, empero, los acuerdos se cumplen. El gobernante asume el poder bajo un acuerdo ciudadano amparado por la ley. Lamentablemente, los estados no están exentos que, sus ciudadanos, en el juego de la democracia, elijan como gobernantes a personas que no respetan la ley, ni la propia, ni la ajena, carentes de sentido ético de la legalidad. La elección de ese tipo de gobernantes es el reflejo de sus electores que también carecen de sentido respeto por la ley, son mayoría y triunfan en las urnas. La democracia suele castigar a los mejores y premiar a los peores.

Quien a lo largo de su vida ha infringido la ley no puede dar lecciones de respeto por la ley, tampoco permitirá suponer que la acatará, por el contrario, la atacará. En Latinoamérica, eligen en muchos casos, gobernantes con oscuros pasados de sedición, rebeldía y revolución en contra la ley ¿Qué les hace creer que quién ha irrespetado la ley podrá ser un buen gobernante? Jueces y abogados no están para hacer de la ley, burla.

El gobernante que irrespeta la ley propia, jamás podrá respetar la ajena; expondrá a sus conciudadanos a la vergüenza y al escarnio internacional, cargarán con la pena y la mácula del mal gobierno de su patria. Para ellos serán las filas eternas en los puertos migratorios y los tratos de tercera por parte de autoridades extrajeras, nunca serán bien recibidos fuera. El gobernante que irrespeta la ley, irrespeta a su pueblo y, arroja afrenta que pocas veces se remediará.

Quien hace del irrespeto por la ley su consigna, no puede ser buen ser humano y menos buen gobernante. Será un chirrete con poder temporal, auspiciado por otros chirretes que, también suelen irrespetar la ley acompasados por la ordinariez, la fealdad, la pereza, el mal gusto y altas dosis de resentimiento. Es hora de escribir una nueva historia, dejar de romantizar como héroe y como víctima al que irrespeta la ley. El venezolano Simón Bolívar (1783-1830) por ejemplo, no fue un buen modelo a seguir; fue subversivo tan detestable que, ni las leyes que ayudó a erigir supo respetar. Los pueblos requieren héroes y generalmente, escogen a los incorrectos. Sin respeto por la ley, las sociedades y los países se hacen inviables.

León Ferreira