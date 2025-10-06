Tal vez sí haya algo de Pedro Sánchez que haya que meritarle; su capacidad estratégica y manejo de la agenda política. Nadie como él, y su equipo de asesores -cuenta con 477, el más grande de la historia reciente- para enfurecer a la derecha, volver loco a los medios y redirigir a la opinión pública con el mítico “un burro volando”, para que todos se pongan a hablar del burro, buscar al burro y dejen de lado la falta de sentido democrático, desprecio a las instituciones, corrupción política sistémica, la ausencia total de ética y moral del gobierno, de sus socios y por su puesto del propio presidente de España.

Les hago un repaso de esta semana; nos despertábamos con la confirmación de que el hermano de Sánchez irá a juicio por prevaricación tal y como anunció la Audiencia de Badajoz, mas tarde la noticia era que la doctrina del Supremo abocaba a Begoña Gómez a sentarse ante un jurado si va a juicio por las cinco causas que tiene abiertas; tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo. Después, ya no recuerdo si fue martes o miércoles, saltaba por los aires la honestidad de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, por un supuesto fraude en la adjudicación de contratos públicos. Chivite, mano derecha que fue de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y mano derecha, derechísima, de Pedro Sánchez y por el que muchos ministros han puesto la mano en el fuego y le han repudiado segundos después, que sigue en prisión por el caso Koldo… Simultáneamente a todo esto en el panorama internacional los buenistas de la izquierda más ñoña, con Greta a la cabeza, se hicieron a la mar para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Acto loable, pero que no les ha servido de nada salvo para añadir un punto de tensión más a la zona en conflicto pues han acabado detenidos. ¿Dónde pensarían atracar los veleritos si Gaza no tiene ya puerto? Nada como vivir creándose necesidades y alejados de la realidad inmediata para salir al mar e hizar unas velas hacia el conflicto internacional. Pardillos.

Todo esta confusión y ruido sólo sive para que Sánchez y su ejército de asesores exploten globos sonda informativos y distraigan la atención del pueblo llano con nuevas polémicas informativas. La última: querer blindar el aborto en la Constitución española. ¿Tan desesperados están en Moncloa como para recurrir el viejo debate del aborto? Si, o eso parece. Este tema viene de lujo cuando no hay soluciones, propuestas y políticas, cuando no hay acuerdos, presupuestos y voluntad real de gobernar, sino de mantenerse a salvo en un barco que deriva en la supervivencia de aguas políticas turbulentas.

Blindar el aborto en la Constitución española, con lo difícil que es hacer cualquier cambio en la Constitución… y la derecha entera entra al trapo y con razón. No hay debate social. La despenalización es cada vez mayor. Las cifras hablan solas. Ademas, elevar a derecho el aborto colisiona ética y legalmente con el derecho a la vida y la objeción de conciencia de la profesión médica. Un médico que negara un derecho de enfrentaría a un juicio. ¡Menuda bomba distractoria!

Y nadie exige al gobierno, infestado y atufado de corrupción, de mentira, de falsedad, dimisiones. Nadie sale a pedir un mínimo de ética política, de saber estar, de coherencia, de señorío, de hidalguía. Nos hemos acostumbrado a la mediocridad y nos sentimos bien en ella o no tan mal, lo cual no sé si es peor. ¡Qué horror!

Reconozco que , por mi condición de fiel defensora de la vida, no voy a escapar de este globo sonda que es el informae sobre el aborto del ministerio de sanidad español, dirigido por MiMeMa (ministra, médico y madre) Mónica García, cuyos datos son espeluznantes sobre la tendencia abortiva en España. Les resumo:

En 2024 se registraron 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023. En términos relativos, es una tasa de 12,36 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, rozando el récord histórico (12,47), de 2011. La tendencia al alza es sostenida desde hace más de una década, y solo bajó durante el primer año de la pandemia (2020).

La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por motivos no médicos suponen un 94,6% del total. El informe muestra que una de cada dos mujeres que se sometieron a un aborto no usaba ningún método anticonceptivo. Algunas abortan con la misma agilidad que yo me tomo un ibuprofeno en cada jaqueca.

El aborto se ha convertido en el método anticonceptivo, lo han logrado y no me extraña. ¿Quién necesita un condón, si el aborto es gratis y se ha banalizado tanto ese acto tan atroz que ya se toma como la extracción de un molar ? ¿Quién va a asumir las consecuencias de un pasión desbocada cuando el discurso social, gubernamental y elitista es eminentemente que los hijos pesan, son cansinos, cuestan dinero y nos acortan la vida laboral -sobre todo a las mujeres- porque nos castran las alas del éxito, además ya somos muchos en el planeta y es mejor proteger al topo (rata, lobo, jabalie) de las laderas que al hijo que se desarrolla dentro de su madre? ¿Quién será la valiente que asuma una vida ajena sin “medios materiales básicos” para darle el confort que parece necesario para vivir en una sociedad, la nuestra, que sólo ayuda a matar y no ayuda a salir adelante? Si abortar es gratis y un hijo en este mundo es una carga mental, económica y social.

Un debate, el de la vida humana, superado por la ciencia, hay consenso científico en afirmar que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, formando una nueva célula llamada cigoto, que posee una dotación genética completa, única, propia, y que es la unidad básica de una nueva vida humana. Todo lo que interrumpa y acabe con esa vida que late y se desarrolla en el seno de su madre, si no es natural, es provocar la muerte a un ser vivo humano en estado de indefensión absoluta.

Matar a un hijo aun no nacido, no entra dentro de las estadísticas de violencia domestica. Tampoco si ese hijo viene con algún síndrome o condición física, que haga la vida de los padres algo más complicada que uno sano, se cuenta como parte de ese genocidio silencioso que denunciaba la semana pasada.

La realidad se falsea, se cuenta como al político le conviene y a nuestra MiMeMa, Mónica, le conviene decir que el aborto no tiene consecuencias para la mujer. Tal vez no esté descrito científicamente el “síndrome post aborto”, pero que algo no esté aún definido no significa que no exista. Internet y las redes sociales están llenas de testimonios de mujeres que han abortado queriendo y viven enganchando relaciones destructivas, adicciones a sustancias, alcoholismo, van de depresión en depresión, sufren dolor físico y espiritual, viven ataques de ansiedad y tienen lo que se llama síndrome de estrés post traumático tras practicarse un aborto.

Negar esta realidad es falsear, ningunear y ejercer un tipo de violencia sobre la mujer que aborta, es mirar esta realidad desde el pensamiento único de una ideología que niega la biología. La mujer es la otra víctima de la política abortista. El menosprecio a los efectos post aborto es también una forma de violencia contra la ella. Lo que hace Mónica Gracía es un Mansplaining de libro, un modo condescendiente de ningunear el drama y el trauma del aborto que sufre la mujer. Un reflejo más de la violencia y maldad que se esconde tras este tipo de políticas que lejos de apostar por la libertad de la mujer, apuestan por la destrucción de mujeres a las que victimizan y ningunean de por vida, hundiéndolas en la práctica más dañina de todas: el asesinato del hijo, la negación de la culpa y el propio trauma.

Almudena González