Señores del petrismo, vivan y dejen vivir

La reciente manifestación en Bogotá convocada por los senadores del Pacto Histórico, María José Pizarro e Inti Asprilla, en conjunto con la concejal, Heydi Sánchez, en contra del proyecto del cable aéreo centro histórico, dejó en evidencia que el petrismo no entendió el contundente mensaje que le enviaron los votantes de la capital del país en las elecciones del pasado 29 de octubre.

Oponerse a los grandes proyectos de infraestructura en Bogotá que buscan mejorar la movilidad de quienes dependen del transporte público para desplazarse de un lugar a otro en la capital, llevó al Pacto Histórico a perder las elecciones de Alcaldía en la ciudad en la primera vuelta, relegando a su candidato al tercer lugar.

Ellos parecen no darse cuenta de su triste realidad y se empeñan en que lo mejor para la ciudad es cambiar el modelo de la primera línea del metro por uno subterráneo, sin importarles el tiempo que esto va a tomar y las futuras demandas que traería una decisión de esas; también quieren que no se extienda la Avenida Boyacá hasta la 200 porque la prioridad para ellos es ganar votos con base en el populismo ambiental, en lugar de permitir una solución de transporte a quienes viven al extremo norte de la capital. Tampoco les gusta el regiotram de occidente y es de suponer que lo mismo va a ocurrir con el del norte.

Odian al Sistema TransMilenio, no porque consideren que es malo ni porque tenga miles de problemas sino porque les recuerda a Enrique Peñalosa.

Ahora, fieles a su estilo de llevar la contraria, se oponen también a que bogotanos que habitan en los barrios Egipto, Los Laches, El Dorado, Girardot, Las Palmas, Nueva Granada, etc., puedan desplazarse con facilidad y en un menor tiempo hacia el centro de la ciudad a través de un cable aéreo.

Entonces no quieren más TransMilenio, no quieren el metro elevado; no les gusta los regiotram y tampoco un cable aéreo en el centro histórico.

Lo curioso en el caso de los cables aéreos, es que olvidan que fue Gustavo Petro quien diseñó y gestionó el primer proyecto de este modelo de transporte elevado para que los habitantes de Ciudad Bolívar lleguen más rápido a sus lugares de destino.

Bien dicen que para ser de izquierda no hay que tener buenas ideas ni ser poseedor de una brillante inteligencia, que basta con oponerse a todo así no se tenga la razón y por las demostraciones del petrismo en Bogotá, veo que es verdad.

No entiendo las razones de esta fuerza política para no querer un cable aéreo que mejore la movilidad de las personas que habitan en los barrios de la parte oriental del centro de la ciudad, ¿en qué les afecta? Porque ni María José Pizarro, ni mucho menos Inti Asprilla ni la concejal Heydi Sánchez viven en esta zona de la ciudad y así vivan allí, no es este el transporte que utilizan para hacer sus diligencias diarias.

Los bogotanos necesitan soluciones a los problemas que deben enfrentar todos los días, uno de esos el de movilidad y quitarles esa esperanza no es ni sano ni lógico, así es que señores del Pacto Histórico, ya que no son capaces de asumir y reconocer que perdieron unas elecciones por culpa de ustedes mismos y no están dispuestos a reflexionar, les pido por favor, que vivan y dejen vivir.

@sevillanoscar