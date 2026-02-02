La polémica por las obras en Bogotá vuelve a tomarse la conversación pública. Se abre otro frente de debate, con una diferencia clave: esta vez la ciudad ya empieza a pasar del discurso a la realidad. Y en ese escenario hay que decirlo con claridad: TransMilenio por la Carrera Séptima es una decisión estratégica, necesaria y, sobre todo, urgente.

Celebro que por fin empiecen las obras. Bogotá no se mueve con discusiones eternas ni con renders bonitos; se mueve con obra, cronograma y resultados. Entramos en modo construcción y, para una ciudad que suele quedarse atrapada en la planeación, eso ya es un avance importante.

Durante años nos acostumbramos a producir documentos Conpes, planes maestros y promesas bien hechas en el papel, pero mal ejecutadas en la práctica. El Conpes 3093 del año 2000 es el mejor ejemplo: allí se planeó una red de buses BRT de 388 kilómetros para cubrir la mayor parte de la ciudad.

Hoy, más de veinticinco años después, apenas tenemos un poco más de 114 kilómetros funcionando. Hemos avanzado, sí, pero seguimos en deuda con Bogotá. Porque planear sin ejecución ni obras terminadas no mejora la movilidad ni le ahorra tiempo a nadie.

TransMilenio por la Séptima —entre las calles 99 y 200— llega precisamente a seguir corrigiendo ese rezago. Son 11,5 kilómetros de corredor, más de 10 kilómetros de ciclorruta y 163.000 metros cuadrados de nuevo espacio público. La inversión supera el billón de pesos y está organizada en tres lotes, con contratistas definidos, plazos claros y responsabilidades asignadas.

Aunque no es una idea al aire y ya empieza su ejecución a ser realidad, necesitamos que el alcalde Galán y su administración distrital se pongan el casco y garanticen la terminación del proyecto. Porque no podemos continuar en discusiones políticas ni retrasos en obras que nos impidan asegurar nuestro derecho a movernos dignamente. Porque como dice el exalcalde Enrique Peñalosa: una buena ciudad es aquella en la que los ricos y los pobres se encuentran juntos en el transporte público.

Defiendo TransMilenio porque mejora la vida de los ciudadanos, como ya lo ha hecho en muchos puntos de Bogotá. Este corredor es una deuda histórica. La Séptima necesita una alternativa real de movilidad y un transporte público serio. TransMilenio por la Séptima deja de ser promesa y empieza a ser realidad. Y Bogotá avanza cuando decide, construye y cumple.

La Séptima es hoy uno de los mayores cuellos de botella del oriente de la ciudad. Reducir tiempos de viaje, mejorar la productividad y bajar el estrés diario no es un discurso bonito: es un beneficio real para miles de personas. De hecho, para el corredor entre las calles 99 y 200 se esperan 133.000 usuarios al día y más de 600.000 personas beneficiadas de la localidad de Usaquén.

Una red de transporte masivo completa mejora la calidad de vida, libera tiempo para la familia, el trabajo o el descanso, y ordena la movilidad con criterios técnicos e igualitarios. Optimizar el uso del carro y construir una troncal eficaz no son decisiones opuestas; son complementarias.

En lo ambiental también hay que ser claros. El proyecto no plantea talas masivas. Habla de reemplazos graduales, preservación temporal del arbolado y una gestión pensada para avanzar sin sacrificar sostenibilidad. En palabras sencillas: se puede hacer obra sin destruir la ciudad. Además, el corredor contará con una flota 100% eléctrica.

Y sí, Transmilenio tiene muchas falencias. Según Bogotá Cómo Vamos (2025), Transmilenio continúa siendo el modo de transporte de la ciudad que menos satisfacción genera entre sus usuarios con tan solo el 35% (misma cifra que en 2024). De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en el tercer trimestre de 2025, se registraron 4.259 hurtos en TransMilenio, un aumento del 142.5% (+2.503 casos) frente al mismo periodo de 2024 (1.756 casos).

Por eso debemos seguir trabajando por mejorar los retos del sistema. Menos discusión y politiquería y más acción y resultados. Menos nostalgia por lo que no fue y más foco en lo que sí se está haciendo y funcionando.

Tenemos también que estar alertas de la conexión entre el corredor de la Séptima y el corredor de la Av. 68 por la Calle 100. Aldea Proyectos S.A.S., promotor del Plan Parcial El Pedregal, debe pagar al IDU la compensación de estas obras que están a su cargo para que el proyecto América Centro de Negocios 7 – 100 entre en operación. Así como de la adjudicación y construcción de TransMilenio entre las calles 24 y 99.

En conclusión, TransMilenio por la Séptima entre las calles 99 y 200 es la solución estructural al trancón eterno de la localidad de Usaquén y lo que la ciudad necesita hoy: decisiones claras, ejecución responsable y resultados que se sientan en la calle. Debemos seguir luchando por alcanzar una ciudad donde queramos vivir y no donde nos toca.

Juan David Quintero