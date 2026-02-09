Colombia necesita destrabar su capacidad de ejecutar grandes proyectos de infraestructura, energía, minería responsable, logística y transición energética. No porque el país deba sacrificar derechos, sino porque hoy el diseño y la aplicación de la consulta previa y del licenciamiento ambiental están generando una incertidumbre jurídica y operativa que termina paralizando inversión, empleo y desarrollo territorial sin producir mejores resultados sociales o ambientales.

El problema no es la existencia de la consulta previa ni del licenciamiento. Ambos son instrumentos legítimos y necesarios. La consulta previa protege derechos fundamentales de pueblos étnicos y comunidades. El licenciamiento ambiental busca prevenir, mitigar y compensar impactos. El problema es que su reglamentación incompleta, su aplicación fragmentada y la falta de reglas claras han convertido estos procesos en espacios de discrecionalidad, demoras indefinidas y conflictividad creciente.

Hoy, un proyecto puede tardar años en definir si requiere o no consulta previa, cuántas comunidades son sujetas de consulta, quién las representa legítimamente y cuándo se entiende surtido el proceso. En muchos casos, la consulta se transforma en una negociación abierta sin límites claros, sin criterios de proporcionalidad y sin una autoridad que ordene el proceso. Esto no fortalece derechos, los politiza y los expone a capturas y abusos.

Algo similar ocurre con el licenciamiento ambiental. La autoridad ambiental, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, enfrenta proyectos cada vez más complejos con marcos normativos dispersos, múltiples requerimientos sectoriales y una judicialización creciente. Los tiempos se alargan, las reglas cambian durante el proceso y el riesgo jurídico se dispara. El resultado es predecible. Menos proyectos estructurados, más litigios y menor capacidad del Estado para ordenar el territorio.

La reforma que Colombia necesita no es para debilitar estándares, sino para dar reglas claras, tiempos definidos y mejor institucionalidad.

Primero, se requiere una ley estatutaria que reglamente de manera integral la consulta previa. Debe definir con claridad las etapas, los tiempos máximos, los criterios para identificar comunidades y la forma de acreditar representación legítima. También debe precisar el alcance de la consulta. Es un derecho a participar y a concertar medidas, no un poder de veto ilimitado sobre decisiones de interés general.

Segundo, es clave crear una ventanilla única de consulta previa, con una autoridad técnica que centralice información, coordine entidades y evite que cada proyecto empiece de cero. La trazabilidad del proceso debe ser pública y digital, reduciendo espacios de discrecionalidad y conflictos posteriores.

Tercero, en licenciamiento ambiental se necesita un esquema más diferenciado por nivel de riesgo. No todos los proyectos requieren el mismo nivel de estudio y trámite. La evaluación debe ser proporcional al impacto. Esto permite concentrar capacidades técnicas donde realmente se necesitan, sin saturar el sistema.

Cuarto, deben establecerse plazos perentorios para cada fase del trámite, con silencio administrativo positivo en ciertos hitos técnicos, sin sacrificar la calidad de la evaluación. La incertidumbre infinita es uno de los mayores desincentivos a la inversión.

Quinto, es fundamental fortalecer la capacidad técnica del Estado o tercerizar funciones con organizaciones privadas. Más profesionales especializados, mejores sistemas de información ambiental, uso de datos geoespaciales y monitoreo en tiempo real. Sin capacidad técnica, cualquier reforma legal se queda en el papel.

Finalmente, se necesita una visión territorial. La consulta previa y el licenciamiento no pueden seguir viéndose proyecto por proyecto, sin articulación con el ordenamiento territorial, la política productiva y la transición energética. Cuando el Estado llega tarde y sin planeación, cada proyecto se convierte en un conflicto.

Reglamentar mejor la consulta previa y modernizar el licenciamiento ambiental no es un favor a las empresas. Es una condición para que Colombia pueda desarrollar infraestructura, generar empleo formal, avanzar en transición energética y, al mismo tiempo, proteger ecosistemas y derechos. Sin reglas claras, perdemos todos. Con reglas claras, gana el país.

Daniel Gómez Gaviria