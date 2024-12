Un poco de verdad

El año 2024 será recordado como el año de desinformación. Con un campaña de mentiras por parte del gobierno de Colombia y de algunos medios de comunicación se tildó al Estado de Israel como genocida y practicante del apartheid. Nada más lejano de la verdad.

Genocidio es la intención de destruir una raza, una nación, o una religión. Cómo se puede decir que Israel está cometiendo genocidio si la población palestina no ha hecho sino crecer. Si Israel quisiera cometer genocidio con unas pocas bombas que tiene en su arsenal acabaría con toda la población de Gaza en un solo día. Genocidio es lo que trata de cometer Hamás, quien reconoce en el artículo 7 de su carta fundacional que su objetivo es matar a todos los judíos del mundo.

Cierto es que ha habido demasiadas muertes de civiles y sufrimiento en esta guerra. De lado y lado. Pero para los desinformados, la proporción de muertes de civiles frente a combatientes es la más baja de cualquier guerra urbana. Allí están las cifras reales. No las que presenta Hamás y las abundantes fuentes antisemitas.

En cuanto a difamar a Israel como estado apartheid solo hay que observar que en Israel viven dos millones de árabes con todos sus derechos y con representación en el congreso y en todas las instituciones del país. También viven drusos, cristianos y de muchas religiones todos con garantía de goce efectivo de derechos fundamentales. Los estados apartheid puedes encontrarlos en los países árabes, donde no hay tolerancia religiosa, ni democracia, ni libertad sexual, y donde los judíos fueron expulsados, especialmente a partir de 1948.

Pero la mentira más grande de todas es aquella expuesta por el mundo antisemita que insiste que los judíos son invasores y colonizadores extranjeros de la tierra de Israel, y que esta le pertenece a los árabes palestinos. Para aclarar esto, nada mejor que un poco de historia.

Primeramente, importante aclarar que la palabra palestina etimológicamente se deriva de la palabra “Filistine,” el nombre de una colonia europea en la costa Mediterránea. Los romanos utilizaron esta palabra en su mapa imperial, reemplazando el nombre de Israel, para apoyar la conquista filistea contra Jerusalén y los judíos. Los árabes palestinos de hoy, un fenómeno del siglo XX, no tienen nada que ver con los filisteos de aquella época 1200 a.C.

Es importante entender que los judíos conquistaron la tierra de Canaán, lo que comprende hoy Israel, los territorios, Gaza, Cisjordania, el oeste de Jordania, y el sur de Siria y Líbano aproximadamente en el año 1050 A.C., y la dividieron entre sus doce tribus las cuales formaron el Reino de Israel, donde se destacaron los reyes Saúl, David y Salomón.

El imperio Asirio conquistó la parte norte del Reino de Israel en el año 722 a.C. Muchos judíos fueron desplazados y exilados. Por otra parte, los Babilonios conquistaron Judea (la parte sur del reino) en 586 a.C., creando el llamado exilio Babilónico.

Los persas conquistaron el imperio de Babilonia en el año 538 A.C., y permitieron a los judíos regresar a su tierra. Luego, en el período helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, la región cayó bajo influencia griega en el llamado Imperio Seleucida.

La autonomía judía en la región fue reestablecida bajo la Dinastía Asmonea alrededor de 140 A.C. gracias a la revuelta Macabea contra el imperio Seleucida.

Luego, en el año 63 a.C. el imperio romano conquistó Judea. Cuando se dividió el imperio romano fue el imperio bizantino quien controlaba la región.

Los árabes llegaron a la región en el siglo VII D.C., y la controlaron durante el período de la expansión islámica.

En el siglo XI D.C. se estableció en la región el poder Cristiano gracias a las cruzadas. Se establecieron varios “estados,” incluyendo el reino de Jerusalén.

En el siglo XIII los Mamelucos, una dinastía islámica, conquistó a estados de las cruzadas y gobernaron hasta la conquista Otomana en el Siglo XVI. Los Otomanos gobernaron hasta 1920, cuando la Liga de las Naciones (hoy Naciones Unidas) le dio al Reino Unido el mandato sobre Palestina.

Importante destacar que, si bien los judíos fueron expulsados de muchos de estos imperios, algunos nunca dejaron de vivir y siempre regresaron a su tierra ancestral.

Luego en 1948 Naciones Unidas decidieron reconocer al Estado de Israel. También reconocieron a Iraq, Siria y Líbano. A Israel le asignaron menos del 20% del territorio originalmente judío, el 80% se lo entregaron al Reino Achemita de Jordania. Hasta el día de hoy el 70% de la población de Jordania es árabe palestina.

Israel no tuvo opción sino aceptar esta partición, pero los árabes palestinos, no conformes con el 80% del territorio decidieron atacar a Israel. Israel se defendió y ganó la Guerra de 1948. Durante ese año judíos de los países árabes fueron expulsados.

Gaza y West Bank (Judea y Samaria) fueron ocupadas por Egipto y Jordania respectivamente en 1948. Israel liberó a estas regiones en 1967, cuando fue atacado por cinco países árabes simultáneamente, en la Guerra de los Seis Días. Desde ese momento, los árabes residiendo allí fueron catalogados refugiados. Nunca crearon verdaderas instituciones, no consideraron democracia, siguieron su esencia tribal y se empecinaron en continuar luchando para erradicar a Israel.

A pesar de que Israel tiene derecho histórico a estas tierras y que además las ganó en guerras que no comenzó, fueron muchas las oportunidades de paz, la más reciente en el 2008 cuando Israel ofreció el 94% de las tierras en disputa a cambio de cese del terror palestino. Los palestino nunca aceptaron. Está claro que no aceptan nada que no sea la total desaparición del Estado de Israel. Y esto lo reconoce Hamás y el yihaad islámico, entre otros grupos de terror palestino.

Si usted es objetivo debe preguntarse lo siguiente: Quién violó el cese al fuego En Octubre 7, 2023? ¿Quién ha rechazado todas las propuestas de paz? ¿Quienes colaboraron con los Nazis para exterminar a los judíos (genocidio) en la II Guerra Mundial? ¿Quiénes habla de exterminio cada vez que abren la boca? ¿Quiénes adoctrinan a niños para odiar judíos, perder la vida matando israelíes y convertirse en mártires? ¿Quiénes dicen que matar a judíos trae recompensa en el paraíso? ¿Quiénes no aceptan a ningún precio la existencia de Israel? ¿Quiénes recahazan la paz una y otra vez?

Tú sabes quiénes.

Mientras tanto, Israel ha construido un país milagroso, una democracia vibrante, una economía avanzada y próspera, donde las minorías son respetadas y dónde todos los ciudadanos, independiente de su condición étnica, racial o su preferencia política, ideológica, sexual o religiosa tienen igual de derechos bajo la ley.

¿Qué ha construido Hamás en Gaza? Un sistema de gobierno dictatorial, medieval y anacrónico donde las mujeres no tienen derechos, donde quien no sea heterosexual tiene pena de muerte, y donde no hay ninguna esperanza de democracia y desarrollo. No han hecho una sola contribución a la humanidad, ni en la ciencia, ni en las artes, ni en el deporte, ni en las ciencias sociales, ni en nada. Crearon túneles, fábricas de armamento, lanzadores de cohetes y misiles, todo un territorio desde donde atacar a Israel y matar civiles. Invadidos por la crueldad y el salvajismo del islam extremo solo saben matar, masacrar, secuestrar y aterrorizar.

Toda esta historia es para que no te dejes engañar por aquellos que dicen que la pelea es por tierra, y que los judíos son colonizadores extranjeros. Nadie tiene más derecho a estas tierras que el pueblo judío que, a pesar de los ires y venires de la historia, nunca dejó de tener presencia en la tierra de Israel desde hace más de 3500 años. Allí está la evidencia arqueológica para quien quiera debatirlo.

Los países árabes componen el 99.6% del territorio del Medio Oriente (¿muy poco?), Israel solamente el 0.4% (¿demasiado?). No, la pelea es simplemente por odio, odio al judío. Nada nuevo. Ha existido desde siempre.

En el juicio final, la guerra de Israel contra Hamás es la guerra de la democracia contra la dictadura, de la modernidad contra el atraso, del bien contra el mal, y de la civilización contra la barbarie.

Samuel Azout