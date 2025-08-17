Las negociaciones del tratado sobre plásticos de la ONU fracasan después de que Estados Unidos se uniera a los petroestados para bloquear la acción.

Los delegados criticaron el papel de la administración Trump al alinearse con Arabia Saudita y otros productores petroquímicos. (Financial Times, Agosto 15, 2025)

Para tener claridad del impacto que esto tiene, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales aproximadamente 12 millones de toneladas llegan a los océanos, afectando a peces, aves y mamíferos marinos. Solo alrededor del 9 % del plástico producido históricamente ha sido reciclado, mientras que el 79 % restante termina en vertederos o en el medio natural, donde puede tardar cientos de años en descomponerse. La fragmentación de plásticos en microplásticos contamina el agua, suelo y aire, con impactos potencialmente graves sobre la biodiversidad y la salud humana.

Además del daño ecológico, los plásticos contribuyen significativamente al cambio climático. Su producción depende de combustibles fósiles, representando entre un 4 y 8 % del petróleo mundial, y la fabricación e incineración de plásticos genera cerca de 1,8 gigatoneladas de CO₂ al año. Si no se implementan medidas globales efectivas, estas emisiones podrían triplicarse para 2050.

El tratado global sobre la contaminación plástica se lanzó en 2022 por la ONU con el objetivo de crear un acuerdo vinculante que abordara la problemática de los plásticos desde su producción hasta la gestión de residuos. Desde sus inicios, el tratado buscaba no solo mejorar el reciclaje, sino también regular la producción de plásticos de un solo uso y controlar los químicos tóxicos presentes en ellos.

El ente que lidera esas negociaciones fue el Comité Intergubernamental de Negociación (INC). En 2023, en la tercera sesión, se presentó el primer borrador del tratado que incluía producción, químicos y reciclaje. Sin embargo, en la quinta sesión, realizada en Busan en diciembre de 2024, comenzaron a surgir divisiones profundas: más de cien países defendían la necesidad de limitar la producción de plásticos y regular los químicos, mientras que países petroleros como Arabia Saudita, Kuwait y Estados Unidos se mostraban reacios a comprometerse en esos frentes, prefiriendo concentrarse únicamente en la gestión de residuos y en promover una economía circular.

Las divisiones tuvieron su punto álgido en agosto de 2025, durante la sexta sesión del INC en Ginebra, donde las negociaciones fracasaron sin lograr un acuerdo vinculante. La oposición firme de los petroestados y de Estados Unidos fue determinante, evidenciando la imposibilidad de conciliar los intereses económicos con la urgencia ambiental.

Obviamente, la posición de estos países no fue solamente una decisión de sus gobiernos. Según analistas de AP News y Financial Times, esta presión corporativa fue uno de los factores que llevaron al fracaso de las negociaciones de Ginebra en agosto de 2025.Los fabricantes de resinas, polímeros y derivados del petróleo cuentan con recursos financieros y estratégicos significativos para presionar a los gobiernos y moldear políticas a su favor.

Su objetivo principal ha sido evitar regulaciones que limiten la producción de plásticos o restrinjan ciertos químicos utilizados en su fabricación, y en cambio promover enfoques centrados en la economía circular y el reciclaje, que no afectan directamente sus volúmenes de producción ni sus ganancias.

Para complementar su labor de lobby, realizan campañas de relaciones públicas, presentando el reciclaje y la reutilización como soluciones suficientes para la crisis plástica, minimizando la necesidad de reducir la producción. Una narrativa que los consumidores creemos de principio a fin.

El fracaso de las negociaciones del tratado global de plásticos en Ginebra tiene consecuencias directas y graves para América Latina. Países como Brasil, México y Colombia dependen en gran medida de la exportación e importación de plásticos y productos derivados del petróleo, y gran parte de sus residuos terminan en ríos y océanos, afectando ecosistemas clave como la Amazonía, el Caribe y el Pacífico.

Sin un marco internacional vinculante, la presión sobre estos países para reducir la producción de plásticos y regular los químicos tóxicos se debilita, lo que retrasa políticas nacionales de reducción de plásticos de un solo uso y aumenta la acumulación de desechos en ecosistemas sensibles.

Además, la ausencia de un acuerdo global limita la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para recibir financiamiento y asistencia técnica para mejorar sus sistemas de reciclaje y gestión de residuos. Por ejemplo, en Perú y Chile, iniciativas locales para promover la economía circular y el reciclaje de plásticos dependen en gran medida de incentivos internacionales y cooperación técnica; sin un tratado global, estos programas enfrentan desafíos de sostenibilidad y escalabilidad.

En Centroamérica, países como Guatemala y Honduras luchan contra la contaminación de ríos y costas, donde la falta de un marco regulatorio internacional reduce la presión sobre las empresas multinacionales para asumir responsabilidad en sus cadenas de producción y distribución.

El fracaso de este tratado es una capa mas en esta ola de negacionismo del cambio climático, que viene de una falsa creencia en el fomento de los negocios, pero que a futuro el costo va a ser tan alto, que las empresas necesitaran de ayudas para afrontar temperaturas extremas, desertificación, o falta de agua

Juan Camilo Clavijo