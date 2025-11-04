Una tierra en disputa 4: ¿Israel y Palestina… que dice la historia?

Adriano fue el emperador encargado de poner “orden” en las tierras ocupadas por las tribus de Israel después del ultimo levantamiento, pero lo hizo no solo militarmente, sino también culturalmente; es decir tomó decisiones que literalmente buscaban castigar al pueblo de Israel; y para ello medidas como la prohibición de sus actos religiosos fue la manera en la que demostraba su poder y dominio sobre este pueblo.

Pero además de las prohibiciones culturales, el castigo no pareció suficiente. El ejército Romano recibió la orden de arrasar con Jerusalén y todo lo que ella contenía; los judíos no comprendían entonces que el castigo que les esperaba tras la revuelta escalaría hasta el punto de acabar, no solo con sus tradiciones, sino también con la ciudad más emblemática para su pueblo.

Después de acabar con Jerusalén, el emperador tomó una decisión que sería un golpe certero para el pueblo judío y que marcaría el inicio de una discusión, que hasta el día de hoy se mantiene en lo referente a la existencia de un pueblo llamado Palestina.

Adriano toma la decisión de dar un nuevo nombre al lugar en donde quedaba Jerusalén y sobre sus restos funda una ciudad llamada Aelia- Capitolina. esta ciudad buscaba rendir tributo a los dioses de la cultura romana como Júpiter, Juno y otros. Pero a pesar de lo grave del asunto el castigo no paraba allí, era mucho más fuerte, pero a pesar de ello, es lo que hoy da luz sobre la verdadera razón de la disputa de estos dos pueblos.

Lo que sucedió fue que el emperador no solo fundó una nueva ciudad sobre las ruinas de Jerusalén, sino que también cambió el nombre de la región en donde se ubicaba; y por medio de un decreto desapareció Judea y dio paso al cambio de nombre, llamándola Siria – Palestina, un nombre que es un derivado de la palabra Filistea que significa tierra de los Filisteos, se les hace familiar? Si han seguido estas entregas definitivamente sabrán que se trata de aquellos que desde el inicio han sido los más férreos enemigos de Israel.

De acuerdo con Eusebio de Cesárea, el historiador de la época, no se trataba de que los antiguos enemigos hubieran resurgido, la intensión era borrar todo vestigio del pueblo judío y de las tierras en donde habitaban, darles el nombre a esas tierras, de sus archienemigos, degradando así su existencia y la hegemonía sobre esas tierras. Era el golpe certero para que no quedara sobre la faz de la tierra, nada que recordara que alguna vez había existido un pueblo judío y mucho menos una tierra llamada Israel.

El arqueólogo y teólogo norte americano, Mary Frederick Unger, describe esta acción como una herramienta útil de propaganda en contra del pueblo judío, pero no solo él, también historiadores como Seth Schwartz y Werner Eck, el primero profesor de Cambridge y el segundo de nacionalidad alemana y profesor de la universidad de Colonia, ambos coinciden en afirmar que el intento era obvio: desligar la tierra de la cultura que lo habitaba y borrar la cultura de las líneas de la historia.

Fue así como nació este pueblo que hoy llamamos Palestina, un pueblo fantasma que surge como producto de un castigo que recibió un pueblo que buscaba su emancipación y que al fracasar, se vio enfrentado al poder de los que dominaban el mundo en ese entonces y que solo de un plumazo, dieron origen a una nación inexistente.

En adelante pan demonium, todos los mapas de la época, todas las cartas, todo registro histórico empezó aparecer con el nombre de Palestina, así despojaron a una cultura de su tierra, suplantaron la identidad de los legales poseedores del territorio, dejaron a toda una comunidad sin su ancestralidad y dominio legal de los territorios a los que tenían derecho.

Karen Armstrong historiadora británica y escritora de Jerusalén: Una ciudad y tres religiones, lo ratifica y afirma que el intento de Roma fue desaparecer el nombre de Israel, no solamente desterrándolos, sino también intentando borrarlos de la historia.

Como resultado de lo anterior, la expulsión del pueblo de Israel de sus tierras fue obvia, los que se quedaban eran vendidos como esclavos y llevados a diferentes provincias. Como lo mencionamos anteriormente, estába prohibido para cualquier judío, entrar a lo que antes se conocía como Jerusalén; con el paso del tiempo, este castigo fue siendo moderado, hasta el punto de permitir el ingreso de algunos, solo para que lloraran sobre las ruinas. algo muy parecido a lo que pasa ahora con el famoso muro de los lamentos.

El propósito se logró. Durante mucho tiempo el territorio fue conocido como Palestina y la historia de lo que antes se conocía como las tierras de Canaán, la cual fue conquistada por un pueblo llamado Israel, simplemente desapareció.

Fue tan profundo el cambio, que muchos escritores, incluso religiosos como Tertuliano, se refirieron al territorio con el nombre de Palestina. Esto solo muestra la profundidad del empeño y esfuerzo de Roma por acabar con el pueblo de Israel.

Pero luego vino la división de Roma y con ella, la tierra que ahora llamaban Palestina quedó bajo el domino de los bizantinos, y con la libertad religiosa decretada por Bizancio, se decretó la construcción de varias iglesias en los territorios de palestina, la más importante fue una Iglesia con una gran cúpula; la cual se conoce como el santo sepulcro.

Pero a pesar de lo anterior, aun en escritos oficiales se siguió utilizando el nombre de Palestina, en algunos aprecia con el nombre de Palestina prima o primera Palestina, en otros aparece como Palestina secunda y en otros como Palestina Tertia, esto solo obedecía a la estrategia de los Bizantinos por dividir la región en partes más pequeñas con el fin de evitar revueltas.

Pero aquí no para la historia, en el 639 con la llegada del islam se escribirá una nueva página en esta larga historia, en la que estoy decidido llevar hasta el final. los espero en la 5 entrega.

Jefferson Mena