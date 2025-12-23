Una tierra en disputa: ¿Israel y Palestina… que dice la historia? (7)

Toma entonces las riendas del conflicto territorial en la región las Naciones Unidas, y para ello presenta un plan que presupone que todos los involucrados en el conflicto salgan satisfechos. El plan era simple: dividir el territorio conocido como Palestina en dos Estados; uno árabe y otro judío. dejando a Jerusalén como un territorio llamado “Internacional”. Esto representaba una novedad para el momento, puesto que en carta blanca lo que quería decir es que Jerusalén entraría hacer un territorio que no le pertenecería a nadie.

Pero para sorpresa de todos, mientras los judíos estuvieron de acuerdo con el plan propuesto y aceptaron las condiciones del mismo, el pueblo árabe lo desestimó de fondo. Ante esto el 14 de mayo de 1948 David Ben-Gurión, líder sionista y miembro del partido obrero, pronunció un discurso en el cual declaró y proclamó la conformación del Estado Judío, el cual contaba ya con una fuerza de defensa, la cual había sido integrada años atrás por lo que se conocía como las milicias judías.

Esta proclamación del 14 de mayo, la cual ocurrió minutos antes de culminar el mandato británico sobre las tierras de la mal llamada Palestina, constituiría el acto de independencia y conformación oficial del Estado de Israel, el cual fue reconocido, casi de manera inmediata por las ya potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero el camino no iba ser fácil para el Estado naciente de Israel.

24 horas más tarde la naciones de Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Siria, declararon la guerra a Israel, quien tuvo que enfrentar grandes estructuras de ejércitos de países mucho más poderoso en armamento; esta guerra fue conocida como la guerra de la independencia o de liberación. Israel salió avante del desafío, pero no solo eso, a pesar de su temprana edad, venció y se expandió, llevando su territorio a límites que iban más allá de la frontera acordada.

Para muchos esta primera confrontación con Israel como Estado, fue definitiva para lo que le tocaría vivir a la región desde entonces; puesto que el triunfo de Israel llevó al desplazamiento de millones de árabes fuera del territorio, este desplazamiento se hacía de manera voluntaria, pero también obedecía a la imposición de la fuerza por parte del bando ganador.

Miles de los llamados Palestinos pasaron hacer refugiados, dejando profundas heridas que hasta hoy prevalecen. Una de las consecuencias de esta guerra fue la división de Jerusalén: el lado occidental quedó bajo el control de Israel y la Jerusalén de la parte oriente estaba dominado por los jordanos. Esta parte incluía la ciudad antigua y el lugar donde estaba situado el templo.

Con esta división los judíos se vieron perjudicados, puesto que no les era permitido entrar a la parte jordana, en donde se encontraban ubicadas sus lugares sagrados como el muro de los lamentos. Pero las confrontaciones no pararían allí, 20 años más tarde, después de la guerra de la independencia con los árabes, estallaría otra confrontación, esta vez con los países de Jordania, Egipto y Siria en la conocida Guerra de los 6 días.

El triunfo de Israel fue aplastante, apabullante, con el triunfo llegó el dominio de la parte de Jerusalén dominada por Jordania, pero también anexó para sí, el territorio de Cisjordania que comprendía la parte de Jerusalén oriental, los altos del Golán al nororiente de Israel ubicados en Siria, la península del Sinaí ubicada en Egipto, la antigua Samaria y Judea.

Michael Oren, escritor norte americano, opina sin duda alguna en su libro Six days of War (6 días de Guerra), que esta guerra cambió por completo la dinámica del medio oriente. Fue así, como después de casi 2000 años Jerusalén volvía hacer de su dueño originario: Israel.

Pero lejos de traer paz, la consecuencia fue más guerra, los llamados Palestinos se replegaron, pero no para rendirse, se replegaron para organizarse y lo lograron por medio de la Organización para la Liberación de Palestina, más conocida por sus siglas OLP, esta organización llegó a ser liderada por el muy conocido Yasir Arafat, su principal meta era la eliminación de Israel, y la consolidación de lo que se conocía como Palestina en toda la región.

Nuevamente Israel se enfrentaba al afán de sus enemigos por borrarla del mapa y de la historia, no pasó mucho tiempo para que esta organización lanzara el primer ataque, la conocida intifada, que no era más que un levantamiento popular de origen Palestino. Esta guerra se extendió por varios años, y en el 93 con los acuerdos de Oslo, liderados por el presidente Bill Clinton, las dos partes reconocieron por un lado al Estado de Israel y por el otro a la autoridad palestina, pero como todo sabemos este acuerdo nunca se consolidó y la paz nunca llegó.

Hoy el término Palestina se acuña para identificar los territorios ocupados por los árabes en Cisjordania y en Gaza. Los cuales están bajo el control – no total- de la autoridad palestina y por otra parte por Israel. El término Palestino conserva la misma raíz: un nombre dado por los romanos con el único objetivo de castigar severamente a Israel, logrando que con el tiempo haya sido usado por árabes, musulmanes, algunos cristianos y por los políticos modernos y los estudiosos de las relaciones internacionales.

Canaán, Judea, Siria Palestina, Tierra Santa Palestina, todos obedecen a la misma tierra conquistada miles de años atrás por un pueblo que hoy obedece al nombre de Israel; y que reclama, con justicia, la pertenencia de la tierra en donde vive y que busca ser arrebatada, por los que: o no conocen la historia o por los que pretenden ignorarla, con el único propósito de continuar infligiendo dolor aquellos que con valor reclaman lo que les pertenece.

Jefferson Mena Sánchez