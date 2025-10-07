Una tierra en disputa: ¿Israel y palestina… que dice la historia?

Entrega No 1

Pareciera que dos hechos totalmente contradictorios están ocurriendo de forma paralela. Me refiero a que mientras la propuesta de los Estados Unidos avanza y es aceptada por la mayoría de los países del mundo, incluyendo aquellos que están en disputa, los cuales buscan encontrar una solución al conflicto, que en su versión actual, ya completa más de dos años y que involucra a los pueblos de Israel y Palestina.

Y digo que es contradictorio, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Colombia alrededor del mismo tema. Pues, mientras que en Egipto se dialoga para ponerle fin al conflicto; en Colombia nuestro “Brillante” presidente, incita a las manifestaciones a favor de Palestina, las cuales terminan convirtiéndose en violentas. algo nada extraño, si se tienen en cuenta los antecedentes, en esta materia, del que hoy es presidente.

Mientras que al otro lado del hemisferio, se busca romper con la hegemonía de la guerra, por este lado, parece que esa búsqueda de la paz, produce todo lo contrario y es utilizada para profundizar la división y el caos, el cual resulta conveniente para un presidente incendiario.

Pero el tema que me lleva a escribir esta columna, es la pregunta que me surgió después de ver los destrozos que estas manifestaciones dejaron en varios lugares de la capital colombiana; y la pregunta fue: Cuántos de estos vándalos y de los que protestan realmente conocen la historia de esta confrontación que ya supera siglos?

Cuántos de los que protestan violentamente, se han tomado el trabajo de preguntarse de donde surge la confrontación y cuál es la verdadera razón para que la misma sobreviva a pesar de tanto tiempo?

Muy seguramente la historia nos pueda resolver estas preguntas; bueno, eso si los vándalos están interesados en conocerla, sino es así, al menos este escrito quedará como memoria histórica de lo que la historia dice sobre ese tema.

No sé cuántos artículos escribiré sobre este tema; lo que si se, es que trataré de hacer un recuento fidedigno de lo que he estudiado sobre el mismo.

Lo primero que tenemos que decir es que mientras la historia de nuestro país, relata los hechos relacionados con la independencia en cabeza de protagonistas como Simón Bolívar, o Santander, o el mismo Cr. Rondón, el mismo de “salve usted la Patria”. La historia de Israel relata los hechos que vivieron sus prohombres como Abraham o Moisés, y hasta el mismo David.

Estas figuras no son nuevas para nosotros, puesto que hacen parte de los relatos bíblicos que nos enseñan, o mejor tengo que decir, nos enseñaban en las escuelas y colegios. Así que para este pueblo que hace parte del conflicto que hoy reina en Gaza, hablar de ellos es hablar de su identidad religiosa, pero también de su historia que los llevo a convertirse en lo que son hoy.

Lo interesante de todo esto es que cuando revisamos los pueblos que han hecho parte del territorio que está en lucha, en esa historia nunca aparece un pueblo llamado Palestina. cuando vemos hacia atrás, vemos que en estas tierras que abarcaban lo que hoy son parte de los continentes de Asia, Europa y África, estaba ubicada una tierra llamada Canaán con su pueblo, los canaanitas.

Esta tierra era una tierra muy codiciada, puesto que su ubicación le permitía ser un punto de cruce de todos los comerciantes, que para esa época, transitaban con su mercancía, era algo así, como un paso obligado, no solo de los que comercializaban, sino también de todos los ejércitos que se movían entre Mesopotamia y Egipto.

Pero además de presentar ciudades fortificadas que daban cuenta de su poder, sus tierras eran las más fértiles de todas, lo cual la hacían aún más apetecida por todas las tribus que la rodeaban.

Pero a la par con su riqueza, campeaba la corrupción y un libertinaje que lo corrompía todo, así lo demostró el hallazgo arqueológico encontrado en la antigua ciudad costera de Ugarit, ubicada en la parte norte de Siria. Las tablas cuneiformes encontradas allí y los relatos que la contenían, llevaron al arqueólogo William Foxewell Albright afirmar que este pueblo de Canaanitas era una de las más aterradores pueblos de sus tiempos, debido a su brutalidad y falta de moral.

Canaán pues era una tierra de claros y oscuros, lo cual a la postre acabaría con su existencia, algo propio de los pueblos de ese entonces.

Muchos fueron las razas que buscaron conquistar y apoderarse de estas tierras, las cartas de Amarna las cuales fueron encontradas en Egipto, relatan como los líderes de estas tierras en diferentes tiempos, pedían ayuda a los respectivos faraones para impedir que diferentes pueblos invadieran su territorio. Entre esos pueblos apareció el pueblo de Israel, quien venía de ser cautivo de los egipcios y que sin ninguna explicación natural, como lo describe el historiador Flavio Josefo en “Antigüedades Judías” en su libro V, logro derribar la fortaleza de una de sus ms fortificadas e importantes ciudades: Jericó.

Jefferson Mena