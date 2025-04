“La mejor esquina de América”, como rezan los planes geopolíticos sobre Antioquia, no es el departamento como tal sino el territorio de Urabá, con la posibilidad de un puerto interoceánico. Esta esquina es una obsesión de las élites regionales para acrecentar sus arcas.

Los pueblos étnicos, el campesinado, el sindicalismo, los liderazgos sociales y ambientales es lo que menos le ha importado a la clase dirigente regional y nacional. Solo han visto al Urabá como una fuente de riqueza que no se ve reflejada en la región con inversión social.

En reciente Audiencia Pública para discutir la propuesta de Área Metropolitana para el Urabá, realizada el 20 de marzo (ya he realizado 9 en este territorio sobre diferentes temas), hice una pregunta: ¿qué tal si le planteamos al gobernador de Antioquia que deje que Urabá se convierta en departamento?

El Estado colombiano y sobre todo el departamento de Antioquia no puede solamente sacar las ganancias y utilidades de la región. De las 9 Audiencias donde tratamos temas de salud, paz total, vías terciarias, reforma rural integral y mujer rural, nunca ha salido un compromiso de la Gobernación de Antioquia. Solo tienen en la cabeza los puertos y las vías 4G, es decir, hacer del Urabá un segundo Buenaventura, con los mismos niveles de exclusión, pobreza, saqueo y falta de agua potable.

En esta última audiencia planteamos la necesidad de la Consulta Previa con los Consejos Comunitarios en lo que tiene que ver con Puerto Antioquia; también la necesidad de que la rentabilidad sea de carácter social y no solamente para el empresariado, mientras que Urabá carece todavía de agua potable, las vías terciarias sigan igual que hace medio siglo, y la región sigue sin un hospital de tercer nivel.

Esta propuesta de Urabá Departamento tuvo una respuesta negativa por parte del diputado por Antioquia Manuel García replicada en el medio La Chiva de Urabá (https://www.facebook.com/watch/?v=1290225485376805&rdid=qivFNX3wjcljjeaH). Se generó un debate con más de 400 comentarios, la mayoría a favor de la propuesta:

– “Que digan que hay que hacer desde la sociedad civil y arrancamos”.

– “Si Urabá se convierte en departamento gana Urabá y sus habitantes y pobladores, pierden los imperialistas del uribismo… que creen que el departamento de Antioquia es una de sus fincas…”

– “Haga una encuesta con la gente de a pie , pregunté si quieren o no a Urabá departamento”

– “Se ignora que durante más de 50 años Antioquia explotó a Urabá y solo hasta hace 10 años empezó un buen proyecto vial solo porque vio la oportunidad de hacer un puerto en estas tierras. De lo contrario aún tocaba andar por carreteras en pésimo estado mientras los recursos se repartían entre Medellín y el Valle de Aburrá. Gente sin memoria”.

– “…A Urabá la tienen olvidada, solo vienen por los votos. Todo es para el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás y a Urabá nada de nada…”

– “Urabá golpeado por los empresarios del país, en especial los de Medellín, han causado dolor en la zona despojando a los campesinos y a líderes sociales que trabajan por la región. Medellín sea hecho próspera a causa de esta región”.

– “Tiene los habitantes, la extensión, los recursos, queda en veremos si los políticos de la región tienen las capacidades de administrar los recursos, desde el punto de moral, honestidad y responsabilidad con el pueblo”.

– “Debemos tener cuidado de que Urabá no sea la nueva Buenaventura, con puerto y olvidada y llena de problemas”.

– “Excelente propuesta. En el eje bananero el gobierno lleva todo, pero nosotros los villanos, los 4 municipios del norte, nos llegan migajas, no estamos contentos, no tenemos vías terciarias en buenas condiciones, la infraestructura en los colegios es pésima, ¿cómo puede un niño aprender en un aula donde literalmente se moja y donde en algunos colegios no hay aulas y toca dar clases al aire libre? Es una tristeza, la vía nacional que pasa por Necoclí para San Juan no sirve…”

Finalmente, la discusión queda abierta y la ciudadanía tiene una postura clara frente a la necesaria inversión social en la región: “y el gobernador no hace sino pelear con el presidente, y ni invierte por sus tontas peleas, mientras tanto nosotros, los de la prole, somos los que sufrimos”.

Pedro Baracutao