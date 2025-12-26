Utopía de un hombre que está cansado es el título de un cuento escrito por el gran escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986) publicado en su obra el Libro de arena de 1975. Allí el narrador relata su fantástica historia al encontrarse con un hombre del futuro que le refiere que en el mundo del futuro los Gobiernos cayeron poco a poco en desuso, entre otras cosas porque llamaban a elecciones, declaraban la guerra e imponían tributos, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura pero nadie en el Planeta los acataba, la prensa dejó de prestarles atención y por ende los políticos tuvieron que buscar oficios honestos y se convirtieron en cómicos o en buenos curanderos, en lo que al parecer tuvieron éxito.

En esta narración de Borges, el hombre del futuro le comenta al narrador del cuento, representado por el personaje llamado Eudoro Acevedo, que en el futuro no hay conmemoraciones, ni centenarios, ni efigies de hombres muertos, y cada persona debe producir por su cuenta las artes y ciencias que necesita, así mismo, cada persona debe ser su propio Bernard Shaw (1856-1950) y su propio Arquímedes (287 a.C.-212 a.C.), es decir en esa utopía futura que se describe en este cuento, cada individuo del futuro probablemente dejará de ser una persona para ser un sujeto único eligiendo qué quiere ser, cómo lo quiere ser y cómo se identifica. Es un cuento en el que cada personaje ha debe construirse a sí mismo y construir sus propias reglas, es una especie de anarquía colectiva.

El texto de Borges es premonitorio de lo se observa hoy. Los nuevos ciudadanos, encarnan las nuevas ciudadanías donde no hay sentido de respeto por la autoridad en la misma medida que la disciplina ciudadana se ha perdido en Occidente. Los jóvenes de hoy conforman la generación más comprometida con el Planeta, y paradójicamente, es la generación menos comprometida para con el pasado que no es otra cosa que la memoria que conservamos, y sin esa memoria no habrá futuro. Es una generación que quiere vivir al tope como si sus deseos, caprichos y satisfacción personal fuese lo más importante. Se habla mucho del otro y lo colectivo, pero poco o nada hacen para el otro y el colectivo, sólo piensan en sí mismos como constructores de sus propias utopías. La individualidad personal como manifestación del libre desarrollo de la personalidad se ha potencializado pero el compromiso para con el otro se ha reducido. Ya no basta con ser único, diferente y original, sino que se quiere tenerlo, hacerlo, expresarlo e imponerlo. La norma pareciera no tener sentido para el hombre del futuro que vive más por la pasión y el deseo personal del disfrutar antes que el ser.

El individuo de hoy centra su bienestar en el disfrute, como si disfrutar y bien-estar fuesen sinónimos. Por ello el camino corto, la menor dificultad y el ocio son privilegios que puntean. Lo anterior no es bueno, ni es malo, tampoco es correcto o incorrecto, simplemente es, sucede y acontece. La búsqueda del ser se encuentra en constante expansión mediada hoy por la Inteligencia Artificial; La vida para muchas personas transcurre en entornos digitales, muchos quisieran ser avatares en una poderosa red de amigos virtuales en escenarios de mayor cantidad de derechos frente a la inexistente lista, por no decirlo nula, de deberes. Los infantes de hoy se educan con un extenso catálogo de derechos, sin que haya deberes a su cargo.

Como el personaje de Eudoro Acevedo en el cuento de marras, avergüenza la flaqueza humana. Lo que no se desconoce constituye la flaqueza moral. La sociedad humana está en constante evolución cada vez más alejada de su Creador.

León Ferreira