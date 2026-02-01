Esta semana se concretó la venta de UNE por parte de EPM por un valor de $2.099 billones de pesos. Los medios tradicionales, aquellos que durante años criticaron cualquier acción de Daniel Quintero para tratar de proteger el patrimonio de la ciudad invertido en la empresa, han tratado de vender este movimiento como una genialidad de Fico y de la nueva gerencia de EPM, sin contar bien que lo que se dio fue una pérdida monumental del patrimonio de Medellín.

Esta historia comenzó en el 2012 cuando Marc Eichmann, gerente de UNE nombrado por Aníbal Gaviria, en una cena en Bogotá le propuso al entonces vicepresidente financiero de Millicom la genial idea de fusionar a UNE, en ese momento todavía cien por ciento pública, con TIGO-Móvil, propiedad de Millicom. No se sabe si en esa misma cena el genial Eichmann le planteó a su contraparte de Millicom que ellos quedaría con el control absoluto de la nueva empresa para terminar de cerrar el negocio, pero lo cierto es que fue ese día se puso la piedra a rodar para que Medellín perdiera su patrimonio.

Entre el 2013 y el 2014 se concretó la fusión de las dos empresas luego de que el Concejo de Medellín le aprobara a la Alcaldía de Aníbal Gaviria el negocio, con una participación accionaria mayoritaria por parte de EPM pero siendo Millicom la responsable del manejo de la empresa; es decir, se creó una empresa en donde la mayor cantidad de plata en juego era la de los medellinenses a través de EPM pero siendo Millicom, la multinacional privada, la encargada de cuidar de los recursos.

Nada se mencionó en este proceso de fusión que Millicom todavía le debía $217 mil millones de pesos a EPM por la venta de OLA móvil en 2006; hay que recordar que Millicom entra al negocio de las telecomunicaciones al comprar el 50% de OLA Móvil, que era de propiedad conjunta de EPM y ETB, para crear la marca Tigo-Colombia móvil; no se mencionó tampoco que entre 2006 y 2010 Tigo perdió un billón de pesos y vendió 2.126 torres a ATC Infraco, empresa de la cual luego Millicom se volvió socia. Por si a alguien esta historia le suena familiar, debe estar pensando en Towernex, la empresa creada con un capital de $2 millones de pesos y que a los dos meses de nacer ya tenía cómo comprar 1.132 antenas a UNE por $300.000 millones de pesos.

Volviendo en el tiempo, en el 2014 se aprueba darle el control del patrimonio de Medellín a una empresa con deudas de más de $200 mil millones de pesos con EPM y que había demostrado un manejo deficiente de la otra empresa de telecomunicaciones comprada al sector público. En su momento, varias voces se alzaron en contra del negocio advirtiendo justamente que se estaba haciendo con un socio que había demostrado con el manejo de Tigo-Colombia móvil que era experto en hacer destruir valor de las empresas para los accionistas.

Se empezaron a dar los desenlaces esperados. Mientras que se habían prometido entre 2015 y 2020 ganancias por $800 mil millones de pesos, lo que se tuvo fueron pérdidas por $703 mil millones, todo esto mientras los directivos de la empresa fusionada cobraban bonificaciones de más de $17 mil millones. La empresa en quiebra y los malos administradores siendo premiados por su fracaso.

Cuando Daniel Quintero llegó a la alcaldía advirtió cómo habían convertido a EPM en el socio bobo de un mal negocio y buscó lo justo: si lo que tanto deseaba Millicom era quedarse con UNE, que lo hiciera pagando el valor correcto y no siguiera desangrando el valor de la empresa. Por eso, múltiples veces le presentó al Concejo de Medellín la posibilidad de vender la participación accionaria de EPM en UNE mientras esta tuviese una valoración alta, de manera tal que Millicom o cualquier otro privado interesado adquiriera UNE a un valor que de verdad fuese acorde al patrimonio que la ciudad ya había perdido desde el momento de la fusión.

Pero, la oposición en el Concejo liderada por el Centro Democrático y ciega ante cualquier argumento razonable negó sistemáticamente cualquier intento de recuperar lo perdido con el pésimo negocio de la fusión, incluso cuando el mismo Uribe aconsejó que lo mejor era tratar de lograr un precio justo; los medios tradicionales no tardaron en hacer eco de los pobres argumentos del Concejo basados en una “desconfianza” hacía lo que pudiera hacer Quintero con los recursos de la venta. Nunca se dieron cuenta que a quién hacían daño no era a Daniel Quintero sino a Medellín, que lo que estaban negando era que la plata de la gente no se siguiera perdiendo.

Llegamos al 2024, a la alcaldía de Fico. Ya con el Concejo y todos los medios a su favor, propone lo mismo que había dicho Quintero – si se revisa los proyectos de acuerdo presentados por la alcaldía de Quintero frente al proyecto de acuerdo presentado por Fico es posible ver que utilizaron las mismas tablas y gráficos, se hizo un “copy and paste” – pero esta vez con una valoración menor de la participación de EPM en UNE de la que se tuvo con Quintero. Mientras que en la alcaldía de Quintero se pudieron haber recuperado hasta $3 billones de pesos, con Fico la venta se concretó en $2.099 billones.

Las notas de prensa que han salido esta semana han tratado de mostrar la culminación de la enajenación como una genialidad estratégica en la que EPM se aleja de un negocio que no está alineado con su misionalidad mientras que a la alcaldía le ingresarán recursos clave para inversión social. Pero la gente no es boba, no olvida que los mismos que hoy celebran por $2 billones se opusieron hace cuatro años a que Medellín recuperara $3 billones del terrible negocio que fue Tigo-UNE. La gerencia de EPM, el Concejo y la Alcaldía le deben responder a Medellín por esta crónica de un desfalco anunciado.

Alejandro Toro