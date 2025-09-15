Hubo un tiempo en que el algoritmo me enseñaba videos de aparatos que servían para explotar granos asquerosos o limpiar el poro negro que crece sin medida cuando uno descuida la piel, era asqueroso y aunque inofensivo, tenía un punto adictivo y obsesivo en el que empecé a escudriñar cada milímetro de mi piel. Educar al algoritmo para que me mostrara de nuevo imágenes bellas fue tan fácil como hacer una nueva búsqueda de ellas. Fin del problema.

Sin embargo, educar a la sociedad no es tan fácil.

Llevamos años de progresismo, con una izquierda gritona, faltona, impudorosa en sus palabras, que se han saltado la palabra dada, que han preferido pactar con lo peor del panorama político y social y el resultado es el que por desgracia tenemos.

Nos hemos acostumbrado y usamos de un modo despectivo términos como; casta, para señalar a la élite política y económica desconectada socialmente, fascistas, fachas, como todo el mal condensado en el contrario, trama; como esa red de poder, corrupción e intereses ocultos, régimen del 78; como desprecio al consenso social que España se dio después de años de dictadura militar, oligarquía; para referirse a los poderes económicos y financieros con influencia, puertas giratorias; expolíticos que acaban en consejos de administración de grandes empresas, neoliberales; asociado a recortes y desigualdad, feminismo; como la imposición de la mujer por encima del hombre, malversación pública; como dinero público gastado sin justificación en asuntos partidistas, libertad de expresión; asociada al discurso del progreso, porque las ideas contrarias son una provocación constante, como la que usan los pseudomedios, dicho de aquellos medios que preguntan más allá de lo que al gobierno le gustaría, genocidio; para nombrar y justificar toda lucha en contra de una élite que no les gusta, violencia extrema; para señalar el discurso contrario, inmigración ilegal; para señalar un problema general cuando en realidad el problema es más profundo y no se hace nada para solucionarlo, es una patata caliente … Y muchos se han tragado todo ese cambio de relato, de semántica, de ideas.

El progresismo que gobierna España está lejos de edificar una sociedad en la fraternidad y el trabajo común, a las pruebas de sus discursos plagados de vocabulario pseudosocial me remito.

Llevamos un año de escándalos protagonizados por ex diputados del partido socialista, el del gobierno plural, el hermano del presidente está siendo investigado, su mujer, Begoña, la contable de los puticlubs familiares, tiene cinco causas abiertas por prevaricación, tráfico de influencias … El fiscal general del Estado, idem y al propio Sánchez haciendo guerra dialéctica contra los jueces a los que acusa de hacer política. España es hoy por hoy un estado enfermo por la corrupción, por el discurso, por la manipulación de las ideas y el discurso, por el uso torticero de la semántica, por la violación constante del legado histórico.

He visto poco a Sánchez esta semana, pero su imagen en vaqueros desgastados me ha dejado la retina dañada y lo que es peor, porque al cateto poco se le puede pedir, su aparición fue al lado del director de cine Alejandro Amenábar, qué pena. Pena de director y de talento desperdiciado y de dinero malgastado en una película cuya trama, dicen, versa sobre la homosexualidad de Cervantes. Pobre gran maestro, literato y héroe de guerra, que su vida hoy se amolda al discurso del tarado de turno, faltando a la verdad, a la historia y al propio protagonista. Pena, aunque es el ejemplo perfecto de todo el discurso progresista; invento y tergiverso para que algo se adapte a mis ideas, proclamas y discurso.

Ayer domingo, desde Andalucía, Sánchez alentaba al pueblo español a defender causas justas, dijo estar orgulloso de ello. Se refería a los altercados que los propalestinos, distribuidos por la península a golpe de bocadillo, han ido formando en cada etapa de La Vuelta, todo porque al parecer hay un equipo; el Israel Premier Tech, que no cuenta con la bendición de ese pueblo español que llena de orgullo a Sánchez, porque a pesar de su nombre y pese a tener todos los permisos y conservar todos sus derechos de participación en competiciones internacionales, los propalestinos han decidido que en España, no y Sánchez los enciende con la gasolina de sus palabras desde su púlpito para que arda Madrid, lugar donde hubiera tenido lugar el fin de la Vuelta, lugar donde una muchedumbre envalentonada, sucia, gritona y violenta, muy violenta, ha parado la tradicional final de uno de los eventos deportivos más seguidos en nuestro país y fuera de él. Qué vergüenza, qué bochorno. Dos detenidos y veintidós policías heridos, a veces pienso que necesitamos un Bukele.

Siempre he pensado que lo que no ayuda entorpece. Pues en esto de la vuelta, no sólo no ha servido de ayuda a Palestina, sino que ha entorpecido. Una vez más España queda como si fuera un meme. Como sigamos así, luchando y entorpeciendo, España acabará siendo como ese furúnculo piloso que dan granas de explotar, como los que me enseñaba hace años el algoritmo.

Cambiar la sociedad dependerá de lo que rebose el corazón de los españoles que en gran medida dependerá de ese cambio cultural y semántico que es el que conforma las ideas.

Almudena González