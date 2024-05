Voces de la nororiental

“Queremos decirle al gobierno del cambio que se haga presente en nuestras comunas populares”

En la Audiencia Pública del pasado 10 de mayo en la zona nororiental de Medellín, escuchamos diversidad de voces alrededor de problemáticas relacionadas con el ordenamiento territorial y los servicios públicos en las comunas de la ladera nororiental de la ciudad. A continuación las palabras de Arnulfo Uribe, del barrio Bello Oriente, ubicado en la parte más alta de la Comuna 3 y habitado en su mayoría por familias desplazadas por el conflicto armado:

Nosotros desde la Montaña que Siente tenemos una propuesta colectiva: somos ÁrbolRed de organizaciones sociales y comunitarias de Bello Oriente. No somos una isla, somos una nueva centralidad. No somos los marginados ni un cinturón de miseria, no somos la periferia: somos nuevas centralidades. Llegados desde muchos territorios, desplazados, hemos venido construyendo un nuevo cuerpo social natural, un tejido social de familia. Ahí hemos acogido a comunidades de Chocó, Urabá y de muchos pueblos de Antioquia, más a refugiados venezolanos, tenemos más de 300 familias de hermanos venezolanos en el territorio, caminando juntos, en árbol.

Hemos sumado a toda la Comuna 3, pero no nos despegamos de la zona nororiental: 100 años de resistencia, de construcción colectiva, en convites y en mingas. No queremos hablar más de ciudad sino de la “Cuidad”, queremos ser cuidadanos, invitar a que seamos cuidadanos. Queremos no estar conteniendo el crecimiento urbano sino que la ruralidad que es el 70% de la “cuidad” se tome todo el territorio urbano.

Esa es nuestra propuesta. Desde hace 7 administraciones hemos entregado a alcaldes y secretarías nuestro plan de vida barrial. No hemos sido atendidos mas eso no ha significado que nos quedemos quietos. Estamos en la vía de la propuesta, no de la protesta. Queremos decirle al gobierno del cambio que se haga presente en nuestras comunas populares. Nuestra ciudad no aparece en ese recorrido que están haciendo por todo el país y queremos exigir desde la montaña y desde la comuna y desde toda la zona nororiental y desde todos los barrios populares del Valle de Aburrá, que venga acá el gobierno nacional para que nos escuche nuestras propuestas.

Nos preocupa que montamos el primer prototipo del mundo en alertas tempranas para la gestión del riesgo, y el año pasado en diciembre el DAGRED nos lo devuelve, son cinco años de construcción. Estamos desde la comunidad sosteniendo un colegio que tiene 8 aulas cerradas, le escribimos al MinEducación y no hemos obtenido una respuesta todavía.

Entonces queremos invitarlos que suban al territorio, que hagamos espacios permanentes. Esta audiencia debe generar un proceso permanente para que podamos discutir, no una protesta ni una petición de limosna sino unas propuestas que ya venimos caminando en los territorios y que nos sentimos en esa necesidad de que seamos incluidos no por una solicitud limosnera sino por una exigencia popular.

Pedro Baracutao