No sería verdad decir que Colombia no ha tenido mujeres sobresalientes en el tema político; con los años que tengo he visto el surgir de mujeres bravas, inteligentes y con gran perfil, mujeres que les han propuesto a este país ideas, le han ofrecido esfuerzo y le han demostrado dedicación.

Pero lo que se está viviendo en nuestra Colombia en estos tiempos, es de verdad digno de resaltar. Un ramillete de mujeres que se atreven a enfrentar de manera directa a un gobierno como el que tenemos hoy en nuestro país. Y no me refiero aquellas, que como dirían en mi tierra, dan más vueltas que un desvelado; a esas definitivamente no me refiero, me refiero aquellas que tienen la virtud y el carácter de denunciar y de enfrentar sin titubeos a este gobierno.

Parece increíble, pero justo cuando vivimos uno de los momentos más peligrosos de la historia reciente de nuestro país, cuando muchos sentimos que la democracia peligra, cuando muchos nos preguntamos cuando permitimos que esto le pasara a esta patria, salen las mujeres a darnos un trago de esperanza.

Hoy son ellas las que hacen despertar la convicción de que hay una salida, son ellas la de los discursos que dan claridad, son las mujeres las que se enfrentan de manera valiente contra la amenaza que se le plantea a la sociedad.

Y claro que también hay hombres valientes que quieren darse la pela por defender esta democracia, pero pareciera que es en este momento, en donde el creador saca de su aljaba la ardentía de la mujer, las cuales tienen una forma especial y complementaria de ver los problemas y resolver las dificultades.

En países como el nuestro, calificado de manera general como machista, siempre se ha planteado que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer; pero en este tiempo, en nuestro país, parece que las mujeres han decidido salir de las espaldas de los hombres y ponerse al frente; y de manera valiente defender con pasión, a veces con mucha más pasión de la que demostramos, a este país y evitar su caída al precipicio.

Muchos dirán que la mujer no está preparada para gobernar a este país, que equivocado están; la verdad es que estas han estado preparadas hace mucho tiempo, pero puede suceder que es ahora, en este momento exacto en que la providencia divina les del espacio para lograr metas, que solo ellas pueden hacer que alcancemos como sociedad.

Pero es importante dejar claro, que en este artículo no estoy resaltando aquellas mujeres que comulgan con el destino que el actual gobierno ha pintado para este país, ni aquellas a las que se les nota el cálculo en su no muy creíble inconformidad, en este artículo me refiero a las Vicky, a las Paloma, las Lina, las Pedriza, y a todas esas valientes mujeres que levantan la voz por encima incluso de muchos hombres para defender esta patria.

Como hombres tenemos que reconocer que hemos fallado a la hora de liderar, en nuestros hogares muchas veces lo hacemos con arrogancia y con el errado concepto de la inferioridad de la mujer, muchos no han entendido que nunca se ha planteado dicha inferioridad, el llamado siempre ha sido hacer complemento, a protegerlas, a ser ese escudo para que ellas siempre se sientan seguras.

Es esa complementariedad la que hoy nos conduce a ver mujeres que se han convertido en la esperanza de una nación ensombrecida por el caos y la incertidumbre, mujeres que no se le arrugan a ningún presidente, por más puño en alto que muestren, para decirle lo equivocado que esta, pero tampoco se les arruga para llamar a los bandidos cobardes y anunciarles su caída ante el asedio de la justicia.

Mujeres que defienden la institucionalidad, y que poco a poco se convierten en ese dique en el cual se fundamenta en las normas y las leyes que de nuestra constitución se emana. Colombia debe estar alerta, posiblemente tengamos la sorpresa de ser lidereados por una mujer, en lo particular a mí me resulta esperanzador y tengo que reconocer que para nada me molesta esa opción.

Jefferson Mena Sánchez