Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El 2026 entró sin pedir disculpas, como esos invitados que no tocan la puerta porque saben que la fiesta es suya. Cuando medio país todavía brindaba por 2025, pasaron apenas 24 horas y enero ya sacudió el tablero: terremotos en varios países, la captura del dictador más famoso del planeta, la muerte de un artista colombiano que rompe géneros y generaciones, alianzas políticas que empiezan a escribir la boleta presidencial y, para completar el combo, Estados Unidos disparando titulares como si fueran fuegos artificiales…

Qué divertido se ve el vértigo, qué miedo se siente vivirlo. Y aun así, qué privilegio narrarlo. Porque no es solo contar lo que pasa, es asumir que estamos parados en una esquina de la historia donde todo ocurre al mismo tiempo y a máxima velocidad. Este es el tipo de años que nuestros nietos escucharán con ojos abiertos, dudando si exageramos o si nos quedamos cortos.

Vayamos por partes, como diría el editor cuando la columna se desborda.

Primero: Colombia. La pregunta del año se repite en cafés, taxis y timelines: ¿quién será el próximo presidente? Yo apoyo al que ofrezca garantías, no trincheras; al que suma, no al que convierte la política en ring de boxeo. No quiero lo mismo del gobierno anterior, pero tampoco la caricatura furiosa de la oposición. ¿Centro? ¿Tibio? No: coherente. En un país que grita, pensar en voz baja ya es un acto revolucionario.

Segundo: el mundo. Estados Unidos se autoproclama protagonista de este inicio de año, pero aún no define su discurso. Mientras tanto, el planeta observa con la mezcla perfecta entre fascinación y cansancio.

Tercero: las ciudades. O corrigen errores o pagan la factura con intereses. No hay milagros urbanos sin decisiones incómodas. Progresar no es inaugurar obras, es dejar de pelear por ideología y empezar a competir por resultados. El cemento no vota, pero sí juzga.
Cuarto: mi Bogotá bella. Qué tanto le falta para crecer y qué poquito se necesita para hacerlo. Ironía capitalina: grandes discursos, pequeñas soluciones. Este año exige rumbo y, ojalá, líder. No mesías, no superhéroes, solo alguien que entienda que gobernar es menos épico y más gerencia.

Me imagino un buen año. Con retos, sí. Con dificultades, también. Pero con actos que superan miedos. Se vienen proyectos, aventuras, tropiezos y aprendizajes. Que nos cojan confesados, pero trabajando. Porque el miedo paraliza pero la acción construye.

Este 2026 no pide permiso. Exige carácter. Y a quienes contamos la historia nos reta a narrar sin maquillaje, sin miedo y sin servilismos. Porque si este año algo enseña es que la realidad no espera a que estemos listos: simplemente pasa.

Ah, y para cerrar con el mensaje que todos queremos leer, aunque parezca herejía periodística: que Colombia gane el Mundial. Porque soñar, incluso en medio del caos, sigue siendo el mejor acto de rebeldía. Buen día.

Andrés Prieto Rodríguez

Andrés Prieto

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Siga leyendo

Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Siga leyendo

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo

EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
Siga leyendo