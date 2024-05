A dos velas: vale la pena volver (a Colombia)

El grupo español ‘A dos velas’ es uno de los de música española de mayor éxito en tierras americanas y colombianas. Cuando están a pocos meses de cumplir 30 años sobre los escenarios, los andaluces regresan a Colombia en su gira americana. Mucho que celebrar: la gesta de llevar tres décadas en activo y con éxito por medio mundo, y además el lanzamiento de un nuevo single: “Vale la pena volver”. Su presentación en Colombia será el 24 de agosto en Bogotá, en el Teatro Astor de Bogotá, además de Cali y Medellín, aun por confirmar el sitio.

“Y Vale la pena volver a la que nos sentimos en nuestra casa, Colombia”, afirma Cuco, vocalista de la formación musical, a Confidencial Colombia, en una entrevista concedida en Bogotá. Y no es para menos, como dicen, ya han venido más 50 veces a nuestro país en estos años de carrera musical. “Siempre es especial, de esto no nos cansamos porque es lo que nos gusta. A pesar de que hemos venido muchas veces, cada vez que volvemos sentimos el mismo cariño o más del público. No nos cansamos de volver”, reconoce Cuco.

Respecto a su nuevo trabajo y lo que espera a los fans en su gira de agosto, Cuco confirma que siguen “con la misma línea de canciones románticas, presentaremos el nuevo single ‘Vale la pena volver’, que se puede escuchar ya en todas las plataformas y que está en nuestra línea de canciones románticas con aire del sur de españa, mucha guitarra.

La nueva gira será una mezcla de canciones románticas y canciones andaluzas con música española. Este nuevo single es más romántico. Aunque en los conciertos nosotros somos alegres, nos gusta la fiesta y que la gente se lo pase muy bien”.

Respecto a sus próximos 30 años, Cuco nos confiesa que con su canción insignia “Con la gente que me gusta”, quieren hacer un himno más grande. Invitar a otros artistas de renombre y hacer una versión única”.

“30 años es impensable, empezamos en chiringuitos en el Puerto de Santa María (Cádiz). Era otra época, la música iba por otro lado. Apenas existía Internet ni los móviles. La primera vez que cruzamos el charco a Argentina eso era una aventura. Todo era muy primario, pero también muy bonito”, declara Cuco, quien declara que les queda ‘batería’ para rato.

En referencia a un nuevo disco de A dos velas, se espera que salga para antes de final de año. “Ya tenemos perfiladas todas las canciones. Estamos viendo con la disquera el mejor momento”, finaliza el cantante español.

De cara al concierto del 24 de agosto en Bogotá en el Teatro Astor, ya se pueden comprar las boletas en el siguiente enlace: compra boleta