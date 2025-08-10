Ir al contenido principal

Tras conquistar los primeros lugares en los charts de Ecuador, Venezuela y varios países europeos con su aclamado tema “Dios Me Dijo”, el artista colombiano Daza regresa con un nuevo sencillo titulado “Bendecidos”. Esta canción, nacida desde la vivencia personal, profundiza en el camino del esfuerzo, la independencia y esa lucha silenciosa que rara vez es reconocida hasta que el éxito se hace evidente.

Grabada en el estudio Envelow y producida por JP Roldán, “Bendecidos” se presenta con una potente propuesta sonora y visual. La dirección del videoclip estuvo a cargo de Jesús Picón, quien logró capturar la esencia emocional del tema. La canción fue escrita por Alejandro Cano González, Juan Pablo Roldán, Cristian Osorno y el propio Julián Daza, consolidando un equipo creativo que transmite con autenticidad las emociones detrás de la letra.

“Bendecidos” refleja la dualidad emocional que acompaña el crecimiento personal y profesional. A través de su letra, Daza expresa gratitud hacia su familia por inculcarle valores sólidos, al mismo tiempo que muestra cierto recelo hacia aquellos que aparecen solo cuando el éxito ya está asegurado. Con este lanzamiento, el cantante reafirma su compromiso artístico y continúa consolidando su lugar en la escena musical internacional.

“En las malas nadie estuvo, en las buenas todo el mundo” o “Y ahora que estamos bendecidos, salen los que me criticaron a decir que me conocen desde abajo”, la canción se convierte en un manifiesto de autenticidad, dirigido a una audiencia que ha enfrentado adversidades con coraje.

“Esta canción es mi historia, pero también la historia de muchos. De los que han tenido que aguantar, caer y levantarse una y otra vez. De los que han visto cómo solo aparecen ‘amigos’ cuando ya todo está logrado” comenta Julián Daza.

“Bendecidos” se suma al repertorio de un artista en pleno ascenso, que
con su estilo honesto y arraigado en las raíces de la música popular colombiana, continúa conectando con públicos dentro y fuera del país.

