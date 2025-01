A&E trae para Latinoamérica ‘Sumergidos’

A&E continúa apostando por producciones de ficción centradas en el narcotráfico y el género policial con el estreno el próximo lunes 27 de enero de “SUMERGIDOS”, una serie que combina el emocionante mundo del surf con el oscuro universo del contrabando de drogas. Coproducida entre Argentina y Brasil, la historia cuenta con un elenco destacado de artistas de ambos países y sigue a dos amigos de la infancia cuya lealtad se pone a prueba cuando se ven atrapados en una persecución mafiosa que pone en riesgo no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodean.

Bajo la dirección de Claudio Rosa y Pablo Brasa, de Argentina, y Marcia Paraíso de Brasil, este thriller policial de 13 episodios presenta a Florianópolis y Córdoba como los escenarios centrales donde las historias de surf, tráfico de drogas y política se fusionan, generando una atrapante trama llena de tensión, crimen, pasión y giros inesperados.

Nota recomendada: Los que integrarán la Selección Colombia en el Sudamericano Sub20

La serie cuenta con un elenco integrado por renombrados artistas de Argentina y Brasil, entre los que se destacan Mariano Bertolini (Gabriel Fontán), Jorge Marrale (Darío Villar), Juan Gil Navarro (Abel Farra), Liz Solari (Laura Villar), Pablo Tolosa (Iván Costa), Celina Font (Andrea Guerra), Guillermo Pfening (Moretti), Ricardo Bertone (Jorge Suárez), y los brasileños Cassio Nascimento (Nando Oliveira), Zé Carlos Machado (Luis Oliveira), Ana Cecilia Costa (Flavia Lima), Guilherme Weber (Joao Brando), entre otros. La ficción también incluye la participación de nuevos talentos, como el joven Lucas Heymanns, quien interpreta a Gordo, un narcotraficante que se convierte en una de las revelaciones de la serie. Además, la serie cuenta con la participación del surfista profesional José Francisco Filho, más conocido como Fininho, quien participa como doble del personaje principal.

“SUMERGIDOS” narra la historia de Nando Oliveira (Nascimento), un ex campeón mundial de surf y célebre figura de Santa Catarina, Brasil. Hijo de Luiz Oliveira, un influyente político y principal candidato al gobierno del estado brasileño, y de Tereza, quien falleció en un accidente de tránsito del que él logró sobrevivir cuando era niño, Nando es un ícono del deporte. Sin embargo, su vida ha estado marcada por el caos y el descontrol, muy alejada de la imagen tradicional de un atleta de élite.

Nando es amigo de la infancia de Gabriel Fontan (Bertolini), un experto relacionista público argentino. Ambos crecieron juntos, pero tras la separación de los padres de Gabi, él se mudó con su padre a Córdoba, Argentina. A pesar de la distancia, su amistad se mantuvo, y Gabi viaja con regularidad a Brasil para visitar a su madre y promover fiestas.

Nando, quien se retiró temprano del surf en la cima de su carrera, busca transformar su popularidad en una exitosa marca de ropa bajo su propio nombre. A pesar de las dificultades económicas, rechaza la ayuda de su padre, quien lo abandonó cuando era niño pero intentó reconectarse con él durante su adolescencia. Con el apoyo de su amigo Gabi, organizan un gran evento para anunciar la expansión de la marca Nando Oliveira en el mercado internacional. Sin embargo, lo que Gabriel no sabe es que el evento es en realidad una excusa para el contrabando de pastillas de éxtasis de Brasil a Argentina. Lo que parece un proyecto legítimo es, en realidad, una fachada para ocultar el tráfico internacional de drogas, en el que se utilizan tablas de surf para exportar anfetaminas, y en el que Nando tiene como socio a Mendes (Nazareno Pereira), un mafioso y antiguo socio de su padre.

La situación se complica cuando Gabi se convierte en una pieza clave de la red criminal. Durante un encuentro en una playa de Brasil, un desconocido lo amenaza con reabrir un caso judicial pendiente, presionándolo para que filtre información sobre Nando. Es en ese momento cuando descubre los oscuros negocios de su amigo, y, sin opciones, se ve obligado a aceptar.

La trama da un giro cuando Gabi y Nando llegan a Argentina en el marco del lanzamiento de la marca de ropa Nando Oliveira en el país. El cargamento de drogas oculto en tablas de surf que trasladó Nando desde Brasil desaparece y luego él es secuestrado. Envuelto en esta situación, y con el objetivo de escapar y protegerse, Gabi termina ocultándose en un lugar inesperado: un popular reality show. La relación entre los amigos de la infancia se tambalea cuando Nando comienza a sospechar que Gabriel lo ha traicionado. En medio de esta espiral de violencia y desconfianza, una verdad oculta sobre sus pasados saldrá a la luz, cambiando sus destinos para siempre.

“SUMERGIDOS” fue coproducida por Story Lab de Buenos Aires, Jaque Content, Prisma Films y Bonaparte de Córdoba y Plural Filmes de Brasil y es distribuida por la productora de Ezequiel Olzanski, EO MEDIA. La serie cuenta con más de 60 actores y actrices de ambos países. El equipo técnico brasileño está compuesto mayoritariamente por mujeres y en la producción ejecutiva argentina destacan Paola Suárez (Jaque Content), Antonio Pita (Prisma Cine), Diego Palacio e Ignacio Viale (StoryLab) y Ralf Tambke y Helio Levcovitz de Plural Filmes. El guión es de Claudio Rsa, Glauco Broering y Pablo Brusa. El rodaje fue realizado en el año 2018, durante seis semanas en Córdoba y cinco semanas en Florianópolis. El estreno se produjo en Paramount Channel de Brasil y en 2022 por la TV Pública Argentina.

De esta manera, “SUMERGIDOS” es una de las nuevas ficciones que A&E integra a su catálogo de series vinculadas a las temáticas del crimen y el narcotráfico, donde se destacan “Rosario Tijeras”, “Narcos”, “Narcos: México”, “El Chapo”, “El Patrón del Mal” y “Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ”.

Sinopsis episodios “sumergidos”

Lunes, 27 de enero

La Gran Ola (#01 The Big Wave)

Nando Oliveira es un ex campeón mundial de surf que junto a su amigo argentino Gabi Fontan busca expandir una franquicia con su nombre. En Brasil, se lleva a cabo una gran fiesta por el lanzamiento de marca de ropa Nando Oliveira al mercado internacional, dando a conocer la colaboración entre él y el poderoso empresario Mendes, a su vez ex socio del padre de Nando, Luiz Oliveira. En Córdoba, el comisario Villar llega a un lugar con dos asesinatos, enfrentándose a su colega Costa, ex socio y sospechoso de corrupción. Con la ayuda de un informante, Villar descubre que la operación tiene que ver con un cargamento de anfetaminas procedente de Brasil.



Martes, 28 de enero

Relaciones Dudosas (#02 Doubtful Relationships)

Nando y Gabi llegan a Argentina con el objetivo de lanzar la marca en un nuevo evento local. Nando llega al país cargando tablas llenas de anfetaminas, mercadería que debe entregar a Saldaña y Costa. Nando, sin saber que Gabi lo sabe todo, va a enseñarle las tablas del garaje y se sorprende al no encontrar nada. Costa y Saldaña entran amenazando a Nando, Saldaña apunta con el arma a Nando, Costa no entiende, dispara y Saldaña muere. Gabi huye y es perseguido por Moretti.



Miércoles, 29 de enero

Esconderse Delante De Todos (#03 Hiding In Plain Sight)



Para esconderse y protegerse, Gabi se une a un popular reality show. Andrea Guerra, la productora del programa, recibe amenazas para mantenerlo en la competencia, mientras Laura Villar, la psicóloga del show, comienza a interesarse por él. Paralelamente, el caso del asesinato de Saldaña queda en manos del comisario Villar y el inspector Fara, quienes sospechan de Costa, un policía corrupto con el que tuvieron una relación años atrás. La noticia de la muerte de Saldaña y la desaparición de Nando llega a oídos de Lobo y Gordo, poniendo en peligro su operación de tráfico. Mientras tanto, Costa descubre que Gabi está en el reality show, pero no encuentra forma de sacarlo de allí.



Jueves, 30 de enero

Siguiendo Huellas (#04 Following Tracks)

Branco viaja a Argentina con la misión de localizar a Nando. El comisario Villar busca a Guerra para solicitar autorización y poder interrogar a Gabi. Mientras tanto, Costa mantiene a Nando secuestrado y lo somete a interrogatorios. Branco se reúne con el cónsul de Brasil, quien le revela la inesperada participación de Gabi en el reality show. Por su parte, Costa aprovecha la situación para chantajear a Guerra.

Lunes, 03 de febrero

Todo Lo Que Seduce (#05 Allure)



Laura habla en privado con Gabi, quien le revela sobre Nando y su desaparición. Branco, haciéndose pasar por un productor brasileño interesado en el formato de reality argentino, acude al canal para hablar con Guerra, quien no disimula su interés por él. Costa, con Nando secuestrado en un galpón, busca negociar con la banda de Saldaña su participación en el tráfico de drogas.



Martes, 04 de febrero

Puntos De Fuga (#06 Escape Routes)

Flávia conoce a Gomes, quien le revela que Branco y Mendes fueron amantes en el pasado. Villar fracasa en su intento de interrogar a Gabi dentro del programa, quien empieza a destacar en el show al interactuar con las chicas, captando la atención del público. Aprovechando su vínculo con Nando, Flávia consigue una entrevista con Luiz Oliveira. Lobo recibe un video de Costa mostrando a Nando en cautiverio y decide enviárselo a Branco. En un giro inesperado, Nando logra escapar de su secuestro.

Miércoles, 05 de febrero

Acerca De Los Nichos (#07 About The Niches)

Luego de escapar, Nando deambula por la ciudad buscando a Belli, quien lo lleva a su apartamento y le muestra a Gabi en el reality. Nando es intensamente buscado por Moretti y otros hombres de Costa. Flávia sube la colina para encontrar a Gordo e investigar la implicación de Nando y se encuentra con Luiz Oliveira, quien le pide ayuda para programar una reunión con el juez Orlando Piatti. Laura planea sacar a Gabi del reality.

Jueves, 06 de febrero

Conexiones Y Relaciones (#08 Connections And Relationships)

Gabi se refugia en el apartamento de Laura, donde Villar lo interroga y logra obtener detalles sobre lo sucedido en su casa. Mientras tanto, Nando vuelve al cobertizo para intentar recuperar sus tablas, pero descubre que ya no están allí. Por otro lado, Branco se reúne con Costa y le promete mantenerse involucrado en la operación si logra encontrar a Nando. Luiz Oliveira confiesa a Flávia que sospecha que Branco podría ser el asesino de Tereza y advierte que Nando corre peligro. Ante esto, Flávia se ofrece a viajar a Argentina. Finalmente, Gabi declara ante el juez sobre Costa, lo que lleva a Villar a detenerlo.

Lunes, 10 de febrero

Una Emboscada (#09 An Ambush)

Costa queda en libertad por falta de pruebas, dejando en ridículo a Villar y Fara. Mientras tanto, Gabi se reencuentra con Nando. Flávia, con la esperanza de localizar a Gabi, visita el estudio de televisión, pero termina cruzándose con Villar. Decidida a encontrarlo, se dirige a la discoteca, donde le informan que Gabi podría estar con Belli. Por su parte, Gabi busca refugio en Laura. Paralelamente, Villar observa a Costa reuniéndose con Branco, y Fara, siguiendo los pasos de Costa, descubre que este está aliado con Ochoa, un narcotraficante rival de Saldaña.

Martes, 11 de febrero

La Traición No Es Amor (#10 Betrayal Is Not Love)

Flávia se encuentra con Nando. Gabi habla de Nando con Laura, confesándole su traición. Fara sigue a Costa y ve que se dirige al apartamento de Laura. Fara asesina a Costa y finge que fue en defensa propia disparándose en el brazo. Branco se entera de la muerte de Costa.



Miércoles, 12 de febrero

En El Juego (#11 In The Game)

Flávia acude a Villar en busca de ayuda tras ser víctima de un robo. Más tarde, en el consulado, habla con el cónsul sobre Nando, pero decide ocultar información asegurando que no sabe nada. Tras la muerte de Costa, Moretti toma el control de la operación junto a los Ochoa. Branco conoce a Flávia, y ambos intentan manipularse mutuamente para obtener información. Mientras tanto, Luiz Oliveira visita el despacho de Mendes, quien confiesa su implicación en la muerte de Tereza y revela su relación con Branco. Alarmado, Oliveira teme por la seguridad de Nando. En otro momento, Flávia y Villar cenan juntos, pero su velada es interrumpida por Fara. Posteriormente, Villar y Fara logran desmantelar la banda de los Ochoa, descubriendo tablas de surf con el logo de Nando Oliveira.

Jueves, 13 de febrero (21 hs.)

Voluntad (#12 Will)

Oliveira visita a Mirella, la madre de Gabi, intentando encontrar una forma de contactar a Nando. Mientras tanto, Laura y Gabi deciden buscar a Nando para advertirle sobre Branco, pero su movimiento los delata y terminan revelando involuntariamente su paradero. Cuando Gabi finalmente encuentra a Nando, le confiesa que fue Branco quien ordenó la muerte de Tereza. La noticia enfurece a Nando, quien abandona la casa lleno de indignación. Branco localiza a Nando y lo amenaza con un arma, pero antes de que pueda actuar, la policía interviene y arresta a ambos. Mendes y Lobo, por su parte, lamentan la pérdida de los medicamentos y temen que puedan ser relacionados con la operación. Sin embargo, al salir del edificio de Mendes y subirse a su auto, Lobo es sorprendido inesperadamente por Gordo.Jueves, 13 de febrero (22 hs.)



Está Todo Bien (#13 It’s All Good)



Branco y Nando discuten en prisión, ante de salir de allí junto al cónsul. Villar, al enterarse de la liberación de Nando, decide priorizar una salida con Flávia antes de ir tras él. Sin embargo, Flávia trama un plan para distraer a Villar. Más tarde, en el aeropuerto, Villar se dirige apresuradamente hacia un avión oficial brasileño, pero solo encuentra al cónsul en él. La situación lo deja avergonzado e indignado, mientras que, en otro aeropuerto, Nando aborda un avión fletado que lo lleva de regreso a Brasil. Ya en su tierra, Nando se reúne con Oliveira. Paralelamente, Branco también recupera su libertad. Poco después, Gabi revela a Villar que Fara estuvo detrás de todo lo ocurrido. Finalmente, Nando regresa a su pasión por el surf, aunque esta vez guarda una pistola en su mochila, dejando entrever que aún no ha cerrado el capítulo de su pasado.