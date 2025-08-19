Ir al contenido principal

Álex Fernández, orgulloso representante de la Dinastía Fernández y una de las voces jóvenes más destacadas de la música mexicana, celebra un momento histórico en su carrera al recibir su primera nominación a Premios Juventud en la categoría “Mejor Canción Mariachi”.

La nominación llega gracias a su interpretación de “Cuéntame”, un tema que Álex grabó junto a Majo Aguilar, unión que ha cautivado tanto a la crítica como al público. La colaboración entre dos herederos de grandes linajes musicales refuerza la vigencia del mariachi, combinando tradición y frescura en una propuesta que conecta con nuevas generaciones sin perder la esencia de este género icónico.

“Recibir mi primera nominación a Premios Juventud es una emoción enorme. Estoy muy agradecido con el público y con todos los que han apoyado mi música. ‘Cuéntame’ junto a Majo es una canción muy especial para mí, porque representa nuestras raíces y el amor por el mariachi. Este reconocimiento me motiva a seguir trabajando, siempre con respeto a la tradición pero también con la ilusión de crecer y explorar nuevos caminos en mi carrera”, afirmó Álex Fernández.

Esta nominación llena de alegría a Álex Fernández y marca una semana particularmente especial, ya que coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Loco por Volverte a Ver”, disponible a partir de este viernes 22 de agosto en todas las plataformas digitales.

Aunque Álex Fernández mantiene su compromiso con el mariachi como sello distintivo de su carrera, también ha expresado su inquietud por incursionar en otros géneros musicales, siempre con el propósito de enriquecer su propuesta artística y mantenerse fiel a su esencia.

Los Premios Juventud 2025 se llevarán a cabo el próximo 25 de septiembre a las 7 PM ET / 6 PM CT, en vivo desde la vibrante Ciudad de Panamá, Panamá, y serán transmitidos a través de Univision. Esta histórica edición marca la primera vez que la premiación se realiza fuera de Estados Unidos.

