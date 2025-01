Amparo Grisales descalifica a una imitadora en ‘Yo me llamo’ por interpretar letra que atenta contra la mujer

La actriz y jurado del reallity del Canal Caracol ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales, no disimuló su disgusto e incomodidad luego de que la imitadora de la cantante del género urbano, Fariana, interpretara la letra de la canción Mi amiga es una P., cuando se le concedió una segunda oportunidad para que demostrara su talento.

Los primeros en hablar fueron los compañeros de Grisales, Cesar Escola y Rey Ruiz, quienes no consideraron que la imitadora tuviera el mérito suficiente.

“Te voy a abonar la energía, pero me pareció como un ensayo, no una entrega total para una audición, no escuché a Fariana. No te llamas”, sentenció Escola.

Rey Ruiz por su parte dijo lo siguiente: ““Me pregunté todo el tiempo si estabas cantando, porque para mí eso era un recitado, ¿tú cantas? Necesito que lo hagas de nuevo para poderte calificar porque si no, no sé”.

Fue entonces cuando la imitadora cantó la letra de ‘Mi amiga es una P’, que dice así:

Se hizo lo’ diente’, se puso a dieta

Se puso nalga’, se puso teta’

No quiere una relación que la comprometa

Hace tiempo dejó el miedo en la gaveta

Tengo una amiga que e’ una perra”, decía la letra.

Amparo Grisales molesta al escuchar la letra interrumpe a la participante y le dice: ““Qué poesía, qué berraquera (…) No lo hace mal, ella puede ser una artista en el escenario haciendo todo lo que hacen estas niñas de la nueva generación, puede cantar este tipo de versos, pero como el personaje que viniste a imitar, no te llamas esta noche, mi amor”. Cuando la imitadora se retira del escenario, la actriz hace el reclamo por la violencia de la letra de la canción en contra de la dignidad de la mujer.

“No podemos crecer en este ambiente como tan violento, esto es violento verbalmente, para mí, no sé. Tal vez estoy muy pasada de moda, estoy muy mayor. Lo siento, pero me encanta el romance, la poesía y el amor, lo bonito y los armoniosos. Ahora todo es arte, pero no es así”, dijo.