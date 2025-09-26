Oscar Sevillano
Las actrices, Ana Cristina Botero y Raquel Sofía Amaya, cuentan las anécdotas de la vida de dos mujeres en los años 80.
Oscar Sevillano
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…
«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en…
Mauricio Lizcano negó tener algo que ver con los hechos de corrupción de la UNGRD
El precandidato presidencial y exministro, Mauricio Lizcano, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, negó tener vínculos con este…
Siguen los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico
No cesan los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico por cuenta de la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta. Es tanta la incomodidad que parece causar Daniel Quintero a precandidatos del petrismo como Gustavo…