El Águila Descalza regresa a Bogotá por petición del público con Clase Mela, su más reciente éxito de cartelera, para tres únicas funciones los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Teatro Ástor Plaza. La reconocida agrupación, integrada por Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, vuelve a la capital tras una exitosa gira por Estados Unidos y un recorrido nacional que agotó localidades en múltiples ciudades. Su retorno promete convertirse en uno de los eventos escénicos más esperados de la temporada decembrina.

En Clase Mela, El Águila Descalza revisa, con su característico humor crítico, los álbumes familiares de una sociedad que ha vivido entre el deseo de ascenso social y la necesidad de aparentar. La obra se burla de las manías colectivas por “subir de estrato”, alcanzar estatus, huir de lo “mañé” y convencer a los demás de no ser unas “carangas resucitadas”. A través de escenas cotidianas y personajes reconocibles, la comedia hace un retrato mordaz de las aspiraciones y contradicciones de muchas familias colombianas.

Más allá de la risa, la propuesta invita a reflexionar sobre la búsqueda de lo “melo”, un concepto adoptado por las nuevas generaciones para referirse a lo armónico, lo fluido y lo auténtico. El Águila Descalza plantea así una “clase mela” que aspire a la tranquilidad y la completitud, liberándose de las ataduras sociales que empujan a las personas a vivir para la aprobación ajena. Con esta nueva obra, Aguirre y Toro reafirman su vigencia en la escena nacional y su capacidad para conectar humor y crítica social en un formato cercano y conmovedor.