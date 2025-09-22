La ciudad de Cali ya se prepara para celebrar por todo lo alto la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto de 2026. En un evento que tuvo lugar en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, con presentaciones de la Asociación Cultura Juventud Unida (ASOCUJU) y un concierto de Pacifican Power, se dieron a conocer las primeras apuestas de esta edición especial, que promete honrar tres décadas de tradición, identidad y resistencia cultural del Pacífico colombiano.

Desde su creación en 1997, el Petronio Álvarez se ha consolidado como la «Casa Grande del Pacífico», un sueño colectivo impulsado por Germán Patiño y diversas comunidades de portadores de tradición. El festival ha sido clave para visibilizar las expresiones artísticas, musicales y culturales de la región, convirtiéndose en una plataforma de oportunidades para las comunidades afrodescendientes.

La secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio, destacó el impacto creciente del festival: “Veintinueve versiones después, seguimos afirmando con orgullo la riqueza cultural de nuestra región. Este año logramos reunir a más de 800 mil personas en diferentes espacios de la ciudad, de la mano de 2000 artistas y cerca de 300 portadores de tradición”. Estos números reafirman el papel del Petronio como un evento de alcance global.

Entre las grandes novedades de la versión 30 se encuentra la realización de la primera Cumbre Económica Afrodiaspórica Mundial, un espacio que buscará proyectar al talento afrocolombiano en áreas como la estética, artesanías, agro, tecnología, bioeconomía y biomedicina. La iniciativa busca transformar saberes ancestrales en oportunidades concretas de desarrollo y conexión internacional.

Asimismo, se anunció la creación de un documental que reflejará las realidades de las comunidades afro, una nueva edición de la Guía incompleta del Festival Petronio Álvarez y la composición del himno oficial del festival, el cual será realizado por agrupaciones ganadoras de ediciones anteriores. Estos productos culturales buscan enriquecer el legado del Petronio y fortalecer la memoria colectiva del Pacífico colombiano.

“El camino a la versión treinta será un año de diálogos y de una construcción colectiva, para encontrarnos en la Casa Grande del 10 al 17 de agosto del 2026, que como ya sabemos… no es agosto… es Petronio”, concluyó la secretaria de Cultura. Así, Cali reafirma su compromiso con el reconocimiento, la celebración y la expansión de la cultura afrocolombiana en Latinoamérica y el mundo.