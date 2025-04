HISTORY y HISTORY 2 presentan, del jueves 17 al domingo 20 de abril, una programación especial en conmemoración de Semana Santa, explorando la tradición cristiana a través de impactantes documentales y producciones destacadas.

En HISTORY, la serie “Los 7 Pecados Capitales” se emitirá el jueves 17, a partir de las 16:15 hs. COL, abordando cómo estos conceptos han influido en la brújula moral del mundo moderno desde distintas religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo. Cada episodio, ilustrado con animación CGI, explora la naturaleza del pecado, su virtud contraria y su castigo, además de analizar figuras históricas asociadas con cada uno.

Además, durante el Jueves Santo, a las 19:05 hs. COL, HISTORY emitirá “La Muerte de Jesús: Una Investigación médica”, un especial documental que examina la crucifixión desde un enfoque científico y forense, desafiando las representaciones tradicionales y preguntándose qué tan viable era, por ejemplo, que un hombre cargara una cruz de más de 175 libras.

El viernes 18, HISTORY presentará “Francisco: El Jesuita”, miniserie de cuatro partes ganadora del Emmy Internacional en 2016 al Mejor Programa en Idioma Extranjero en Horario Estelar. Esta producción muestra la vida de quien hoy conduce a una Iglesia Católica cuestionada y herida. Reconocido en Argentina por su labor pastoral en las calles y villas, Bergoglio sorprendió al mundo cuando fue elegido Papa en el cónclave de 2013 y asumió el nombre de Francisco, revelando desde el inicio una clara opción por los pobres. Su estilo cercano y austero lo diferenciaron de sus antecesores, al tiempo que introdujo señales de apertura y lanzó una firme cruzada contra la corrupción financiera dentro del Vaticano.

Co-producida por HISTORY y Anima Films, dirigida por Matías Gueilburt y protagonizada por Gustavo Yanniello (Bergoglio), Sergio Calvo (Bergoglio joven), Ramiro Boga (Bergoglio niño), Diego Ullua (secretario), Miguel Giangrandi (Carraro), Kevin Schielle (secretario alemán) y Luciano Borges (Padre Pepe), entre otros, “Francisco: El Jesuita” propone una mirada íntima sobre el hombre detrás del Sumo Pontífice. Desde sus días como sacerdote en Argentina, pasando por sus vínculos con amigos y enemigos, su actuación durante la dictadura militar, el trabajo con los más desposeídos, y su rol como obispo y cardenal, hasta su llegada al Vaticano el 13 de marzo de 2013, esta serie reconstruye el camino que lo llevó a convertirse en el líder espiritual de más de mil millones de fieles en el mundo.

HISTORY 2, el Jueves Santo presenta a las 11:35 hs. COL, “El Secreto de María Magdalena”, una reconstrucción histórica que revisa la imagen de esta figura bíblica, revelando su papel clave como «la apóstol de los apóstoles». Esa misma noche, a las 22:10 hs. COL, “Construyendo el vaticano: secretos detrás de la ciudad santa”, un especial que desvela los secretos arquitectónicos de uno de los lugares más emblemáticos del mundo. A través de impresionantes imágenes en 3D, el documental muestra cómo fueron construidas sus majestuosas estructuras, desde la imponente Basílica de San Pedro, con su monumental cúpula, hasta sus búnkeres subterráneos y pasajes secretos. Además, se explora la Plaza de San Pedro, un espacio diseñado para albergar hasta 300 mil fieles. Y, a continuación, a las 22:10 hs. COL, HISTORY 2 presentará “La Muerte de Jesús: Una Investigación”, en una repetición del especial emitido el jueves por HISTORY.

El Viernes Santo, a las 21:15 hs. COL, HISTORY 2 emitirá “¿El último Papa?”, un documental que examina una antigua profecía que sugiere que el Papa Francisco podría ser el último de su línea. Hace novecientos años, San Malaquías, un monje católico irlandés, habría tenido una serie de visiones proféticas que anticipaban la identidad de cada futuro pontífice. Esta lista de profecías fue preservada en secreto durante siglos en el Vaticano y sugiere que el actual Papa, el número 112, sería el último de una sucesión que comenzó hace casi 2.000 años.

El documental indaga si esta advertencia ancestral es solo una curiosidad mística o una señal de proporciones catastróficas. Diversos expertos analizan la precisión de estas visiones, las comparan con hechos históricos y discuten su posible relación con otras escrituras y revelaciones dentro del cristianismo. A su vez, se exploran coincidencias con otros escritos y visiones milagrosas que podrían señalar el fin inminente del papado, la destrucción de la Iglesia tal como la conocemos o, incluso, el apocalipsis mismo. Esta producción invita al espectador a preguntarse si estamos ante el cierre de una era espiritual o frente a un cambio radical en la historia de la Iglesia.

El sábado 19, HISTORY 2 ofrecerá una maratón de los seis episodios la serie “Los Misterios de la Biblia” a partir de las 18 hs. COL. Esta producción sumerge al espectador en el fascinante mundo del libro más influyente de todos los tiempos, explorando enigmas que han intrigado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Arqueólogos, historiadores y científicos guían un viaje desde Jerusalén hasta Roma, desvelando la verdad detrás de figuras como Jesús, el Arca de la Alianza y el Santo Grial.

Finalmente, el domingo de Pascua, la programación especial en HISTORY 2 comienza con “Siguiendo el Rastro de Jesús”, desde las 16:45 hs. COL, investigando la historicidad de la figura central del cristianismo a través del análisis de los Evangelios. A continuación, desde las 17:50 hs. COL, se emite “El Código de Dios”, especial que examina códigos secretos en la Biblia revelados por tecnología moderna. Luego, a las 19:25 hs. COL, llega “El ADN de Jesús: La Búsqueda”, un especial donde un genetista y un erudito bíblico se unen para investigar las reliquias sagradas en busca de muestras de ADN que podrían pertenecer a Jesús o a su familia.

La jornada se cierra con “Crucifixión” a las 21 hs. COL, un documental de una hora y media que explora una de las más crueles, degradantes y formas más atroces de morir. Los romanos eligieron a éste, como su método para ejecutar a Jesús Cristo, sin embargo; la mayoría de la gente asocia erróneamente la crucifixión como un símbolo estrictamente sagrado o religioso. Durante el imperio de Calígula, los Judíos fueron crucificados, incluso en el anfiteatro local para entretener a los ciudadanos de Alejandría. La crucifixión ha viajado a través de la historia, los imperios y las culturas… y es aún todavía hoy se encuentra en uso.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEMANA SANTA

JUEVES 17

EL SECRETO DE MARÍA MAGDALENA (MARY MAGDALENE: THE SECRET REVEALED)

JUEVES 17 LAS 11.35 HS. COL (HISTORY 2)

Esta “docuficción” reconstruye la historia real de una de las mujeres más misteriosas y calumniadas del Evangelio: María Magdalena. A través de un viaje en el tiempo demostraremos la importancia de esta mujer en la vida de Jesús y su verdadero rol como «la apóstol de los apóstoles».

LOS 7 PECADOS CAPITALES (SEVEN DEADLY SINS)

DESDE LAS 16:15 HS. COL (HISTORY)

Los siete pecados capitales han tenido un enorme impacto en la brújula moral del mundo moderno. Vamos a ver cómo se han comprendido los pecados en el cristianismo, el islam y el judaísmo y averiguar por qué algunos argumentan que tienen incluso mayor importancia que los Diez Mandamientos. Si es cierto, como muchos creen, que el Apocalipsis se acerca, a continuación, los siete pecados capitales son la última lista de verificación para prepararnos para una emergencia. Con esta serie, te darás cuenta de cuán culpable eres. En esta serie, cada uno de los siete pecados será revelado con la animación CGI. Vamos a explorar la naturaleza del pecado, su virtud contraria, y su castigo correspondiente. También vamos a trazar la historia de los pecados, y analizaremos las figuras históricas que han sido los peores autores de cada uno.

CONSTRUYENDO EL VATICANO: SECRETOS DETRÁS DE LA CIUDAD SANTA (BUILDING THE VATICAN: SECRETS BEHIND THE HOLY CITY)

JUEVES 17 A LAS 21:10 HS. COL (HISTORY 2)

Este especial repasa los secretos arquitectónicos del Vaticano. Mediante imágenes 3D, revela cómo fueron construidas sus majestuosas estructuras. Desde la grandiosa Basílica, con su enorme cúpula, sus búnkeres y sus pasajes secretos; hasta la Plaza de San Pedro, capaz de albergar ¡hasta 300 mil fieles!

VIERNES 18

FRANCISCO: EL JESUITA (EL JESUITA)

A PARTIR DE LAS 16:15 HS COL (HISTORY)

Jorge Bergoglio es el primer Papa latinoamericano y jesuita. El nombre que elige para asumir el papado, Francisco, revela una definida opción por los pobres. También anuncia vientos de tolerancia dentro de la Iglesia, y una intransigente lucha contra la corrupción financiera vaticana. El último Papa en presentar estos valores, Juan Pablo I, murió en circunstancias sospechosas. Por eso, la asunción de Francisco provoca altas expectativas y temores: ¿Podrá el nuevo Papa cambiar la Iglesia? ¿Podrá combatir con los tabúes conservadores de la iglesia y la humanidad? A través de esta miniserie conoceremos al hombre detrás del Sumo Pontífice, quién es y de dónde viene Jorge Mario Bergoglio. Francisco porta una historia de equilibrio y perseverancia que a menudo pasa desapercibida para sus enemigos y adversarios. Su único vicio conocido es el ascetismo. Luego de una vida argentina repleta de acontecimientos políticos y una sinuosa carrera religiosa, Francisco debe comandar el trono de Pedro en una Iglesia que se desangra de fieles, y en un mundo que se desangra literalmente por el terrorismo y las guerras civiles.

Episodio 1 (#01)

Recién asumido papa, Francisco enfrenta sus primeras decisiones: arremete contra la corrupción que aqueja al Banco Vaticano y combate la mala imagen que la Iglesia tiene debido a los curas acusados de pedofilia. Los detractores y conservadores se oponen de diferentes maneras a las primeras acciones que Francisco hace.

Episodio 2 (#02)

Francisco intenta aplicar el valor de la piedad dentro de la iglesia aplicando la tolerancia hacia los divorciados y los gay. La curia conservadora romana, representada por el Cardenal Bertone, Secretario de Estado Vaticano, choca con Francisco en sus deseos. Los medios de comunicación opositores arman una estrategia para desacreditar a Francisco.

Episodio 3 (#03)

Francisco intenta dirimir las diferencias en Medio Oriente en búsqueda de la paz. Contra las recomendaciones de sus cardenales y allegados, viaja a Tierra Santa para oficiar una misa e invita a los presidentes de Israel y Palestina para iniciar un diálogo por la paz.

Episodio 4 (#04)

Francisco piensa en la conveniencia de la unión de todos los países de América. Para ello debe dirimir las diferencias históricas entre Cuba y EEUU. Se lanza a una epopeya para que los dos países puedan iniciar el diálogo. Primero mandando cartas a los mandatarios de los países, y luego celebrando reuniones entre los enviados de dichos países.

¿EL ÚLTIMO PAPA? (THE LAST POPE)

VIERNES 18 A LAS 21:15 HS. COL (HISTORY 2)

Hace 900 años, un santo católico llamado Malaquías de Armagh tuvo una serie de visiones proféticas que predijeron la identidad de los futuros Papas. Esta misma profecía sugiere que el Papa Francisco estaría destinado a ser el último Santo Padre de la historia. ¿Significará el fin de la Iglesia?

SÁBADO 19

LOS MISTERIOS DE LA BIBLIA (THE MYSTERIES OF THE BIBLE)

SÁBADO 19 DESDE LAS 18 HS. COL (HISTORY 2)

EN LOS PASOS DE JESÚS (#1 IN THE FOOTSTEPS OF JESUS)

En los últimos 2000 años, Jesús ha sido un personaje famoso y polifacético en la historia. ¿Pero qué sabemos realmente sobre él? ¿Existió? ¿Dónde encontramos rastros de su historia, que dio origen a la religión más practicada en el mundo?

LOS MILAGROS DE CRISTO (#2 THE MIRACLES OF CHRIST)

Durante 2000 años, Jesús ha sido un personaje debatido en la Historia. ¿Qué sabemos hoy sobre él? Este episodio explora los lugares emblemáticos de sus milagros en Caná y el lago Tiberíades. Un fascinante viaje hacia el destino de un hombre que cambiaría la historia de la humanidad.

LA BÚSQUEDA DEL ARCA DE LA ALIANZA (#3 THE QUEST FOR THE ARK OF THE COVENANT)

En el judaísmo, el Arca de la Alianza es un objeto sagrado: un cofre de madera de acacia, con oro y querubines. Portador de la palabra divina y tótem de guerra, castiga a quienes lo tocan. ¿Deberíamos mantenernos alejados de este objeto fascinante y aterrador? ¿Cuáles son sus poderes?

LA BÚSQUEDA DEL GRIAL (#4 THE QUEST FOR THE GRAIL)

Es la reliquia más sagrada y deseada en el cristianismo, pero envuelta en misterio. Docenas de iglesias afirman tener el Grial, algunos creen haberlo encontrado. ¿Cómo saber cuál es el verdadero?

EL PODER DEL REY SALOMÓN (#5 THE POWER OF KING SOLOMON)

Salomón, figura mítica del Antiguo Testamento, tercer rey de Israel. ¿Existió realmente? La historia bíblica fue considerada fuente confiable, pero arqueólogos desafían esta certeza utilizando tecnologías para comprender mejor su reinado.

EL MISTERIO DE FÁTIMA (#6 THE MYSTERY OF FÁTIMA)

El Santuario de Fátima en Portugal, un pequeño pueblo rural en el siglo XX, se ha convertido en un lugar de peregrinación mundialmente reconocido. Más de 6 millones de visitantes acuden anualmente a este sitio dedicado a la Virgen María. ¿Cuál es el misterio detrás de su transformación en un lugar tan venerado por los cristianos?

DOMINGO 20

ARCHIVOS SECRETOS DEL VATICANO – EP2: EL PLAN SECRETO (SECRET VATICAN FILES: THE POPE & THE DEVIL – EPISODE 2: THE SECRET PLAN)

DOMINGO 20 A LAS 11:20 HS. COL (HISTORY)

SIGUIENDO EL RASTRO DE JESÚS (JESUS: FOLLOWING THE TRACKS OF THE MESSIAH)

DOMINGO 20 A LAS 16:45 HS. COL (HISTORY 2)

Jesús es la figura central del cristianismo, una religión con más de 2 mil millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, hay quienes cuestionan su existencia. ¿Qué credibilidad tienen los Evangelios escritos décadas después de su muerte? Este show busca revelar la verdad detrás del mito.

EL CÓDIGO DE DIOS (THE GOD CODE)

DOMINGO 20 A LAS 17:50 HS. COL (HISTORY 2)

Durante siglos se han buscado códigos y mensajes secretos en la Biblia, pero solo ahora, con la computación moderna y los modernos software, los códigos comienzan a revelarse, incluyendo uno que parece señalar la ubicación del Arca perdida.

EL ADN DE JESÚS: LA BÚSQUEDA (THE JESUS STRAND A SEARCH FOR DNA)

DOMINGO 20 A LAS 19:25 HS. COL (HISTORY 2)

HISTORY se adentra en la búsqueda de los descendientes del hombre más famoso de la historia. Porque si Jesús caminaba por la faz de la tierra, tenía que tener una familia. El objetivo de este especial es establecer hasta dónde podemos encontrar la genealogía de Jesús. Usando la última tecnología y acceso sin precedentes a los archivos y reliquias del Vaticano, llegaremos al fondo de sus descendencia. Un árbol genealógico con raíces profundas en la antigua Biblia y ramas que alcanzan hasta hoy.

CRUCIFIXION (CRUCIFIXION)

DOMINGO 20 A LAS 21 HS. COL (HISTORY 2)

Una de las más crueles, degradantes y formas más atroces de morir. Los romanos eligieron a éste, como su método para ejecutar a Jesús Cristo, sin embargo; la mayoría de la gente asocia erróneamente la crucifixión como un símbolo estrictamente sagrado o religioso. Durante el imperio de Calígula, los Judíos fueron crucificados, incluso en el anfiteatro local para entretener a los ciudadanos de Alejandría. La crucifixión ha viajado a través de la historia, los imperios y las culturas… y es aún todavía hoy se encuentra en uso.